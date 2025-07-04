Червень 2025 року став рекордним за кількістю "шахедів" та їхніх імітацій, випущених Росією по території Україні. За звітами Повітряних сил, які день за днем проаналізувала LIGA.net, йдеться приблизно про 5500 безпілотників за місяць.

Для порівняння – з січня по кінець червня 2024 року українські міста сумарно атакували близько 2300 ударних БпЛА. Але від початку минулої осені їхня кількість вимірюється вже у тисячах щомісяця, поступово збільшуючись.

При цьому на мобільні вогневі групи приходиться вже не більше 40% збиттів.

Червневий рекорд – це лише початок масштабування російських дронових атак, попереджають LIGA.net у командуванні одразу двох структур Сил оборони України. Надалі "шахедів" буде більше, і частина з них матиме реактивні двигуни. Паралельно росіяни шукатимуть способи дотягтись до тилових міст FPV-дронами.

Як цьому протидіяти? Ми поговорили з Генштабом та Силами безпілотних систем.

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