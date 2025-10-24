Усиление боевой авиации – новый приоритет номер один для Украины. В другие, невоенные времена это стало бы поводом для сарказма. Потому что государство и так уже имеет три приоритета – ракеты, боеприпасы и дроны – и кучу не до конца решенных проблем с каждым из них.

Например, уже точно можно прогнозировать, что в 2025 году не будет 3000 обещанных президентом Владимиром Зеленским ракет. Распиаренная ракета "Фламинго" неожиданно кодифицирована как дрон, что является официальным признанием бесполезности проведенной интенсивной "ракетной" информационной кампании. Только во второй половине года удалось преодолеть многомесячные проблемы с качеством мин и боеприпасов.

А о "зоопарке дронов" не говорил разве что ленивый – единый центр координации разработок и производства всех беспилотных систем до сих пор окончательно не оформлен.

На фоне этого уже 22 октября стало известно, что Швеция продаст Украине 100-150 (не менее сотни) современных истребителей JAS 39 Gripen E – соответствующую предконтрактную декларацию о намерениях Зеленский подписал со Швецией.

Сколько они стоят и как помогут противостоять России, в распоряжении которой около 1500 боевых самолетов – пусть там до 30% и не в лучшем техническом состоянии?