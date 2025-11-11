Кратко
Россия хочет покорить Украину в три этапа, 2026 год станет решающим – Foreign Affairs
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
Россия захватывает Донбасс, но отстаёт от плана на год. Украина упорно обороняется, но её ресурсы ограничены. Следующий, 2026 год, может стать решающим.
Это не прогноз фаталиста, а призыв к действиям. Увеличит ли Европа военную помощь и производство, насколько эффективными будут удары ВСУ по российским НПЗ, кому удастся значительно усилить мобилизацию – Украине или России? Если хотя бы один из этих элементов даст сбой, время начнет работать против Украины.
И тогда Россия быстро перейдет от первого к третьему этапу своей стратегии по покорению Украины, предупреждает издание Foreign Affairs. LIGA.net пересказывает статью коротко.
