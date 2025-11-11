Росія захоплює Донбас, але відстає від плану на рік. Україна запекло обороняється, але її ресурси обмежені. Наступний, 2026 рік, може стати вирішальним.

Це не прогноз фаталіста, а заклик до дій. Чи наростить Європа військову допомогу й виробництво, наскільки ефективними будуть удари ЗСУ по російських НПЗ, кому вдасться значно посилити мобілізацію – Україні чи Росії? Якщо хоча б один із цих елементів дасть збій, час почне працювати проти України.

І тоді Росія швидко перейде від першого до третього етапу своєї стратегії з підкорення України, попереджає видання Foreign Affairs. LIGA.net переповідає статтю коротко.