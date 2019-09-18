Школа, которая не ворует у детей будущее: топ 10 опорных учебных заведений Украины

"Факт проживания в селе — один из важнейших факторов, которые негативно ассоциируются с результатами ВНО (ЗНО -укр.). В зависимости от региона проживания выпускники сельских школ набирают в середнем на 20-33 балла меньше, чем выпускники городских школ", - такие данные приводятся в исследовании VoxUkraine по результатам ЗНО за 2016-2017 года. Несмотря на наличие "льготного" коэффициента при поступлении в вузы для выпускников из села, учеба в большинстве сельских школ для абсолютного большинства из них это приговор, лишающий их шанса на качественное высшее образование и дальнейшую успешную карьеру.

Ситуацию призваны изменить к лучшему децентрализация и стартовавшая реформа образования. Объединенные территориальные громады могут напрямую влиять на развитие своих школ. Вместо содержания нескольких малокомплектных школ громада может создать одну опорную школу. Остальные - или ликвидируются (школьники подвозятся на школьных автобусах в опорное заведение), или становятся ее филиалами. Чаще всего филиалами делают начальные школы, так как они должны находиться в пешей доступности ребенка.

LIGA.net отобрала топ-10 успешных опорных школ, работающих в ОТГ в южных и восточных областях Украины. Мы опирались на мнение специалистов областных департаментов образования и рейтинг школ, составленный порталом Osvita.ua по результатам ВНО-2019.

Опорное заведение (ОЗ) учебно-воспитательный комплекс Чаплинская школа-гимназия, пгт Чаплинка, Херсонская область(фото здесь и далее не привязаны к конкретным школам)

Комплекс имеет два филиала. В нем обучаются 800 учеников, 32 из которых подвозят на учебу, и работают 75 учителей. В прошлом учебном году 67 учеников школы заняли призовые места в районных предметных олимпиадах, 22 ученика - в областных. Ученица восьмого класса стала одной из победительниц языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

По результатам внешнего независимого оценивания-2019 чаплинская школа заняла четвертое место среди других школ Херсонской области: за год +74 (!) позиции. Такой результат руководство школы объясняет более осознанным выбором учениками предметов для углубленного изучения. Также необходимые выводы сделали и педагоги. Из 27 выпускников - 26 поступили в вузы, один в колледж.

В рамках внешкольной работы дети принимают участие в детско-юношеской военно-спортивной патриотической игре украинского казачества Сокіл (Джура), экологической акции Птах року, занимаются в хореографическом и театральном кружках.

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ОЗ общего среднего образования Сузір’я (г. Орехов, Запорожская область)

Опорное заведение объединяет четыре филиала. В школе получают образование 744 ученика, работают 60 учителей. В прошлом году в районных олимпиадах участвовали 118 школьников, и 88 из них заняли призовые места. Три школьника стали призерами областных олимпиад.

Трое учащихся стали победителями областного этапа защиты проектов Малой академии наук.

Школьники пробуют свои силы в международной программе обмена будущих лидеров (FLEX). Финалист Программы-2018 Михаил Коротков весь учебный год получал образование и практиковал языковые навыки в американском штате Арканзас.

По результатам ВНО-2019 Сузір’я заняло четвертое место среди школ области (+1 позиция). Из 44 выпускников: 22 поступили в вузы на бюджет, 21 - на контракт.

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Старосалтовская ООШ І-ІІІ ступеней (пгт Старый Салтов, Харьковская область)

Имеет один филиал. В школе обучаются 355 детей, 205 из которых подвозят автобусами. Их учат 35 учителей.

Ученики в прошлом году заняли 22 призовых места на районных олимпиадах, и два - на областных. В региональном рейтинге ВНО школа заняла 22-е место (+9 позиций). При этом более 180 баллов по разным предметам набрали семь человек.

В школе работают кружки по рисованию, стрельбе, проводятся занятия по футболу. Также на территории громады дети имеют возможность заниматься танцами, тхэквондо, развиваться в театральной студии.

Веселовская районная разнопрофильная гимназия (пгт Веселое, Запорожская область)

В заведении учатся 482 ребенка, 47 из которых подвозятся, и работают 40 учителей. Гимназия активно реализует концепцию нового образовательного пространства. В прошлом году четыре ученика стали победителями областных олимпиад, еще трое - победителями областного этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук. Двое учеников победили в языково-литературном конкурсе имени Тараса Шевченко (третье место) и в конкурсе проектов Мої права – моє життя (второе место).

Веселовская гимназия - шестая в областном рейтинге по результатам ВНО (+19 позиций). Более 180 баллов набрали 22 ее ученика, из них девять школьников дали результат свыше 190 баллов. Все 36 выпускников стали студентами.

В школе активно развивается ученическое самоуправление. Обустроены зоны рекреации, где установлены аэрохоккей, настольный футбол. Есть все необходимое для занятий робототехникой.

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ОЗ общего среднего образования І-ІІІ ступеней Чмыровский лицей (с. Чмыровка, Луганская область)

Из 352 учащихся 141 подвозится. Для них работают 47 учителей. 20 учеников школы принимали участие в областных олимпиадах. Ученик 5-го класса стал победителем районного этапа конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцыка.

По результатам ВНО лицей занял 19-е место в областном рейтинге (+29 позиций).

Коммунальное ОЗ образования Окнянская ООШ І-ІІІ ступеней (пос. Окны, Одесская область)

Имеет четыре филиала. Школу посещают 620 детей, педколлектив составляют 47 человек. 22 ученика заняли призовые места в районных олимпиадах. В областном рейтинге ВНО Окнянская школа заняла 16-е место (+3 позиции). Одна из учениц набрала 200 баллов по украинскому языку (и поступила в Киево-Могилянскую академию). В целом же из 21 выпускника в вузы поступили 17 человек.

На базе школы работает детская спортивная школа - греко-римская борьба, футбол, волейбол. В школе есть своя агитбригада, участвующая в конкурсе Молодь за здоровий спосіб життя, четверо учеников стали лауреатами областного этапа творческого фестиваля Чисті роси.

Добропольский УВК Специализированная школа I-III ступеней № 4 с углубленным изучением отдельных предметов (г. Доброполье, Донецкая область)

Эта школа выделяется среди других по нескольким причинам. В сентябре прошлого года заведение стало известным, так как в его открытии после реконструкции участвовал тогдашний президент Петр Порошенко. Он назвал школу символом изменений, которые происходят в Украине в целом и в Донбассе в частности.

Школа была переоснащена как опорная, но таковой до сих пор так и не стала. Причина - затягивание создания Добропольской объединенной территориальной громады.

В заведении обучаются 833 ученика. Для них работают 83 учителя. При поддержке Британского совета здесь организована работа ресурсного центра. Ученики заведения - активные участники проекта eTwinning, общаются по скайпу со сверстниками, в основном из Англии.

Школьники занимают призовые места на областных олимпиадах (пять победителей), в языковедческих конкурсах имени Тараса Шевченко и Петра Яцыка, а также являются призерами областного конкурса защиты проектов Малой академии наук.

В областном рейтинге ВНО школа занимает 68-е место (а еще год назад была только 137-й). Из 58 выпускников 55 поступили в вузы (большая часть - на бюджетные места), остальные - в техникумы.

Школа тесно сотрудничает со школами из Западной Украины, организовываются поездки в Ворохту, Ивано-Франковск, Мукачево. На базе школы проводится кружковая работа, три спортивных поля постоянно используются для игр в футбол, волейбол, большой теннис.

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Иллиновское ОЗ общего среднего образования с углубленным изучением иностранных языков (с. Иллиновка, Донецкая область)

В школе обучаются 587 учеников (данные на 1 июня 2019 года), из которых 241 подвозятся.

В областном рейтинге ВНО заведение заняло 82-е место (+12 позиций). Кроме уроков дети посещают спортивные секции, кружки по хореографии, рисованию, лепке. Ученики школы участвуют в соревнованиях дружин юных пожарников, в игре Сокіл (Джура), в чемпионатах по каратэ, баскетболу, конкурсе лучших чтецов. В заведении есть свой историко-этнографический музей.

Баштанское ОЗ общего среднего образования І-ІІІ ступеней №1 (г. Баштанка, Николаевская область)

Имеет два филиала. Здесь обучаются 893 ученика, 150 из которых подвозятся. В заведении преподают 67 учителей.

За прошедший учебный год старшеклассники стали победителями в международном словацко-украинском проекте "Активный гражданин - эффективная власть", областном этапе всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры украинского казачества Сокіл (Джура). Почти 60 различных наград областного уровня школьники завоевали в различных конкурсах, олимпиадах, турнирах, соревнованиях, среди них 13 победителей областных олимпиад. Третий год в заведении внедряется научно-педагогический эксперимент Интеллект Украины.

В рейтинге ВНО по Николаевской области заведение занимает 38-е место (+2 позиции).

Из 54 выпускников 47 поступили в вузы. В основном выбирали медицинские и правоведческие специальности.

ОЗ Каланчакское заведение полного общего среднего образования №1 (пгт Каланчак, Херсонская область)

69 педагогов обучают 730 детей. Подвоз детей не осуществляется - один филиал (начальная школа) расположен в этом же поселке.

За минувший учебный год в районных олимпиадах победили 36 учеников, в области - один. По результатам ВНО школа заняла 70-е место (+40 позиций) в областном рейтинге. В школе выходит своя газета Гипакирис, есть кружки Юных инспекторов движения, дружина юных пожарников, команда Сокіл (Джура). Ученики занимают призовые места в спортивных соревнованиях, а также конкурсе талантов Таврійський барвограй.

Как видно, эти опорные школы не всегда находятся на первых строчках в рейтинге ВНО, но абсолютно все они улучшили свои позиции за минувший учебный год. Впрочем, в профильном министерстве вообще стараются уйти от понятия рейтинга школ как от механизма выстраивания образовательной политики. Ведь каждая школа должна предоставлять ребенку доступное и качественное образование.

Эксперт директората дошкольного и школьного образования Министерства образования и науки Анна Пуцова отмечает, что главная идея создания опорных школ - формирование образовательного пространства, в котором хотелось бы учиться детям и работать учителям.

"Мы можем много говорить о том, что касается техники, средств обучения, но если не будет желания ребенка проводить там время, проводить время с учителем, который хочет с ним общаться, передавать свой опыт, то успех любой реформы невозможен", - считает эксперт.



"По итогам поездок по учебным заведениям могу смело сказать, что детям нравится ходить в те школы, где больше учеников в классе. И их не так сильно утомляют поездки на школьных автобусах. То есть можно говорить об успехах в социализации детей", - продолжает Анна Пуцова.

У учителей же, благодаря техническим средствам, появилось больше возможностей и вариантов для изложения материала.

Что касается условий их труда, то при создании опорных школ они существенно не меняются. Тем более, что штатные нормативы не предусматривают разницы в оплате учителям опорных и обычных школ.





По данным МОН, оптимизация школ не привела к существенному сокращению учителей. "Органы местного самоуправления прекрасно понимают, что это люди, это рабочие места, это налог на доходы физических лиц. Некоторые громады, которым бюджет позволяет, создают внешкольные заведения и приглашают на работу учителей из закрытых школ", - рассказывает Анна Пуцова.

Одна из основных проблем при создании опорных школ - отсутствие политической воли у органов местного самоуправления. Оптимизация сети школ - тяжелое имиджевое решение для руководителя громады. "Поэтому некоторые готовы лишать детей возможностей в образовании, лишь бы сохранить свой рейтинг", - подчеркивает она. В разрезе областей тяжелее всего реформа проходит на Закарпатье, где пока что нет ни одной опорной школы. "Говорят, что с сетью у них все хорошо и им это не надо", - уточняет эксперт МОН.

Но в большинстве областей в реформе видят не угрозы, а новые возможности. Лидеры по созданию опорных школ - Кировоградская, Львовская и Житомирская области.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.