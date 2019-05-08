Судный день. Что надо знать о последних указах Порошенко

Случилось два важных события. Во-первых, действующий президент Петр Порошенко "доукомплектовал" Верховный суд и пропустил туда "недобропорядочных судей". Во-вторых, Высший антикоррупционный суд избрал себе руководство, главой стала Елена Тарасевич, в ее декларации более двух дестяков земельных участков. Что все это означает для страны - коротко объясняем.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Приняли присягу 75 судей Верховного суда, назначенных указом Порошенко (теперь их 193 из 196). Но при этом 15 из 75 получили негативные выводы общественного совета добропорядочности. А в целом проблемы с добропорядочностью у 44 судей из 193.

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Например, среди новых 75 есть Игорь Бенедисюк, Наталия Волковицкая и Татьяна Малашенкова. Двое последних, по информации Совета добропорядочности, выносили решения против участников Революции достоинства. Компанию им составил Сергей Могил – племянник скандально известного нардепа Сергея Кивалова. Еще один "судья Майдана" Максим Титов в свое время засудил участников протестной поездки в резиденцию Януковича.

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Также избрано руководство Высшего антикорсуда. Главой суда стала Елена Танасевич, согласно декларации - обладательница более чем двух десятков земельных участков. Во время конкурса в ВАС она набрала самый высокий бал. До этого работала судьей в Харьковской области. Ее заместителем будет Евгений Крук – выходец из адвокатской среды.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Верховный суд – суд последней кассационной инстанции, который может отменить либо поддержать любое решение. В свете последнего "тайфуна" резонансных решений Окружного административного суда Киева (ОАКС) роль Верховного суда выходит на новый уровень. Именно здесь будет решатся судьба национализации Приватбанка, парламентской коалиции (читай - досрочных выборов) и ключевых решений правительства.

Не меньшая роль будет у ВАС. Именно Высший антикорсуд будет рассматривать дела топ-коррупционеров (здесь и мэр Одессы Геннадий Труханов, и экс-глава ГФС Роман Насиров), а также всю возможную коррупцию бывших и нынешних топ-чиновников. Кроме того, будут рассматриваться ходатайства НАБУ и САП о проведение негласных следственных действий. Учитывая отсутствие реформы судов первой инстанции, это должно помочь новым антикоррупционным органам расследовать топ-коррупцию.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Действующий президент заносит судебную реформу себе в актив, утверждая, что осталось перезагрузить лишь суды первой и апелляционной инстанций. В тоже время эксперты сомневаются в успешности реформы Верховного суда.

Во-первых, проект указа был готов еще до выборов. Почему назначили только сейчас? Представитель совета добропорядочности и глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков объясняет это низким доверием общества к судам. "Назначать "зашкваренных" судей электорально не выгодно, поэтому он их назначил после выборов", - отметил он в комментарии LIGA.net. И добавил: рассчитывать, что суд будет независимым и прогрессивным, не надо. "Им управляют старые судебные боссы", - говорит Жернаков.

Происходящее с ВС - план уходящей власти, считает эксперт. "Верховный суд пересматривает решения Антикоррупционного суда. В Кассационный криминальный суд входят судьи, которые в свое время засудили Юрия Луценко, поэтому с ними всегда можно договориться. Это был план Б для этой власти, чтобы с этими судьями потом договориться и не переживать за свое светлое будущее", – отметил Жернаков.

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Директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко считает, что новый состав ВС качественнее предыдущего, но все равно имеются вопросы по ряду судей. Правда, говорит он, не стоит уповать только на ВС - нужно реформировать первую и апелляционнную инстанции. "Очень большое количество дел пересматриваются в кассационном порядке. Так не должно быть. Из-за этого большая нагрузка на Верховный суд", - объясняет Шевченко.

С Высшим антикорсудом ситуация немного иная. Совет международных экспертов отсеял сомнительных кандидатов на пути к мантиям. Но нет гарантий, что все назначенные судьи - политически независимы. Сами судьи говорят - будут честными. Судья ВАС Маркиян Галабала заверил LIGA.net, что пока не испытывал какого-либо политического влияния, не было "звонков сверху" во время назначения главы суда.

Как все на самом деле - покажет работа. Суд возьмется за дела не ранее сентября. Первые решения, по оценкам экспертов - начало 2020 года.

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