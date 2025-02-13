Содержание:
  1. Теперь Путин хочет мира? Что происходило вокруг переговоров
  2. "Администрация США сдалась Путину". Почему это важно
  3. "Это почти Чехословакия 1938 года. Но есть нюанс"

России разрешат сохранить оккупированные украинские территории без их фактического признания. Украина заблокирует перспективу вступления в НАТО. Такие условия прекращения огня в Украине 12 февраля озвучил новый глава Пентагона Пит Гегсет.

Форма, в которой представлена эта информация, тревожит, говорит LIGA.net директор по военным наукам RUSI Мэтью Савил: "Послание слишком прямолинейное и публичное. Это проблема, особенно после того, как стало известно, что президент Трамп разговаривал с президентом Путиным перед своим телефонным разговором с Владимиром Зеленским".

"Администрация США словно махнула рукой на Украину, сдалась Путину", – подчеркивает в разговоре с LIGA.net евродепутат Алиса Теодореску Маве (Швеция).

LIGA.net опросила европейских депутатов и аналитиков безопасности в Украине, США и Европе, чтобы понять, чего ожидать дальше от стремительного развития событий. Похоже, что Трамп планирует заключить соглашение с Владимиром Путиным о прекращении войны и представить Европе и Украине уже готовый результат, который им придется выполнять.

Большинство собеседников "возмущены и шокированы". Объясняем, что происходит.

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