Партия Оппозиционный блок – За Жизнь Виктора Медведчука, Юрия Бойко, Сергея Левочкина и Вадима Рабиновича, вероятно, побеждает на выборах в шести областных советах Украины. Эта политическая сила активнее других выступает за улучшение отношений с Россией. Как заявил один из лидеров партии Юрий Бойко, ОПЗЖ "одержала блестящую победу": партия получит первые места в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Вторые места – в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Сторонники других партий видят в результате ОПЗЖ реванш пророссийский сил. Так ли это на самом деле и можно ли говорить о реванше?

Если коротко, то нет. Первое или второе место – не означает реальную власть, говорят опрошенные LIGA.net собеседники. На этих выборах ОПЗЖ стала еще дальше от принятия решений, чем была в 2015 году, уступив власть в крупных городах политическим проектам мэров. Более того, проукраинские силы теперь представлены даже в Краматорске, покончив с эпохой пророссийской политической монополии на Донбассе, говорит LIGA.net директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский.

Кремлевские Telegram-каналы в России пишут, что в Москве разочарованы результатами Медведчука и намерены пересмотреть "партнеров" в Украине. Замдиректора КМИС Антон Грушецкий говорит LIGA.net: пророссийская тематика в Украине уперлась в потолок, подняться выше которого поездки в Москву не помогут. Нынешние результаты ОПЗЖ (третье место во всеукраинском масштабе, уступая Слуге народа и Евросолидарности) – это предел для пророссийского нарратива. В областях ОПЗЖ получит только 13% мандатов, в громадах – меньше 12%.

Как не случился реванш – разбиралась LIGA.net.

ПЕРВОЕ МЕСТО ОПЗЖ: НИКОЛАЕВ

Партия Медведчука проходит в горсовет первой, хоть и с небольшим отрывом от ближайшего конкурента. Об этом говорят параллельные подсчеты Пропозиції и ОПЗЖ, а также данные экзитпола студии Шустера. ОПЗЖ в Николаеве набирает 26,7% голосов. Пропозиція действующего мэра Александра Сенкевича предварительно получит 23,7% мандатов. Третий результат у слуг народа – 19,6%. Европейская солидарность, партия Шария и Наш край берут 5-7%, то есть с высокой долей вероятности преодолевают проходной барьер.

Первый результат ОПЗЖ может получить и на выборах в Николаевский областной совет – 22,72%.

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ВТОРОЕ МЕСТО ОПЗЖ: МАРИУПОЛЬ, ХАРЬКОВ, ОДЕССА, ДНЕПР, ХЕРСОН

В этих пяти городах ОПЗЖ, вероятно, займет второе место по количеству мандатов в городских советах. Об этом свидетельствуют: параллельный подсчет ОПЗЖ, Слуги народа, Евросолидарности, Блока Кернеса, данные экзитполов Савика Шустера, КМИС и группы Рейтинг.

В Мариуполе лидирует мэрский Блок Вадима Бойченко – он набрал около 42% голосов. Но ОПЗЖ может рассчитывать на хороший результат в 38%. Партия Шария третья – 7,4%. Под вопросом прохождение в горсовет партии Слуга народа: по разным подсчетам ей дают от 4,8% до 6,2%.

В Харькове Геннадий Кернес удержал позиции. Он сможет опереться на самую большую фракцию в горсовете – около 40%. Партия Медведчука наберет в районе 17%. Депутатские корочки также получат слуги народа – 12,3%, Евросолидарность – 9%, партия Шария — 6,4%.

В облсовете предварительно будут представлены пять партий. Блок Кернеса – под 35%, ОПЗЖ – 21,3%. У слуг народа только 12,6%.

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В Одессе на выборах в горсовет лидирует партия мэра Труханова Доверяй делам – до 25% голосов. ОПЗЖ может рассчитывать на результат от 19,6% (КМИС) до 23,3% (подсчет Евросолидарности). В горсовет также попадают Слуга народа, Европейская солидарность и партия Шария. А вот в областном совете партия Медведчука будет номером один: наберет около 28% голосов.

В Днепре первенство в горсовете получает мэрский проект под эгидой Бориса Филатова – за Пропозицію проголосовали до 28,3% избирателей. Вторыми с небольшой разницей идут ОПЗЖ – чуть больше 17%, и Слуга народа – немного за 15%.

В Херсоне в горсовет, скорее всего, проходят четыре партии. Первый результат у партии нардепа Игоря Колыхаева, который лидирует и на выборах мэра – Нам тут жить, у нее до 30%. ОПЗЖ может рассчитывать на 16,6%. Слуги народа набирают до 14%. На выборах в облсовет лидирует ОПЗЖ – 20,6%. На втором месте партия Нам тут жить – 18% избирателей. Слуга народа набирает 15,1% голосов.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ОПЗЖ: ЗАПОРОЖЬЕ, КРИВОЙ РОГ

В этих городах ОПЗЖ, скорее всего, займет третье место на выборах в городской совет.

Хотя по Запорожью ситуация не однозначная: параллельный подсчет ОПЗЖ на данный момент дает ей второе место после партии мэра Владимира Буряка и 16,7% (по итогам обработки 70% протоколов, то есть это еще не точно), а экзитпол местного муниципального телеканала Z – третье место после мэрской партии и Слуги народа с 14,8% голосов. В облсовете у ОПЗЖ, вероятно, будет первое место и 23,26%.

В родном городе президента Кривом Роге вполне предсказуемо первое место на выборах в горсовет получает Слуга народа: у нее почти треть голосов избирателей. В ногу со слугами идет Блок Вилкула (31%). И только третьей с чуть больше 12% выборы проходит ОПЗЖ.

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С небольшим процентом поддержки, но ОПЗЖ может пройти в горсоветы Черновцов, Ужгорода, Винницы, Черкасс, Полтавы, Житомира. Даже в Киеве на выборах в горсовет экзит-пол социологической группы Рейтинг дает ОПЗЖ проходное место и 6,7% голосов; экзит-пол Шустера – 7,7%. А на выборы мэра ОПЗЖ выдвинула Александра Попова – бывшего регионала и экс-глава КГГА времен Януковича. Предварительные результаты выборов для него можно считать успехом: он получил примерно такую же поддержку, как слуга народа Верещук и кандидат от Голоса Притула.

ДЛЯ РЕВАНША ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО

Войти в совет – не значит получить власть. Тем более, войти в горсовет вторым номером после партии мэров. "Мэрам не очень выгодно идти на союз с ОПЗЖ, так что они будут искать других ситуативных коалиций", – прогнозирует LIGA.net директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский. Это означает, что даже на юге и востоке партия Медведчука вряд ли будет влиять на местную политику.

Даже в Николаеве, где у ОПЗЖ лучший результат и победа над партией мэра Сенкевича, совсем не обязательно людям Медведчука это удастся. Простое моделирование ситуации показывает, что если Сенкевич решит сформировать условное большинство Пропозиція + Слуга народа + Наш край или Евросолидарность, то суммарно они получат под 50% кресел в горсовете.

"Эти силы легко делают большинство и без ОПЗЖ. Тут большинство будет без них, все. А если и с ними, то точно не про русский мир", – считает координатор движения Сильні громади Валентин Красноперов. Практически такая же картина в любом городе на юге и востоке, добавил он.

"Какой же это реванш, если они проиграли? В 2015 году у Оппоблока в Днепре было почти 40%, а в 2020 году экзитполы дают ОПЗЖ уже 17%. Любой город посмотрите, почти везде они сдулись", – говорит Красноперов.

Оппоблок в 2015 году и ОПЗЖ в 2020:

Одесса — 18,7% (теперь – от 19% до 23%)

Запорожье — 31,2% (теперь – до 16%)

Херсон — 16,6% (теперь – до 16,6%)

Днепр — 39% (теперь – до 17%)

Харьков — 15,4% (теперь – до 17%)

Николаев — 48,1% (теперь – до 26%)

Мариуполь — 63,8% (теперь – до 38%)

По его словам, ОПЗЖ практически нигде не составит большинство, мэров крупных городов не получила – только в небольших громадах. "Так что, если сравнить результаты Оппозиционного блока 2015 и ОПЗЖ, то взяли меньше. Децентрализация выбивает козыри Кремля", – уверен он.

Электоральный потолок ОПЗЖ в среднем по стране – 17%, и даже для такого результата им пришлось бы сильно постараться, говорит Красноперов: "От Зеленского, когда его рейтинг начал таять, в первую очередь отпали именно пророссийские кандидаты. ОПЗЖ на этом фоне немного подрос — и все, предел".

Сентябрьский опрос группы Рейтинг давал ОПЗЖ 16,7%, а ее лидеру Юрию Бойко — 15,5%.

Победителями местных выборов этого года координатор Сильных громад называет местных игроков и мэрские проекты.

"А зачем местным элитам эти российские темы? Они возьмут себе кредит у ЕС или ЕБРР. Им очень комфортно. Я вам больше скажу, большинство мэров на юге и востоке будут союзниками европейской интеграции. У ЕС очень много программ местного развития, они это знают. Децентрализация и местные проекты и стали костью в горле для русского мира. Это отличный противовес для ОПЗЖ", – отметил он (КТО ОН – Красноперов?).

Если бы ОПЗЖ получила большинство на юге и востоке – за 50%, то они стали бы большой проблемой и раскачивали регионы. А так они даже со своими молодежными прокси-партиями вроде Шария ничего не смогут сделать (КТО ЭТО ГОВОРИТ)

Партия Медведчука шла на выборы с российским дискурсом, – с бордами "Можемо повернути Одесі – Одессу" и дружбой с Россией, – но эта тема не сработала. Местные элиты перехватывают у них первенство, а на национальном уровне им не хватает электорального поля.

"И все эти кремлевские повестки, трип-туры в Москву, не очень им помогают. Формально они могут рассказывать, что у них первые места, они крутые и классные. Но на самом деле они везде – в состоянии партнера, и не всегда нужного партнера", – уверен Красноперов.

"Никакого реванша не произошло, – говорит и директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский. – Мотивация людей, которые голосуют за ОПЗЖ и партию Шария, достаточно проста. Это тот электорат, который проголосовал бы "проти всіх", если бы такая возможность была".

По его словам, многие на юге и востоке чувствуют недовольство и обижены на власть. Основной лейтмотив: Владимир Зеленский обещал мир, но не закончил войну. "Работа с фокус-группами показала, что мотивация людей не обязательно антиукраинская. Это плохой звоночек для власти, но нельзя говорить, что это реванш пророссийских сил", – сказал Батозский.

С другой стороны, в несколько местных советов Донбасса прошли: Голос – в Доброполье и Константиновке, Сила людей – в Мариуполе, почти 10% у Евросолидарности в Краматорске. Для Донецкой области это невероятно: "Эпоха политической монополии на Донбассе закончилась".

Все эти кремлевские повестки, трип-туры в Москву, не очень им помогают. Формально они могут рассказывать, что у них первые места, они крутые и классные. Но на самом деле они везде – в состоянии партнера, и не всегда нужного партнера

Результат ОПЗЖ на местных выборах предсказуем, говорят социологи (КАКИЕ). Главная причина – в разочаровании Зеленским.

"С точки зрения социологии нет ничего странного в том, что ОПЗЖ взяла хорошие места", – объяснил LIGA.net замглавы социологической группы Рейтинг Любомир Мысив. На парламентских выборах 2019 года часть электората ОПЗЖ перешла на сторону партии Слуга народа, возлагая надежду на то, что Зеленский сможет быстро решить ситуацию на Донбассе за счет переговоров с Россией.

Эти ожидания не оправдались. И сегодняшний рост ОПЗЖ — это просто возвращение ее электората в старое идеологическое поле.

"Называть это реваншем пророссийских сил, о котором постоянно говорят, я бы не взялся. ОПЗЖ просто возвращает себе своего избирателя, который за год успел разочароваться в партии Слуга народа. Это не новый выбор", – отметил Мысив.

ОПЗЖ не смогла конвертировать разочарование Зеленским в свой рост, подтвердил LIGA.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий: "Несмотря на огромную медийную поддержку, – а это несколько топовых телеканалов, – большого роста ОПЗЖ нет. Похоже, это для них потолок".

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