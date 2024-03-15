Беларусь продолжает косвенно участвовать в войне России против Украины. LIGA.net узнала, что на беларуских предприятиях до сих пор ремонтируют российскую военную технику. В частности, 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах продолжает работать над восстановлением военных вертолетов Ми-8/Ми-17.

Это не соучастие в российской агрессии с точки зрения международного права, говорит LIGA.net председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко. Однако это – поддержка российской агрессии, за которую все же придется нести ответственность.

К каким работам Россия привлекает беларуский завод – коротко.

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Производство и модернизация. Как Беларусь восстанавливает российские вертолеты

Одно из спецподразделений Вооруженных Сил Украины, в задачи которого входит сбор информации о состоянии вражеской техники, получил техническую документацию, отчеты и договоры беларуского 558-го авиационного ремонтного завода в городе Барановичи.

Все это украинским защитникам добровольно передал сотрудник беларуского КГБ "достаточно высокого ранга", на условиях анонимности рассказал LIGA.net представитель спецподразделения.

"Речь идет о документах, значительная часть которых дает понимание, как Беларусь помогает России в военной агрессии против Украины, ремонтируя российскую авиатехнику", – говорит он.

Из документов следует, что к началу 2024 года беларуские специалисты выполняют для россиян широкий спектр работ – от восстановления бортовых самописцев до серийного производства самолета ЛМС-192 "Свитязь" (испытания должны завершить в 2027 году).

Список работ по восстановлению бортовых самописцев (Фото документов)

Список работ по восстановлению бортовых самописцев (Фото документов)

LIGA.net проверила фамилии, указанные в настоящем документе. Ламан и Лапич действительно упоминаются в беларуских патентах и специализированных вестниках как сотрудники завода.

Ведомость выполнения опытно-конструкторской работы по самолету ЛМС-192 (Фото документов, переданных украинским защитникам. Кликните, чтобы увеличить)

Наибольшее количество усилий на заводе уделяют капитальному ремонту вертолетов Ми-8 и экспортной модификации Ми-17.

Соглашение о техническом аудите и выдаче сертификата на право обслуживания Ми-8/17 гражданского назначения 558 АРЗ и российский холдинг "Вертолеты России" подписали еще в 2016 году.

В 2019 году представитель завода Андрей Солдатов согласовал проведение еще одного технического аудита, после которого завод получил сертификат на право обслуживания вертолетов уже военного назначения.

В 2023 году, после того как начали появляться сообщения о том, что беларуский завод активно вовлечен в восстановление российской военной техники, был выдан еще один сертификат.

Сертификат на капремонт Ми-8/Ми-17 (Фото документов)

Сертификат на капремонт Ми-8/Ми-17 (Фото документов)

Подписи директора авиадепартамента беларуского Минтранса Сикорского и заместителя председателя авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета Щербакова, а также печати этих учреждений совпадают со стоящими на сертификатах, выданных другим беларуским предприятиям. В открытом доступе много документов для сравнения. К примеру:

Подписи Сикорского и Щербакова

Через полгода, в августе 2023-го, завод получил от российского Минобороны еще один сертификат – и уже открыто указал это на своем сайте. Он подтверждает, что "система менеджмента качества" завода отвечает требованиям, необходимым для ремонта самолетов Су, вертолетов Ми и их вооружения. А также – для разработки и изготовления беспилотников.

Справка Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями.



Десантно-транспортная модификация Ми-8МТ предназначена для высадки и эвакуации десанта, огневой поддержки сухопутных войск, прицельного бомбометания, перевозки грузов и десантников. Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями.Десантно-транспортная модификация Ми-8МТ предназначена для высадки и эвакуации десанта, огневой поддержки сухопутных войск, прицельного бомбометания, перевозки грузов и десантников.

Россия активно использует несколько версий вертолетов – Ми-8, Ми-17 и Ми-171, говорит LIGA.net авиаэксперт Анатолий Храпчинский: "Они отличаются либо авионикой, либо более современными двигателями. Общее количество вертолетов в этом классе у россиян – около 800".

Все они активно участвуют в российско-украинской войне. Однако в последнее время россияне используют их преимущественно в логистических целях, уточняет LIGA.net представитель армейской авиации ВСУ Алан Жангожа. Для боевых задач предпочитают ударные вертолеты серии Ка.

За что Беларусь должна отвечать

Использовать ресурс Беларуси страна-агрессор начала с начала вторжения, напоминает LIGA.net военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Когда Россия ощутила недостаток техники, а мощностей собственного ВПК не хватало, она начала использовать беларуские склады и центры хранения, – говорит он. – В том числе 558-й авиационный ремонтный завод для ремонта вертолетов Ми-8/Ми-17, поскольку российские предприятия были перегружены".

558-й авиационный ремонтный завод, по информации ГУР, тогда также активно участвовал в расконсервации и снятии с хранения МиГ-29. Специалисты завода неоднократно ездили в Россию, чтобы подготовить самолеты для дальнейшего применения в войне против Украины.

Сейчас, как считает Храпчинский, россияне вполне могли бы справляться с ремонтом самостоятельно – для этого у них хватает и заводов, и авиаремонтных мастерских. Однако на складах в Беларуси мог остаться запас деталей, в котором россияне уже нуждаются для восстановления авиатехники, предполагает авиаэксперт.

"Кроме завода в Барановичах, там также есть Оршанский авиаремонтный завод. Оба предприятия обслуживали эти вертолеты, которые скупал весь мир. Они мощные, способны выполнять глубокий комплекс работ, включая установку дополнительного оборудования", – говорит он.

Но ключевая причина привлечения беларуских специалистов, по словам Храпчинского, в том что Беларусь нужна россиянам для решения вопроса поставки комплектующих.

Несмотря на то, что и Оршанский, и 558-й авиационные ремонтные заводы находятся под санкциями, закупать детали через третьи страны им значительно легче, чем российским предприятиям.

"Беларусам проще обходить санкционный режим. И, соответственно, качественнее проводить отдельные виды работ", – считает Храпчинский.

Опыт обхода ограничений у завода в Барановичах уже есть. В 2020 году там завершили ремонт штурмовиков Су-25 для Болгарии. Он состоялся, несмотря на эмбарго Европейского Союза на ввоз в Беларусь вооружения и товаров военного назначения.

"Обратиться к самой России на тот момент уже не было возможности – Министерство финансов США внимательно отслеживало именно такие контракты, контролируя соблюдение санкций, введенных против России", – рассказывает Александр Коваленко.

В отличие от России, Ирана и Северной Кореи, Беларусь действительно не находится под мощным санкционным давлением, говорит LIGA.net председатель комитета Совета по внешней политике Александр Мережко.

На фоне решения ключевого вопроса – отпора российской агрессии – теме участия Беларуси в этой войне дипломаты уделяют чуть меньше внимания, признает он. Но это не значит, что о ней забыли.

"Когда Беларусь предоставляла России свою территорию для совершения агрессии, это, согласно нормам международного права, было соучастием в агрессии, – говорит Мережко. – Помощь в восстановлении и ремонте военной техники – это поддержка агрессии".

И за это Беларусь также должна быть привлечена к ответственности, подчеркивает глава комитета. Украина работает над созданием международного трибунала по преступлению агрессии. В рамках деятельности трибунала вопросы ее поддержки должны подниматься отдельно.

Именно тогда будут запущены в работу кейсы не только Беларуси, но и Ирана и Северной Кореи.