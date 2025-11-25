Украину окутал политический кризис. Оппозиция заблокировала парламент и требует нового правительства. Батьківщина и Европейская солидарность ждут встречи с президентом Владимиром Зеленским – хотят общения и формирования новой коалиции.

Монобольшинство "слуг народа" – в депрессии. Там не понимают, чего ожидать дальше и как голосовать за бюджет-2026. Без других фракций голосов на это им не хватит. Объединяться с депутатами от бывшей ОПЗЖ больше никто не хочет.

Президент пообещал своей фракции собственный план выхода из кризиса. Пока он над ним работает, растет вероятность итальянской забастовки депутатов. Тем более что президент значительно больше занимается международным треком, чем внутриполитическими проблемами – их переложили на главу Офиса президента Андрея Ермака. Который и сам их не слишком активно решает, и доступ к президенту существенно ограничил. Возможны ли пути выхода из этого кризиса?