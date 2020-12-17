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Скандал между Россией и Казахстаном, провальная реформа интернатов. Что надо знать утром

17.12.2020, 09:15
Скандал между Россией и Казахстаном, провальная реформа интернатов. Что надо знать утром - Фото
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Доброе утро!

Сегодня четверг, 17 декабря. Температура от -2 до +1, курс доллара 27.77

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Когда ровно три года назад цена биткойна рухнула, после двадцатикратного роста за один год, то я испытал почти облегчение: это возвращало мир к старой нормальности.

Согласитесь, результат искусственно усложненного математического вычисления не может стоить 20 000 долларов.

Вчера, 17 декабря, биткойн побил рекорд трехгодичной давности и стоил более $21 400. Что это, очередной супер пузырь или финансовый мир признал биткойн активом-тихой гаванью. Кажется, что 100%-го ответа на этот вопрос не существует. Дискуссия финансистов о биткойна напоминает спор о вере в Боге – часть аналитиков верит в перспективы криптовалюты и находит подтверждение, а другие доказывают неминуемый крах. Но сегодня, когда биткоин на взлете, армия первых намного больше. И, похоже, что старой нормальности больше не существует. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Скандал между Россией и Казахстаном. Депутаты партии Путина требуют "вернуть земли"

Российские депутаты из путинской партии выдвинули территориальные претензии Казахстану – военному союзнику Москвы по ОДКБ, политическому сателлиту по Евразийскому союзу и СНГ. Ничего странного. Армения тоже думала, что альянс с Россией защитит страну от Азербайджана. А ее вместо этого стреножили, обменяв на личные интересы (почитайте).

Беларусы считали россиян братьями. А когда режим Лукашенко начал беларусов убивать, братья не растерялись и прислали ему помощь. Теперь беларусов убивают эффективнее. То же самое ждет Казахстан. Но в Армении, например, был неугодный Пашинян. Поставить его и всех армян на место было важным делом для Путина. А вот в Нур-Султане врагов Путина нет. Во главе Казахстана свой "янукович" и свой "лукашенко". И он вряд ли будет мешать планам россиян.

В одном из последних выпусков "Лучших историй недели" мы публиковали материал, посвященный тесным коррупционным связям лидеров Казахстана и России (подпишитесь от 100 грн / ежемесячно, чтобы получать выпуски).

Эти связи помогут, когда все начнется. Казахи и опомнится не успеют, как из подвалов бойцовских клубов выползут мужички в футболках "я – русский". Границу тихо перейдут "шахтеры" на бронетехнике. И весь север Казахстана внезапно станет новой "народной республикой".

В Украине уже иммунитет против вируса "русского мира". Мы вполне спокойно смотрим на больные фантазии россиян (почитайте). Потому что знаем, как надо воевать с Россией. Как правильно уничтожать непрошенных гостей. И как правильно брать русских в плен, чтобы потом обменивать. А вот жителям стран-членов ОДКБ пора опомниться. Вас без боя съедят. С азартом. Приобнимая ваших политических лидеров. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Під маскою турботи або Як в Україні знову провалили реформу інтернатів для дітей

За статистикою, в Україні – близько 100 000 дітей в інтернатах. І лише 8% з них – сироти. Решта мають батьків та опікунів. Три роки тому в Україні почали реформу інтернатів, щоб повернути дітей в сім'ї і допомогти родинам на місці. Але станом на зараз реформа провалена. Більше за лінком.

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