Посилення бойової авіації – новий пріоритет номер один для України. В інші, невоєнні часи це стало би приводом для сарказму. Бо держава і так уже має три пріоритети – ракети, боєприпаси і дрони – та купу не до кінця розв’язаних проблем із кожним з них.

Наприклад, уже точно можна прогнозувати, що у 2025 році не буде 3000 обіцяних президентом Володимиром Зеленським ракет. Розпіарену ракету "Фламінго" неочікувано кодифіковано як дрон, що є офіційним визнанням марності проведеної інтенсивної "ракетної" інформаційної кампанії. Лише у другий половині року вдалося подолати багатомісячні проблеми з якістю мін та боєприпасів.

А про "зоопарк дронів" не говорив хіба що лінивий – єдиний центр координації розробок та виробництва всіх безпілотних систем досі остаточно не оформлений.

На тлі цього вже 22 жовтня стало відомо, що Швеція продасть Україні 100–150 (не менше сотні) сучасних винищувачів JAS 39 Gripen E – відповідну передконтрактну декларацію про наміри Зеленський підписав зі Швецією.

Скільки вони коштують та як допоможуть протистояти Росії, у розпорядженні якої близько 1500 бойових літаків, – хай там до 30% і не у найкращому технічному стані?