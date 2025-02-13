России разрешат сохранить оккупированные украинские территории без их фактического признания. Украина заблокирует перспективу вступления в НАТО. Такие условия прекращения огня в Украине 12 февраля озвучил новый глава Пентагона Пит Гегсет.

Форма, в которой представлена эта информация, тревожит, говорит LIGA.net директор по военным наукам RUSI Мэтью Савил: "Послание слишком прямолинейное и публичное. Это проблема, особенно после того, как стало известно, что президент Трамп разговаривал с президентом Путиным перед своим телефонным разговором с Владимиром Зеленским".

"Администрация США словно махнула рукой на Украину, сдалась Путину", – подчеркивает в разговоре с LIGA.net евродепутат Алиса Теодореску Маве (Швеция).

LIGA.net опросила европейских депутатов и аналитиков безопасности в Украине, США и Европе, чтобы понять, чего ожидать дальше от стремительного развития событий. Похоже, что Трамп планирует заключить соглашение с Владимиром Путиным о прекращении войны и представить Европе и Украине уже готовый результат, который им придется выполнять.

Большинство собеседников "возмущены и шокированы". Объясняем, что происходит.