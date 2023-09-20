Азербайджан за сутки победил в новой войне в Карабахе – сепаратистское формирование НКР будет разоружено. Армения отказалась воевать за своих прокси, а Россия вместо помощи де-юре союзнику высмеяла Ереван.

"Я считаю, что армянский народ чувствует себя брошенным и преданным, – говорит LIGA.net исследователь Университета Южной Флориды (США) и автор Atlantic Council Арман Махмудян. – Россия даже не пыталась занять активную дипломатическую позицию и поддержать Армению".

Что произошло за последние дни в Карабахе, как это может повлиять на курс Армении и позиции России на Кавказе – разбиралась LIGA.net.

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ВЫСМЕИВАНИЕ ВМЕСТО ПОДДЕРЖКИ

19 сентября Азербайджан возобновил боевые действия на территории Нагорного Карабаха. Большой войны не получилось. Менее чем за сутки непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) капитулировала и при посредничестве России подписала соглашение о прекращении огня.

Условия – вывод всех армянских войск из региона (Ереван отрицает их наличие), расформирование вооруженных формирований НКР и утилизация их оружия, последующие переговоры с армянским населением Карабаха о реинтеграции в состав Азербайджана.

СПРАВКА. Международное сообщество признает Карабах территорией Азербайджана. Баку и Ереван воевали за него в 1990-х и в 2020-м. Первую войну выиграла Армения при поддержке РФ: в Карабахе закрепилась сепаратистская НКР, азербайджанское население выехало. Во второй войне фактически победил Азербайджан: смог взять под контроль территории вокруг Карабаха и при посредничестве РФ заключить перемирие – в регион был введен российский контингент. Сейчас в Карабахе проживают около 120 000 армян. Именно их судьба будет решаться на переговорах с Баку.

В отличие от 2020 года – на этот раз премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался воевать. Но он призвал российский блок ОДКБ и российских миротворцев принять меры.

Решение Пашиняна может выглядеть разумным, считает Арман Махмудян. Традиционно обе стороны полагались на союзников: Азербайджан – на Турцию, Армения – в большей степени на Россию и частично на Иран.

"Азербайджан имел больший уровень уверенности в том, что Турция его поддержит. Армения такой уверенности не имела... Армения знала, что если она вступает в войну с Азербайджаном, то ей придется воевать с пустыми руками, без поддержки", – объясняет аналитик.

Такой расчет оправдался. Россия, которая является де-юре союзником Армении по блоку ОДКБ, не мешала Баку проводить операцию – член Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял и обвинил Пашиняна, а спикер Кремля Дмитрий Песков назвал это внутренним делом Азербайджана.

Россияне откровенно встали на сторону Азербайджана, объясняет LIGA.net эксперт-международник из Института будущего Илия Куса. И Пашинян решил не втягиваться в заведомо проигрышную войну.

Фразой об ОДКБ и российском контингенте Пашинян пытался указать на виновных, говорит Куса: "Он еще раз подчеркнул – мол, посмотрите, россияне и ОДКБ не выполняют союзнических обязательств перед Арменией".

ШАНС ДЛЯ АРМЕНИИ

Вечером 19 сентября под посольством России в Ереване был протест. Митингующие призвали к выходу из ОДКБ и кричали бранные лозунги в адрес российского диктатора Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. 20 сентября антироссийские протесты продолжились.

"Между Россией и Арменией существовали исторические связи, РФ преподносила себя как опекун христианства на Кавказе. Эти связи глубоко подорваны, – говорит Махмудян. – Армянский народ чувствует себя брошенным и преданным... Следует ожидать роста антироссийских настроений в Армении".

Карабах с 1990-х был вопросом, который сильно привязывал Армению к России, говорит Куса. РФ была посредником и якобы гарантом безопасности.

С переходом региона под полный контроль Азербайджана эта зависимость может исчезнуть. "Политика Пашиняна заключалась в том, что Армении нужно как-то оторваться от проблемы Карабаха. Потому что это связывало ей руки, – объясняет Куса. – Произошедшее в определенной степени освобождает Армению".

Еще за несколько недель до операции Азербайджана Ереван предпринимал антироссийские и прозападные шаги: отозвал посла в ОДКБ, активизировал идею ратификации Римского устава, согласился принять обучение из США, а жена Пашиняна отправилась с гуманитаркой в Киев.

По мнению Кусы, это свидетельствует о том, что премьер Армении планирует разворот на Запад и заручился определенной поддержкой от западных лидеров.

"Похоже, именно на это Армения и надеется, – говорит Махмудян. – Пашинян говорил , что полагаться на Россию было стратегической ошибкой. Для них есть смысл совершить разворот".

Но потенциальный разворот не будет простым и быстрым.

Армения остается очень зависимой от РФ: дочерняя компания РЖД контролирует армянские железные дороги, "Газпром" – газопроводы, из РФ поставляется критическое электрическое оборудование. Также в Армении есть российская военная база, а в России живет большая армянская диаспора.

Россия имеет тенденцию использовать все эти рычаги влияния на субъектов, поведение которых ее не устраивает, говорит Махмудян: "Так что, Армении придется долго ждать, чтобы стать независимой от России, если она этого захочет. И это будет очень дорого. Им будут нужны стратегические реформы в экономическом и административном уровне".

Проблемой может стать и политическая неопределенность в Армении. Параллельно 19 сентября проходили митинги с призывами к отставке Пашиняна – под лозунгами, которые он "сдал Карабах". Аналогичные тезисы озвучивают российские спикеры. По данным Медузы, пропагандисты Кремля тоже получили методички во всем винить Пашиняна.

На Кавказе проигрыш в войне связан с вопросами национальной гордости и престижа – часто это приводило к политическим катастрофам, говорит Махмудян: "Я видел нарратив, что Пашинян не захотел воевать, чтобы не показаться неудачником. Это очень опасный нарратив. Он может стать фатальным, если Пашинян не оправдает себя".

Россия постарается способствовать отстранению Пашиняна от власти, прогнозирует Куса. Чтобы поставить на его место кого-то более лояльного, в том числе из старых элит, которых Пашинян сдвинул после революции в 2018 году.

Интерес Украины – не дать усилить влияние России на Кавказе, добавляет аналитик: "По моему мнению, мы должны поддержать Пашиняна и его команду. Не в отношении Карабаха, а в их намерениях оторваться от Москвы".

Но также есть сомнения, что разворот на Запад сможет изменить ситуацию вокруг Карабаха в пользу Армении, говорит Махмудян. Азербайджан и Турция имеют более тесные связи и более важное значение для Запада – вряд ли Ереван может предложить больше.

ПОРАЖЕНИЕ ИЛИ ПОБЕДА РОССИИ

Еще трудно сказать однозначно – подрывают или, наоборот, усиливают события в Карабахе позиции России на Кавказе.

По мнению Махмудяна, для Москвы – это все-таки потеря. Азербайджан комфортнее устроится в регионе, Турция усилит свое влияние.

"Раньше существовал баланс сил между Турцией и Россией на Кавказе, сейчас он нарушен, – говорит он. – Впервые за последние два десятилетия Россия не является главным игроком в регионе. Я не говорю, что Турция является. Но воля России больше не является нормой для Кавказа".

По мнению Кусы, Москва на самом деле уже смирилась с тем, что Азербайджан сильнее и силой будет пытаться вернуть Карабах.

Интересы Азербайджана и России во многом совпадают, добавляет эксперт. Многое будет зависеть от переговоров – сможет ли Москва сохранить военное присутствие и получит ли доступ к новым логистическим коридорам, которые будет пробивать Азербайджан с контролем над Карабахом.

"РФ не интересует Карабах и армяне, их интересует региональная логистика, доступ к которой они хотят иметь, – считает Куса. – Такие коридоры позволяют диверсифицировать внешнюю торговлю и обходить санкции".

Также Россия может оказаться в выигрыше, если все же сможет сменить власть Пашиняна на лояльный режим, говорит эксперт: "Для них это идеальный вариант, чтобы превратить Армению во вторую Беларусь".

Но в более широком контексте ситуация с Арменией и война против Украины могут повлиять на мнения других партнеров России, считает Махмудян. "Если вы являетесь союзником России, то можете подумать, что россияне не так уж мощны и надежны, – подытоживает исследователь Университета Южной Флориды. – Так что было бы стратегически разумно по крайней мере рассмотреть возможность сделать поворот к другой силе".

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