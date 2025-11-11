Россия захватывает Донбасс, но отстаёт от плана на год. Украина упорно обороняется, но её ресурсы ограничены. Следующий, 2026 год, может стать решающим.

Это не прогноз фаталиста, а призыв к действиям. Увеличит ли Европа военную помощь и производство, насколько эффективными будут удары ВСУ по российским НПЗ, кому удастся значительно усилить мобилизацию – Украине или России? Если хотя бы один из этих элементов даст сбой, время начнет работать против Украины.

И тогда Россия быстро перейдет от первого к третьему этапу своей стратегии по покорению Украины, предупреждает издание Foreign Affairs. LIGA.net пересказывает статью коротко.