Сможет ли Украина отбить своих моряков у РФ в трибунале ООН

Украина спустя пять месяцев после пленения своих моряков Россией подала иск в Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS). Почему иск подали только сейчас и есть ли шансы через суд освободить украинских военнослужащих - разбор LIGA.net.

Что случилось. Украина просит применить принудительные меры к России, чтобы освободить три военно-морских судна и 24-х военнослужащих, - они были незаконно захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018 года.

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"Рассчитываем, что уже через считанные недели трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными", - написал в своем Facebook действующий президент Петр Порошенко.

У России еще есть шанс освободить украинских моряков и корабли без этих формальностей, добавил он.

Почему это важно. Украинские военнослужащие уже почти полгода содержатся в московском СИЗО Лефортово и подвергаются допросам. Всем украинцам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Это означает, что Кремль может посадить их на срок до шести лет. Вернуть пленных военнослужащих Украине в России отказались. Как раз в эти дни российские суды продлевают морякам аресты.

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В МИД объясняют: в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), военно-морские суда и персонал на борту обладают абсолютным иммунитетом. Это означает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и тем более судить. Захват Россией кораблей и моряков в водах Черного моря грубо нарушает правила UNCLOS.

Обращение в Международный трибунал - это очень действенный способ добиться их освобождения, объяснил LIGA.net юрист-международник, бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин. "Россия раньше уже подпадала под действие таких инструментов, когда захватила ледокол Гринписа - Арктик Санрайз", - отметил он. Тогда Нидерланды неотложно, через одну-две недели после захвата, обратились в арбитраж и быстро получили решение. Россия, напомнил юрист, в трибунал не явилась и отказалась его выполнять. Однако уже через полтора месяца, выдумав формальный повод - амнистию - отпустила всех иностранных членов экипажа, и они покинули Россию. А еще через полгода российские власти вернули ледокол Нидерландам: он успешно вернулся в Амстердам.

"Вы знаете, в чем проблема России? В том, что Россия тоже имеет судна и тоже иногда вынуждена обращаться в этот Международный трибунал. Поэтому я думаю, что решение России не отпускать наших моряков и корабли изменится после ITLOS", - считает он.

Кроме того, игнорирование Россией трибунала может еще больше ослабить ее позиции в Совбезе ООН.

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Что дальше. В МИД рассчитывают, что в ближайшие недели ITLOS назначит России временные меры: речь о требовании освободить корабли и военнослужащих. Следующим шагом должно стать рассмотрение дела по сути. Это тоже не займет много времени.

Процедура неотложности позволяет через две недели провести слушания в трибунале, а еще через десять дней получить решение.

"Механизм предусматривает специальную процедуру. Ничего сверхсложного нет, никаких предварительных инстанций проходить не надо. Фактически с момента захвата можно было подавать такой иск", - говорит Бабин. Почему с этим тянули с 25 ноября, он не понимает.

"По странному стечению обстоятельств, иск подали всего за несколько дней до второго тура президентских выборов... А когда россияне захватили в 2018 году два рыбацких судна в акватории Черного моря, МИД этого вообще не сделал", - отметил он.

Собеседник в дипломатических кругах привязку ко второму туру выборов отрицает. Просто подготовка иска требовала времени: изучить карты, составить хронометраж, подтвердить факты. Чтобы выйти на судебное разбирательство с железными доказательствами: после подачи иска его уже нельзя дополнять новіми документами/

Претензия Украины к России основана не только на факте нападения в Черном море 25 ноября, но и на деталях обращения с моряками в СИЗО.

Если уж и подвязываться к какой-то дате, то скорее к очередному судебному заседанию в РФ по мере пресечения для украинских моряков. А также к предстоящему продлению санкций Европейского Союза против России. Процессы в международных судах против России усиливают санкционную аргументацию Украины. А трибунал по морякам как раз закончится перед тем, как поднимется вопрос о продлении санкций. Это произойдет в июне.

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