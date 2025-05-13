Вооруженные Силы Украины уничтожили российскую армию и репутацию России как первоклассной военной силы, говорит LIGA.net генерал-лейтенант армии США в отставке Дуглас Лют. Хотя в свою армию вторжения Путин инвестировал более 10 лет: "Это провал".

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Генерала Люта когда-то называли "царем войны". Он командовал боевыми операциями США на Ближнем Востоке, Центральной Азии и Африканском Роге, в частности – в Ираке и Афганистане. После завершения военной карьеры перешел на государственную службу, был постоянным представителем США при НАТО с 2013 по 2017 год.

Лют убежден: единственным уязвимым местом Украины остается разведка, в том числе космическая. Что будет, если президент Трамп запретит предоставлять украинцам разведданные, и может ли Россия быстро восстановить свою армию, генерал-лейтенант рассказал в интервью LIGA.net в кулуарах Киевского форума по безопасности.