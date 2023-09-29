Ризик орбанізації. Три сценарії для України на виборах у Словаччині

Завтра, 30 вересня, у Словаччині відбудуться парламентські вибори. До влади може повернутися проросійський експрем’єр Роберт Фіцо – в його партії зараз найбільша підтримка. Він проти військової допомоги Україні: обіцяє не давати жодного патрона.

За найгіршого сценарію на Словаччину чекає геополітичний розворот на 180 градусів, попереджає LIGA.net аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики (SFPA) Александер Дулеба: "Може бути тандем Орбан-Фіцо".

Хто бере участь у виборах у Словаччині, що політики кажуть про Україну та які сценарії можливі – розбиралась LIGA.net.

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ХТО ТАКИЙ ФІЦО

Роберт Фіцо є лідером популістичної партії Smer-SD та двічі був прем’єром країни (2006-2010, 2012-2018). Ще за своєї каденції називав неефективними санкції ЄС проти Росії, хоча давав їм зелене світло.

Фіцо втратив посаду у 2018-му після серії корупційних скандалів, апогеєм якого стало вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його дівчини. Зараз, за даними соцопитувань, партія Фіцо є лідером – підтримка 20%.

Фіцо обіцяє, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряду. Хоча й ухиляється від відповіді, чи буде проти експортних контрактів для словацьких виробників зброї.

Він упевнений, що Київ буде вимушений погодитись на переговори, а Росія не піде ні з Криму, ні з інших окупованих територій. Фіцо також називає ілюзорними розмови про членство України в ЄС, поки триває війна.

А ще – відкрито транслює тези російської пропаганди, що у війні з 2014 року нібито винні "українські нацисти". Та виступає проти членства України в НАТО: "Ми не хочемо Третьої світової війни".

Фіцо є популістом та завжди підігрує суспільним настроям, пояснює LIGA.net політолог-міжнародник Віктор Савінок (Інститут європейської політики, Берлін). А вони для України – невтішні.

ДОВІДКА. У Словаччині проросійські сентенції є традиційно міцними – з часів боротьби за незалежність у складі Австро-Угорщини понад 100 років, пояснює політолог. У країні спокійно почуваються пропагандисти, а рівень підтримки Києва поступово падає. За даними травневого опитування GLOBSEC, 69% словаків вважають, що постачання зброї Україні провокують РФ та наближують до війни саму Словаччину. 57% – що зброя допомагає Україні захиститись. Лише 40% покладають провину за війну на вторгнення РФ.

Радикальність заяв Фіцо пояснюється і особистим інтересом, додає LIGA.net Александер Дулеба. Близько 40 посадовців часів його урядування опинилися під слідством за корупцію – під нього міг потрапити і сам Фіцо, але не вистачило лише одного голосу в парламенті.

"Фіцо бореться за своє буквально виживання, тому що його дійсно очікує кримінал, – пояснює словацький аналітик SFPA. – Йому потрібна поляризація суспільства і мобілізація тих, хто проти уряду. Йому треба стати частиною уряду, бути в парламенті – мати імунітет".

У західних медіа Роберта Фіцо називають близьким до угорського прем’єра Віктора Орбана. Дулеба не зовсім погоджується з цією оцінкою: у Орбана є ідеологія, Фіцо – більше прагматик.

Приклад такого прагматизму був у 2014 році, каже Савінок. Тоді, з одного боку, Фіцо повторював російську пропаганду про Майдан і критикував санкції проти Росії, а з іншого – давав санкціям зелене світло та погодився на реверс газу через Словаччинну до України.

Близькою до Фіцо у риториці щодо України є крайня права партія Республіка (підтримка у межах 8% за опитуваннями), яка виступає проти допомоги та навіть не виключає референдуму про вихід Словаччини з НАТО. А також – Словацька національна партія SNS (6%).

"У цих партій – відкрито проросійські позиції. Вони проти НАТО і Євросоюзу, – додає Дулеба. – Це дві найпроблемніші партії з погляду розвороту зовнішньої політики Словаччини. Не стільки Фіцо".

ПРОГРЕСИВНИЙ ОПОНЕНТ

Головним опонентом Фіцо є ліберальна Прогресивна Словаччина (17%). Вона не змогла пробитися у парламент на минулих виборах 2020-го – не вистачило 0,04% для подолання прохідного бар'єру, але її лідер Міхал Шимечка є віцепрезидентом у Європарламенті.

Шимечка заявляв, що цінує чітку геополітичну лінію щодо України та збереже її: "Ми відкриті для підтримки у будь-який практичний спосіб".

Він впевнений, що перемога Фіцо означатиме поворот до Росії та дасть можливість Кремлю отримати ще одного партнера в Європі. На додачу до Орбана, якого Шимечка називає "троянським конем".

Прогресивна Словаччина загалом стоїть на західних та пронатовських поглядах. Її членом раніше була і нинішня президентка Словаччини Зузана Чапутова, яка підтримує Україну та неодноразово зустрічалась із президентом Володимиром Зеленським під час великої війни.

"Це ліберали. Партія міської молоді, яка виступає за модернізацію країни, – пояснює Дулеба. – Але їхні тези не дуже поділяють пересічні словаки, які живуть у селі або маленькому місті та більш консервативні".

Партнерами Прогресивної Словаччини можуть стати ліберальні та правоцентристські партії, каже аналітик: SAS (партія ексміністра фінансів Ріхарда Суліка), Християнські демократи, Демократи (партія проукраїнського експрем’єра Едуарда Хегера). Складніше – з OL’aNO, яку очолює скандальний у Словаччині експрем’єр Ігор Матович.

Усі ці партії перебувають плюс-мінус біля порога у 5%. Але є велика невизначеність серед правоцентристських виборців, додає Дулеба.

"За оцінкою наших провідних соціологів, близько 8-10% правоцентристських виборців, які підуть голосувати, ще не визначились, – пояснює він. – Ці голоси будуть віддані Прогресивній Словаччині, SAS, Християнським демократам, партії Хегера. Це може змішати карти".

НАЙБІЛЬША ІНТРИГА – ЗОЛОТА АКЦІЯ ПЕЛЛЕГРІНІ

Високі рейтинги має і колишній соратник Фіцо – Петер Пеллегріні, який був його заступником та очолив уряд після відставки Фіцо у 2018 році. Залишивши уряд у 2020-му, Пеллегріні вийшов з партії Smer-SD та створив свою Hlas, за що Фіцо називав його зрадником.

Зараз партія Пеллегріні Hlas має близько 13%. Принаймні зовнішньо він намагається дистанціюватися від Фіцо – повторює, що необов’язково формуватиме коаліцію зі Smer-SD, та називає її партією минулого. Також казав, що не може уявити себе в одному уряді з Фіцо.

Риторика Пеллегріні щодо України – інша. Він критикував постачання МіГ-29, вважає, що на словацьких складах немає зброї для Києва, але – не проти участі словацьких компаній у експортних контрактах для України.

В умовах, коли дві лідерські політичні сили набирають близько 20% підтримки, третє місце з 13–15% дасть Пеллегріні "золоту акцію" (той, до кого він доєднається, сформує коаліцію. – Ред.). Як він нею розпорядиться – відкрите питання, каже Савінок.

"Словацькі політологи заінтриговані, як поведе себе Пеллегріні за підсумками виборів, – пояснює політолог. – Чи він приєднається до якихось розкладів, які будуть виходити від Прогресивної Словаччини? Або повернеться до Фіцо і буде разом з ним пробувати побудувати альянс?"

Така сама ситуація і з партією SME (5%) спікера парламенту Бориса Коллара, додає Дулеба. Він може піти у коаліцію як з Фіцо, так і з Шимечкою.

ЧИ БУДЕ "ПОГАНИЙ ФІЦО": ТРИ СЦЕНАРІЇ

Формування нового уряду може призвести до сповільнення або навіть зупинення підтримки України, попереджала Чапутова. Тривожні настрої щодо виборів LIGA.net чула і від джерел в Офісі президента України.

Багато залежатиме від того, якою буде коаліція. У західних медіа не виключають глухого кута, що може призвести до ще одних виборів.

Дулеба розписує три сценарії для України.

Найгірший – "поганий Фіцо". Якщо Smer-SD сформує коаліцію з проросійськими партіями Республіка та SNS.

"Це найгірший сценарій з погляду ризику розвороту зовнішньої політики Словаччини на 180 градусів, – пояснює Дулеба. – Я би сказав, що це буде орбанізація Словаччини. І у внутрішній політиці, і у зовнішній політиці... Може бути тандем Орбан-Фіцо".

За такого сценарію Фіцо виконуватиме все, що говорить про Україну у передвиборчих промовах, переконує аналітик. Та може разом з Угорщиною блокувати євроінтеграційні процеси.

За будь-яких сценаріїв сумнівною є відмова від оборонних контрактів словацьких компаній для України, вважає Савінок: "Навіть за дуже неприязних до України настроїв навряд чи хтось захоче їх втрачати. Це і робочі місця, і доступ до технологій, і випробування зброї у бою".

Загалом сценарій "поганий Фіцо" є малоймовірним, каже Дулеба. Зараз дані соцопитувань не дають трьом партіям достатньої кількості голосів для формування більшості – і багато виборців досі не визначилися.

Посередній – "знайомий Фіцо": коаліція Smer-SD з партією Hlas Пеллегріні, партією SME Коллара та іншими силами.

Hlas буде першою опцією для Фіцо у разі перемоги, вважає Дулеба. Щоб не йти в коаліцію з Республікою та SNS, деякі аналітики характеризують їх як ледь не неофашистські партії.

За такого сценарію буде Фіцо, якого всі знають за попередніми каденціями, каже аналітик. Він триматиметься більш помірковано, тихіше та розділятиме внутрішню і зовнішню політику.

"Якщо у межах ЄС і НАТО є мейнстрим – він не йтиме проти більшості. Буде підтримувати ці спільні політики, – пояснює Дулеба. – Хоча буде висловлюватись проти цього. Домашній публіці казатиме, що проти санкцій та за прагматичні відносини з усіма. Це – не найгірший сценарій".

Найпозитивніший – коаліція Шимечки. Найімовірніше, першим вибором Шимечки буде Сулік та його SAS і правоцентристські партії, каже Дулеба. Можливим є долучення Hlas Пеллегріні та SME Коллара.

Потенційна коаліція Шимечки викликає найменше запитань, підсумовує словацький аналітик: "Це буде велика підтримка України. Це буде те, що показав уряд Хегера, коли почалася [повномасштабна] війна".

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