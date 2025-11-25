Україну огорнула політична криза. Опозиція заблокувала парламент та вимагає нового уряду. Батьківщина та Європейська солідарність чекають на зустріч із президентом Володимиром Зеленським – хочуть спілкування та формування нової коаліції.

Монобільшість "слуг народу" – в депресії. Там не розуміють, чого очікувати далі та як голосувати за бюджет-2026. Без інших фракцій голосів на це їм не вистачить. Об’єднуватись з депутатами від колишньої ОПЗЖ більше ніхто не хоче.

Президент пообіцяв своїй фракції власний план виходу з кризи. Допоки він над ним працює, зростає вірогідність італійського страйку депутатів. Тим паче що президент значно більше переймається міжнародним треком, аніж внутрішньополітичними проблемами – їх переклали на голову Офісу президента Андрія Єрмака. Який і сам їх не надто активно вирішує, і доступ до президента суттєво обмежив. Чи можливі шляхи виходу із цієї кризи?