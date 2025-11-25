"Слуги" тріщать, бюджет-2026 під загрозою. Чи виживе парламент після плівок Міндіча
Україну огорнула політична криза. Опозиція заблокувала парламент та вимагає нового уряду. Батьківщина та Європейська солідарність чекають на зустріч із президентом Володимиром Зеленським – хочуть спілкування та формування нової коаліції.
Монобільшість "слуг народу" – в депресії. Там не розуміють, чого очікувати далі та як голосувати за бюджет-2026. Без інших фракцій голосів на це їм не вистачить. Об’єднуватись з депутатами від колишньої ОПЗЖ більше ніхто не хоче.
Президент пообіцяв своїй фракції власний план виходу з кризи. Допоки він над ним працює, зростає вірогідність італійського страйку депутатів. Тим паче що президент значно більше переймається міжнародним треком, аніж внутрішньополітичними проблемами – їх переклали на голову Офісу президента Андрія Єрмака. Який і сам їх не надто активно вирішує, і доступ до президента суттєво обмежив. Чи можливі шляхи виходу із цієї кризи?
