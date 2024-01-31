Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект по отдельным вопросам прохождения воинской службы, мобилизации и воинского учета. Это уже вторая попытка – и вроде бы улучшенная версия.

Но и новая версия все равно нуждается в значительных доработках, говорит LIGA.net заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев (Слуга народа).

Дорабатывать нужно быстро – чтобы мобилизация не была сорвана, добавляет в комментарии LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

"До половины предложений, которые вошли в новый законопроект, уже предоставлялись в 2015 году. Тогда мы имели огромные проблемы с проведением шести очередей мобилизации, – напоминает он. – Сейчас скачем по тем же граблям, допуская все те же ошибки с теми же проблемами и не имея инструментов для их решения.

О ключевых и наиболее обсуждаемых нововведениях – коротко.

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Быстро не получится. Будут правки

Новый законопроект является лишь доработанной версией предыдущего, в котором учли замечания парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, говорит LIGA.net руководитель практики безопасности бизнеса в Juscutum юрист Дмитрий Дичаковский.

Справка Первый правительственный проект закона о мобилизации правительство зарегистрировало в Верховной Раде 25 декабря 2023 года. Но документ отправили на доработку – он содержал множество противоречивых положений.



11 января 2024 года министр обороны Рустем Умеров сообщил, что уже готова новая редакция закона о мобилизации.

Действительно, часть спорных норм убрали, говорит заместитель председателя комитета Егор Чернев. Однако в новой редакции остались и добавились нормы, вызывающие сомнение в их целесообразности.

"Законопроект имеет много правильных норм: сроки демобилизации, дополнительные отпуска военнослужащим и т.д. Но все еще нуждается в доработке. В существующем виде будет сложно найти под него голоса в ВР, – считает он. – А нам нужно, чтобы мобилизация не была сорвана, ведь государство сегодня под огромной угрозой".

Заседание комитета по нацбезопасности, обороне и разведке по проекту еще не состоялось, отметили LIGA.net в Голосе.

После комитета его внесут в сессионный зал, говорит Чернев: "Вариантов два. Или мы доработаем его в комитете до первого чтения, или рекомендуем принять в первом чтении, чтобы запустить процесс и ко второму чтению убрать все противоречивые нормы".

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Но процесс принятия законопроекта в целом, по всей видимости, не будет быстрым, прогнозирует нардеп: помимо предложений комитета, ожидается также значительное количество правок от народных депутатов.

Наиболее обсуждаемые нововведения касаются двух ключевых аспектов – демобилизации и "мер воздействия" в отношении граждан, которые не исполняют обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации.

Сроки демобилизации есть, процедуры – нет

Ожидаемое военными нововведение – сроки демобилизации.

Процедура проведения демобилизации в украинском законодательстве вообще никак не раскрыта, отмечает Кевлюк.

Как человека призвать в армию – закон о воинской обязанности и воинской службе объясняет. А как проводить демобилизацию – нет.

"Где-то в 2010 году этот вопрос рассматривался на военно-стратегической игре Генерального штаба. Эта задача решалась очень тяжело, это был своего рода интеллектуальный тупик", – говорит Кевлюк.

Некоторые видения этого вопроса нарабатывали главное оперативное управление и главное управление оборонного и мобилизационного планирования ГШ. Но это не вылилось в руководящие документы, говорит он: "Насколько я знаю, до сих пор их нет".

Новый законопроект правительства ясности именно процедуры также не прибавляет. Он указывает только основания для увольнения с воинской службы. Мы прочитали документ и детально перечислили их здесь.

"Увольнение военнослужащих, получивших такое право в связи с истечением срока службы – в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев, осуществляется в сроки, определенные решением Ставки Верховного Главнокомандующего, – объясняет Дичаковский. – После решения Ставки о сроках увольнение осуществляется в течение одного месяца со дня представления рапорта".

Во время войны Ставка – это единственный управляющий орган, отвечающий за оборону, добавляет LIGA.net военный эксперт Центр Разумкова Алексей Мельник. Поэтому логика ее привлечения ясна. Ставку возглавляет президент, там присутствуют руководители всех ключевых ведомств.

"Это единственный орган, который может оценить ситуацию и принять решение, учитывая потребности, имеющиеся резервы, положение дел на фронте и существующие прогнозы развития событий", – объясняет Мельник.

Однако процедура увольнения нуждается в доработке, говорит он.

Тем более, что есть разные категории военнослужащих, которые выполняют одну и ту же обязанность, добавляет Кевлюк.

"Есть призванные в ряды ВСУ указом президента об общей мобилизации. Призыв оформлялся ТЦК, – перечисляет он. – До этого в ВСУ были солдаты срочной службы, призванные вообще на другой вид воинской службы. Есть те, кто проходит службу по контракту. Плюс резервисты, они в других правовых отношениях с Министерством обороны. Есть еще воинская служба офицерского состава по призыву".

Президент может уволить тех, кого он призвал. Но тех, кого он не призывал, а кто, например, имеет контракт с Министерством обороны, увольнять у главы государства нет оснований.

"Соответственно, это должно быть очень хорошо проработано. И созданы адекватные механизмы увольнения", – говорит Кевлюк.

При этом важно учитывать, что в течение войны Силы обороны получили немало уникальных специалистов, потеря которых очень нежелательна для войска. Поэтому Генеральный штаб должен проделать большую работу и предложить какие-то решения, убежден он.

Один из вариантов – вернуться в систему ротации личного состава на переднем крае, как это было введено в 2014-2015 годах.

"Для того, чтобы к этой практике вернуться, нам нужно иметь три состава ВСУ. Один – отдыхает, другой – готовится, третий – воюет. Это – суперсложно, – признает Кевлюк. – Но потерять классных специалистов с опытом и знаниями мы не можем себе позволить. Не давать войскам отдыха – тоже невозможно".

Новые правила для военнообязанных

Срочная служба отменяется, вместо нее законопроект предлагает ввести базовую военную подготовку. Человек в возрасте 18-24 лет самостоятельно выбирает, когда ее пройти, а сама подготовка занимает максимум пять месяцев, в то же время за человеком сохраняется его рабочее место, чего пока нет в действующем законодательстве.

Призывной возраст меняется с 27 до 25 лет. Почему 25 – без объяснения.



Проект закона предусматривает, что все граждане, состоящие на воинском учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования закона уточнить свой адрес, номера телефонов, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные. Сделать это можно будет через центры предоставления административных услуг, электронный кабинет или ТЦК.

После мобилизации все граждане проходят военную подготовку 2-3 месяца, человек не может быть отправлен на фронт сразу.

"Внедрение мер воздействия" на граждан, которые не выполняют обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации – то, на что нужно обратить особое внимание, говорит Дичаковский.

Если во время мобилизации военнообязанный или резервист не выполняет свои обязанности, полиция может осуществить административное задержание и доставить его в течение 15 дней в ТЦК. В случае, если доставить невозможно – руководитель ТЦК в течение пяти дней направляет гражданину в электронной форме или заказным письмом требование об исполнении обязанности.

Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность или не явился в военкомат (для тех, кто за границей – дипломатическое учреждение), ТЦК может обратиться в суд относительно:

временного ограничения права выезда за пределы Украины;

временного ограничения управления транспортными средствами;

наложение ареста на средства и другие ценности в банках или других финансовых учреждениях или на электронные деньги.

Эти положения удивительно совпадают с теми ограничениями, которые ранее ввели в России, говорит Мельник: "Кажется, наши законодатели почему-то снова, к сожалению, применили свою любимую практику – перевод на украинский язык российских законов".

Нет необходимости усиливать ответственность, соглашается Кевлюк. Государству хватает рычагов воздействия. Новые ограничения не дадут ничего, кроме всплеска поиска путей избежать новых форм ответственности.

"Люди не должны выбирать: пойти в армию или быть наказанными, – говорит он. – Люди должны выбирать между тем, будет ли завтра существовать государство или не будет. Об этом с народом надо говорить".

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