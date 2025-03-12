11 березня в місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори між представниками України та США. Ключовий результат зустрічі – США розблоковує військову та розвідувальну допомогу Україні.

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Це – безумовний позитив. Як каже LIGA.net старший радник Департаменту оборони та безпеки CSIS Марк Канчіан, без неї просідання обороноздатності України було б неминучим протягом кількох місяців.

Під час переговорів Київ погодився на негайне перемир'я, якщо на це піде російський диктатор Володимир Путін.

Але ключовий прорив зустрічі у тому, що вона закріплює правильний для України формат подальших переговорів, пояснює LIGA.net експерт "Української призми", викладач Києво-Могилянської академії Олександр Краєв.

"Більше США не змушують нас погодитися на все, про що вони домовились із росіянами. Тепер є Україна та Америка, які разом формують драфт і підхід до переговорів та примушують росіян до прийняття певних умов", – каже він.

Про що домовились у Джидді та чого очікувати, якщо росіяни не пристануть на пропозиції США – коротко.