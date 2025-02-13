Росії дозволять зберегти окуповані українські території без їх фактичного визнання. Україні заблокують перспективу вступу в НАТО. Такі умови припинення вогню в Україні 12 лютого озвучив новий глава Пентагону Піт Гегсет.

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Форма, у якій подана ця інформація, тривожить, каже LIGA.net директор з військових наук RUSI Метью Савіл: "Послання надто прямолінійне і публічне. Це є проблемою, особливо після того, як стало відомо, що президент Трамп розмовляв з президентом Путіним перед своєю телефонною розмовою з Володимиром Зеленським".

"Адміністрація США ніби махнула рукою на Україну, здалася Путіну", – підкреслює у розмові з LIGA.net євродепутатка Аліса Теодореску Маве (Швеція).

LIGA.net опитала європейських депутатів та безпекових аналітиків в Україні, США та Європі, щоби зрозуміти, чого очікувати далі від стрімкого розвитку подій. Виглядає так, що Трамп планує укласти угоду з Володимиром Путіним щодо припинення війни і представити Європі та Україні вже готовий результат, який їм доведеться виконувати.

Більшість співрозмовників "обурені і шоковані". Пояснюємо, що відбувається.