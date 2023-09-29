Риск орбанизации. Три сценария для Украины на выборах в Словакии

Завтра, 30 сентября, в Словакии состоятся парламентские выборы. К власти может вернуться пророссийский экс-премьер Роберт Фицо – у его партии сейчас самая большая поддержка. Он против военной помощи Украине: обещает не давать ни одного патрона.

При худшем сценарии Словакию ждет геополитический разворот на 180 градусов, предупреждает LIGA.net аналитик Словацкой ассоциации внешней политики (SFPA) Александер Дулеба: "Может быть тандем Орбан-Фицо".

Кто участвует в выборах в Словакии, что политики говорят об Украине и какие сценарии возможны – разбиралась LIGA.net.

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КТО ТАКОЙ ФИЦО

Роберт Фицо – лидер популистической партии Smer-SD и дважды был премьером страны (2006-2010, 2012-2018). Еще при своей каденции называл неэффективными санкции ЕС против России, хотя давал им зеленый свет.

Фицо потерял должность в 2018 году после серии коррупционных скандалов, апогеем которого стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки. Сейчас, по данным соцопросов, партия Фицо является лидером – поддержка 20%.

Фицо обещает, что в случае победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда. Хотя уклоняется от ответа, будет ли против экспортных контрактов для словацких производителей оружия.

Он уверен, что Киев будет вынужден согласиться на переговоры, а Россия не уйдет ни из Крыма, ни с других оккупированных территорий. Фицо также называет иллюзорными разговоры о членстве Украины в ЕС, пока идет война.

А еще – открыто транслирует тезисы российской пропаганды, что в войне с 2014 года якобы виноваты "украинские нацисты". Но выступает против членства Украины в НАТО: "Мы не хотим Третьей мировой войны".

Фицо является популистом и всегда подыгрывает общественным настроениям, объясняет LIGA.net политолог-международник Виктор Савинок (Институт европейской политики, Берлин). А они для Украины – неутешительны.

СПРАВКА. В Словакии пророссийские сентенции традиционно крепки – со времен борьбы за независимость в составе Австро-Венгрии более 100 лет, объясняет политолог. В стране спокойно чувствуют себя пропагандисты, а уровень поддержки Киева постепенно падает. По данным майского опроса GLOBSEC, 69% словаков считают, что поставки оружия Украине провоцируют РФ и приближают к войне саму Словакию. 57% – что оружие помогает Украине защититься. Только 40% возлагают вину за войну на вторжение РФ.

Радикальность заявлений Фицо объясняется и личным интересом, добавляет LIGA.net Александер Дулеба. Около 40 должностных лиц его правления оказались под следствием за коррупцию – под него мог попасть и сам Фицо, но не хватило только одного голоса в парламенте.

"Фицо борется за свое буквально выживание, потому что его действительно ожидает криминал, – объясняет словацкий аналитик SFPA. – Ему нужна поляризация общества и мобилизация тех, кто против правительства. Ему нужно стать частью правительства, быть в парламенте – иметь иммунитет".

В западных медиа Роберта Фицо называют близким к венгерскому премьеру Виктору Орбану. Дулеба не совсем согласен с этой оценкой: у Орбана есть идеология, Фицо – больше прагматик.

Пример такого прагматизма был в 2014 году, говорит Савинок. Тогда, с одной стороны, Фицо повторял российскую пропаганду о Майдане и критиковал санкции против России, а с другой – давал санкциям зеленый свет и согласился на реверс газа через Словакию в Украину.

Близкой к Фицо в риторике Украины является крайняя правая партия Республика (поддержка в пределах 8% по опросам), которая выступает против помощи и даже не исключает референдума о выходе Словакии из НАТО. А также – Словацкая национальная партия SNS (6%).

"У этих партий – открыто пророссийские позиции. Они против НАТО и Евросоюза, – добавляет Дулеба. – Это две самые проблемные партии с точки зрения разворота внешней политики Словакии. Не столько Фицо".

ПРОГРЕССИВНЫЙ ОПОНЕНТ

Главный оппонент Фицо – либеральная Прогрессивная Словакия (17%). Она не смогла пробиться в парламент на прошлых выборах в 2020-м – не хватило 0,04% для преодоления проходного барьера, но ее лидер Михал Шимечка является вице-президентом в Европарламенте.

Шимечка заявлял, что ценит четкую геополитическую линию по отношению к Украине и сохранит ее: "Мы открыты для поддержки любым практическим способом".

Он уверен, что победа Фицо будет означать поворот к России и позволит Кремлю получить еще одного партнера в Европе. Вдобавок к Орбану, которого Шимечка называет "троянским конем".

Прогрессивная Словакия в целом стоит на западных и пронатовских взглядах. Ее членом ранее была и нынешняя президент Словакии Зузана Чапутова, которая поддерживает Украину и неоднократно встречалась с президентом Владимиром Зеленским во время большой войны.

"Это либералы. Партия городской молодежи, которая выступает за модернизацию страны, – объясняет Дулеба. – Но их тезисы не находят особого отклика среди рядовых словаков, которые живут в селе или маленьком городе и более консервативны".

Партнерами Прогрессивной Словакии могут стать либеральные и правоцентристские партии, говорит аналитик: SAS (партия экс-министра финансов Рихарда Сулика), Христианские демократы, Демократы (партия проукраинского экс-премьера Эдуарда Хегера). Сложнее – с OL`aNO, которую возглавляет скандальный в Словакии экс-премьер Игорь Матович.

Все эти партии находятся плюс-минус у порога в 5%. Но есть большая неопределенность среди правоцентристских избирателей, добавляет Дулеба.

"По оценке наших ведущих социологов, около 8-10% правоцентристских избирателей, которые пойдут голосовать, еще не определились, – объясняет он. – Эти голоса будут отданы Прогрессивной Словакии, SAS, Христианским демократам, партии Хегера. Это может смешать карты".

НАИБОЛЬШАЯ ИНТРИГА – ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ ПЕЛЛЕГРИНИ

Высокие рейтинги имеет и бывший соратник Фицо – Петер Пеллегрини, который был его заместителем и возглавил правительство после отставки Фицо в 2018 году. Покинув правительство в 2020-м, Пеллегрини вышел из партии Smer-SD и создал свою Hlas, за что Фицо называл его предателем.

Сейчас у партии Пеллегрини Hlas – около 13%. По крайней мере внешне он пытается дистанцироваться от Фицо – повторяет, что необязательно будет формировать коалицию со Smer-SD, и называет ее партией прошлого. Также говорил, что не может себя представить в одном правительстве с Фицо.

Риторика Пеллегрини по отношению к Украине – другая. Он критиковал поставки МиГ-29, считает, что на словацких складах нет оружия для Киева, но не против участия словацких компаний в экспортных контрактах для Украины.

В условиях, когда две лидерские политические силы набирают около 20% поддержки, третье место с 13–15% даст Пеллегрини "золотую акцию" (тот, к кому он присоединится, сформирует коалицию. – Ред.). Как он ею распорядится – открытый вопрос, говорит Савинок.

"Словацкие политологи заинтригованы, как поведет себя Пеллегрини по итогам выборов, – объясняет политолог. – Присоединится ли он к каким-то раскладам, которые будут исходить от Прогрессивной Словакии? Или вернется к Фицо и будет вместе с ним пробовать построить альянс?"

Подобная ситуация и с партией SME (5%) спикера парламента Бориса Коллара, добавляет Дулеба. Он может пойти в коалицию как с Фицо, так и с Шимечкой.

БУДЕТ ЛИ "ПЛОХОЙ ФИЦО": ТРИ СЦЕНАРИЯ

Формирование нового правительства может привести к замедлению или даже остановке поддержки Украины, предупреждала Чапутова. Тревожные настроения по поводу выборов LIGA.net слышала и от источников в Офисе президента Украины.

Многое будет зависеть от того, какой будет коалиция. В западных медиа не исключают тупика, что может привести к еще одним выборам.

Дулеба расписывает три сценария для Украины.

Худший – "плохой Фицо". Если Smer-SD сформирует коалицию с пророссийскими партиями Республика и SNS.

"Это худший сценарий с точки зрения риска разворота внешней политики Словакии на 180 градусов, – объясняет Дулеба. – Я бы сказал, что это будет орбанизация Словакии. И во внутренней политике, и во внешней политике... Может быть тандем Орбан-Фицо" .

При таком сценарии Фицо будет выполнять все, что говорит об Украине в предвыборных речах, убеждает аналитик. И может вместе с Венгрией блокировать евроинтеграционные процессы.

При любых сценариях сомнительным является отказ от оборонных контрактов словацких компаний для Украины, считает Савинок: "Даже при очень неприязненных к Украине настроениях вряд ли кто-то захочет их терять. Это и рабочие места, и доступ к технологиям, и испытание оружия в бою".

В целом сценарий "плохой Фицо" маловероятен, говорит Дулеба. Сейчас данные соцопросов не дают трем партиям достаточного количества голосов для формирования большинства – и многие избиратели до сих пор не определились.

Посредственный – "знакомый Фицо": коалиция Smer-SD с партией Hlas Пеллегрини, партией SME Коллара и другими силами.

Hlas будет первой опцией для Фицо в случае победы, считает Дулеба. Чтобы не идти в коалицию с Республикой и SNS, некоторые аналитики характеризуют их как едва ли не неофашистские партии.

При таком сценарии будет Фицо, которого все знают по прошлым каденциям, говорит аналитик. Он будет держаться более сдержанно, тише и будет разделять внутреннюю и внешнюю политику.

"Если в рамках ЕС и НАТО есть мейнстрим – он не будет идти против большинства. Будет поддерживать эти общие политики, – объясняет Дулеба. – Хотя будет высказываться против этого. Домашней публике будет говорить, что против санкций и за прагматичные отношения со всеми. Это – не худший сценарий".

Самый позитивный – коалиция Шимечки. Скорее всего, первым выбором Шимечки будет Сулик и его SAS и правоцентристские партии, говорит Дулеба. Возможно присоединение Hlas Пеллегрини и SME Коллара.

Потенциальная коалиция Шимечки вызывает меньше всего вопросов, подводит итог словацкий аналитик: "Это будет большая поддержка Украины. Это будет то, что показало правительство Хегера, когда началась [полномасштабная] война".

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