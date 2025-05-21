Информация о гибели 70 военнослужащих в результате российского удара по полигону возле Шостки 20 мая стала ключевой новостью на следующее утро.

Украинское командование в соцсетях обвинялось в пренебрежении жизнью военных, организации учебных полигонов непосредственно у границы с Россией и умышленном построении личного состава. В число хейтеров вошли и публичные люди. Хотя неискаженным в этой новости был только сам факт российского удара.

"Ряд новостных площадок взяли это у россиян без проверки и втянули в наше инфополе", – говорит LIGA.net руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Трагедия в Шостке, действительно унесшая жизнь шестерых защитников, подсветила сразу две проблемы, с которыми сталкивается украинская армия. Объясняем, почему это важно.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 20 мая россияне ударили баллистической ракетой по Шостке Сумской области. Пропагандисты заявили об ударе ракетой "Искандер" по "тренировочному лагерю" Вооруженных Сил Украины. И о гибели якобы до 70 военных, в том числе 20 инструкторов, а также уничтожении боеприпасов и 10 единиц техники.

Через несколько часов уже в украинских соцсетях была информация о том, что россияне ударили в Шостке по полигону во время учений военных. Часть сообщений отмечала, что речь идет об обучении новобранцев, которые проходили курс базовой военной подготовки – и были на построении в момент удара.

Утром 21 мая Национальная гвардия сообщила: в результате удара на занятиях на стрельбище воинской части погибли шесть военных, более 10 – ранены.

Однако новобранцы, построение и полигон у границы с Россией – это фейк. На самом деле речь идет о небольшом стрельбище на территории воинской части Национальной гвардии.

"Стрельбище, в отличие от полигонов, не подходит для масштабных учений или слаживания подразделений. И не предполагает большой локации или наличия материально-технической базы. Оно нужно для занятий по огневой подготовке, приведению стрелкового оружия к нормальному бою", – пояснили LIGA.net в пресс-службе Нацгвардии.

Некоторые воинские части имеют свои стрельбища. А вот полигоны есть далеко не у всех. "Именно полигонов в НГУ нет ни в Шостке, ни на территории Сумской области", – добавили в пресс-службе.

При этом, как отмечают собеседники LIGA.net в армии, наличие стрельбищ в приграничных или прифронтовых районах – реальность, которую изменить невозможно.

Далеко не всегда украинские подразделения имеют пункты постоянной дислокации где-то в тылу. Не у всех защитников есть возможность ездить в какое-нибудь специальное место, достаточно удаленное от зоны боевых действий, чтобы пострелять. Особенно если на территории части есть свое стрельбище. Главное – правильно организовывать такие занятия.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Первая проблема, которую подсветила трагедия в Шостке: скорость, с которой может распространяться российская дезинформация. Всего через несколько часов стрельбище воинской части превратилось в сети в полигон с построением новобранцев.

"Ряд информационных площадок взяли это у россиян, без проверки, и втянули в наше инфопространство, – говорит Коваленко. – Проблема в том, что многие не разбираются в милитарной теме и не ждут официальной реакции, а гонятся за инфоприводом".

Вторая, и более важная проблема – пренебрежение правилами безопасности.

Как отметили LIGA.net на условиях анонимности четыре военнослужащих из разных подразделений Национальной гвардии и Вооруженных Сил, протоколы безопасности и поведения во время воздушной тревоги – стандартные для всех воинских подразделений.

Ключевое для сохранения личного состава – рассредоточиться.

На момент удара в Шостке звучал сигнал воздушной тревоги. Распоряжения о недопустимости его игнорирования поступали в части неоднократно, уверяют в пресс-службе Нацгвардии. Даже если тревога объявлена из-за появления вражеских дронов.

Российские силы активно используют беспилотники (например, "Орлан-10", "Зал", "Ланцет") для разведки, корректировки артиллерийского огня и ракетных ударов.

В приграничных регионах, таких как Сумская область, россияне пытаются проводить аэроразведку для выявления военных объектов, критической инфраструктуры (электростанций, складов, логистических узлов) и даже гражданских объектов.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил LIGA.net, что в 2025 году Россия значительно усилила применение беспилотников вдоль границы с Украиной.

"Наибольшая активность фиксируется в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, – говорит он. – Это дроны на оптоволокне, FPV, сбросы с дронов. Пытаются активно проводить разведку с помощью разведдронов. Используя те средства, которые есть у нас, мы пытаемся противодействовать беспрепятственным полётам разведдронов противника".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Почему в Шостке пренебрегли сигналом воздушной тревоги, проигнорировали пролет разведдрона, а личный состав не рассредоточился – должно выяснить следствие.

"Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области".