"Спасибо за рекламу". Сегодня — первый день "переворота". Кого и чего боится Зеленский

В Украине готовится госпереворот с участием олигарха Рината Ахметова, утверждает президент Владимир Зеленский. Мы пообщались с силовиками и представителями власти, чтобы разобраться, есть ли реальные основания для такого сценария. И выяснили: на Банковой опасаются, что акция протеста 1 декабря и правда станет бессрочной и что Ахметов попытается скупить депутатов для захвата власти.

Но это два совершенно разных кейса.

Что известно о "госперевороте" 1-2 декабря, будет ли оппозиция штурмовать офис Зеленского и кого на Банковой подозревают в работе на донецкого олигарха, – в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. "У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России обсуждают участие Ахметова в госперевороте, что будет привлечен $1 млрд. Я считаю, что это подстава... Ахметова. Я считаю, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее", – сказал Зеленский на пресс-марафоне 26 ноября.

Сразу после марафона журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер со ссылкой на "источники, близкие к Зеленскому", сообщил, что госпереворот готовили сотрудник ФСБ России и три перебежчика из МВД Украины в оккупированном РФ Крыму.

Во главе операции стоит офицер ФСБ Василий Лаптев, заявил журналист: "Он якобы работает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грицаком и Эдуардом Федосовым".

Миллер не нашел доказательств прямого участия Ахметова, но олигарх упоминается четырьмя предполагаемыми заговорщиками, которые говорят, что нужно "быть готовыми к переезду и работе с ним".

В Службе безопасности Украины отказались комментировать информацию Миллера и заявления Зеленского, сославшись на тайну досудебного расследования. В то же время 28 ноября СБУ открыла производство "по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".

Собеседник LIGA.net в руководстве МВД отметил, что разговоры третьих лиц о подготовке к захвату власти имели место. "Насколько я понимаю, это слили из Офиса президента. Действительно были разговоры каких-то бывших милиционеров. Разговоров Ахметова, где он готовит госпереворот и финансирует его, нет", – сообщил он.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Крайне сложно достать подробности заявления Зеленского. "Слишком много мы комментируем действия наших спецслужб", – заявил журналистам глава фракции СН Давид Арахамия и отказался комментировать якобы готовящийся госпереворот.

Первый вице-спикер Александр Корниенко утверждает, что в областях людям якобы предлагают по 1000 грн за участие в "госперевороте". Он уточнил, что эту информацию получил от правоохранительных органов.

Нардеп не ответил, кто именно будет свозить людей в Киев из регионов.

Госпереворотом Корниенко называет акции, которые пройдут в Киеве 1 декабря. По имеющейся в распоряжении LIGA.net оперативной информации Управления госохраны, на 9:00 в правительственном квартале запланирована акция #SaveФОП во главе с Сергеем Доротичем.

В 19:00 на Майдане должна начаться акция ряда оппозиционных сил. По сути, это продолжение акции партии Демократическая сокира и Руху опору капітуляції (РОК). 21 ноября их сторонники потребовали уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, иначе через 10 дней начнут бессрочную акцию с требованием импичмента Зеленского.

В оперативных сводках УГО ожидалось, что акция 1 декабря пройдет под стенами ОП и парламента и что к ней, помимо Демсокиры и РОК, присоединится целый ряд оппозиционных партий, в частности: Нацкорпус, Свобода, Радикальная партия Олега Ляшко, Европейская солидарность, Батькивщина, Народный фронт и другие.

"Как минимум, они будут блокировать проход депутатов в парламент. Как максимум, могут попытаться зайти в парламент, обрисовать все и заявить свои требования в сессионом зале", – предполагает LIGA.net один из руководителей монобольшинства.

Организаторы акции открещиваются от подобных планов. "Это мирная, законная акция. Мы осознаем риски и призываем всех быть ответственными", – говорится на странице акции в Facebook.

"Я не вижу смысла на этом этапе занимать какие-либо здания. Потому что власть не в зданиях, а в головах людей", – отметил в комментарии LIGA.net лидер Демсокиры Юрий Гудименко.

Организаторы работают над совместным планом действий и разными вариантами разворачивания протеста. "Вече – только начало. Все зависит от количества активных граждан, решительности оппозиционных сил и поведения власти", – говорится в их заявлении.

Гудименко призвал соратников "не планировать ничего на ночь". "Нужно объединение всей проукраинской оппозиции, которая очень давно не садилась за один стол", – заявил он в ходе трансляции в Facebook.

Однако с решительностью оппозиционных сил могут возникнуть проблемы. На данный момент ни одна из партий восьмого и девятого созывов не подтвердила свое участие в акции 1 декабря. К Демсокире и РОК пока присоединилась лишь общественная организация "Брати по зброї", которая симпатизирует Евросолидарности.

Гудименко рассчитывает увидеть на Майдане Евросолидарность, Голос, "кого-то из националистов", а также все проукраинские движения.

Партия Петра Порошенко официально не заявляла о своем участии. Член Евросолидарности Владимир Омелян сказал, что готов прийти на акцию, но говорит это исключительно от своего имени. При этом предложил не оставаться на ночь, а продолжить акцию в воскресенье, 5 декабря.

Нардеп восьмого созыва от Народного фронта Андрей Тетерук предложил прийти на Майдан и уже там определяться с дальнейшими шагами. "Мы должны требовать уволить или хотя бы отстранить на время расследования по вагнергейту Ермака", – считает он.

"Мы должны все собираться ради отставки секретарши президента? – не согласен с ним экс-нардеп от НФ Игорь Лапин. – Для меня это не выглядит справедливым в отношении участников акции. Нужно требовать подготовки к досрочным парламентским выборам".

В то же время Лапин выступает против радикализации протеста. "Любая радикализация протестов в контексте кровопролития может привести к еще большей агрессии России", – отметил экс-нардеп.

В МВД не ожидают провокаций со стороны протестующих. "Прямой информации, что кто-то готовит провокации, у нас нет. Но никто же не знал, что 31 августа 2015 года будут забрасывать гранату, – сообщил LIGA.net собеседник в руководстве ведомства. – Все, кто хочет митинговать, должны делать это спокойно и без крови".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Гудименко подчеркивает, что акция пройдет мирно. "Если кто-то будет пытаться штурмовать или жечь Офис президента, то это чистая провокация", – заявил он LIGA.net.

Лидер Демсокиры иронизирует: благодарен Зеленскому за помощь в мобилизации участников. Он прогнозирует, что их будет около 10 000.

"Если бы Зеленский на пресс-конференции не заявил, что 1 декабря будет госпереворот, то пришло бы 1 500 человек. Но президент такую рекламу по всем каналам сделал. Главным драйвером протестов против Зеленского является сам Зеленский", – сказал Гудименко.

Гудименко отказался рассказывать о планах протестующих, в частности, по возможной установке палаточного городка. "Это зависит от многих факторов. Но мы готовы на бессрочную акцию и продемонстрировать без агрессии и нападений, что представляем украинское общество, которое выходило на революции и побеждало", – отметил он.

Представители власти не особо верят в серьезность завтрашней акции. "Я не чувствую оснований для нового Майдана. А силовых акций мы не планируем", – говорит LIGA.net один из руководителей МВД.

Собеседник в СБУ добавляет, что "ключ к подготовке переворота нужно искать в парламенте". "Здесь речь не о силовом поле, а политическом, – говорит он. – Возможны попытки подкупа депутатов с целью принятия политического решения, которое поспособствует захвату власти".

О каком политическом решении идет речь, собеседник не уточняет. Но на бенефициара решения довольно прямо намекают представители власти.

Зеленский на пресс-конференции заявил, что Ахметов пытается скупать нардепов, чтобы создать симбиоз Партии регионов и Народного фронта.

Фамилий депутатов Зеленский не называл, но Арахамия дал понять, о ком может идти речь. "Вы же видели сегодня голосование за антиолигархический закон. Кто-то принял деньги и начал работать, выводить мажоритарщиков, чтобы потом развалить монокоалицию и провести досрочные парламентские выборы", – заявил он журналистам.

Арахамия не считает совпадением, что члены межфракционного объединения (МФО) Разумная политика (лидер – экс-спикер Дмитрий Разумков) не голосовали за налоговый законопроект №5600, который в СМИ прозвали "антиахметовским".

"Если вы внимательно посмотрите, за какую именно норму они не голосовали, вам тогда, возможно, станет известен источник финансирования этого МФО", – заявил Арахамия.

Примечательно, что объединение Разумкова не голосовало за "антиахметовский" законопроект в полном составе.

Сам Разумков назвал заявление Зеленского о государственном перевороте 1-2 декабря "либо очень неудачной шуткой, либо тогда должны быть конкретные факты, что же на самом деле произошло".

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