Українська нація бореться за кожну п'ядь власної землі, за морський простір, підземні та підводні ресурси, а от до космосу не дотягується. Але саме там міститься велетенський, майже невичерпний потенціал для забезпечення обороноздатності.

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Нарощування сили у космосі може спричинити потужні технологічні переваги – у розвідці, передаванні даних та ураженні противника. До того ж РФ через міжнародні санкції втрачає привабливість для іноземних інвесторів. Тоді як Україна, навпаки, дедалі більше привертає увагу світових гравців, зокрема й у космічній сфері.

Очевидно, тому у 2025 році Міноборони України системно взялось за космічний простір. Серед іншого, оголосило про створення у військовому відомстві управління космічної політики, яке об'єднає державні та приватні компанії, а також науковців у галузі космічних технологій – в інтересах розвитку космічного сегменту в ЗСУ.

Як сталося, що в України з восьми космічних апаратів перед вторгненням Росії залишився лише один? Та який ми маємо потенціал у розвитку військового космосу?