Ставки на спорт! Как Facebook жжет о дебатах Порошенко-Зеленский

Украинцы упражняются в шутках на тему проведения дебатов на стадионе между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Напомним, шоумен записал видеоролик, в котором призвал действующего главу государства дебатировать на НСК Олимпийском. Порошенко в эту же ночь записал ответное видео: "Стадион так стадион". Согласно закону, дебаты между кандидатами должны состоятся 19 апреля. Самые забавные посты украинского сегмента Facebook - в обзоре LIGA.net.

1. Спичрайтер, депутатат БПП - Виталий Чепинога видит ведущей дискуссии Юлию Тимошенко

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2. Блогер - Роман Шрайк тешится, что украинские дебаты круче карнавала в Бразилии

3. Политолог - Юрий Романенко опасается, что Порошенко использует христианские элементы на дебатах

4. Журналист - Михаил Ткач считает, что лучше не стадион, а сразу Колизей

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5. Журналист - Сергей Иванов дает своеборазный совет Порошенко отходить от старых приемов в политике

6. Блогер, художник - Богдан Процишин сомнивается, что Зеленскому хватит денег на оплату дебатов на стадионе

7. Стендап-комик - Антон Тимошенко предлагает оригинальное решение финансового вопроса

8. Спикер Нацполиции - Артем Шевченко пообещает обеспечить спокойствие и сравнивает президентские дебаты с финалом Лиги Чемпионов

9. Экс-глава ГФС - Роман Насиров решил вписаться в медиа-пространство, будто Зеленский ему бросил вызов

10. Советник Порошенко - Юрий Бирюков перепостил президента, одетого в форму диктатора Пиночета (диктатор использовал стадион для репрессий)

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