Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.05.2019, 08:30

Судный день. Что надо знать о последних указах Порошенко

Судный день. Что надо знать о последних указах Порошенко - Фото
Петр Порошенко поздравляет новоназначенных судей Верховного суда (фото - president.gov.ua)

Петр Порошенко пропустил в Верховный суд недобропорядочных судей. Зачем он это сделал - объясняем

Реклама
Реклама

Случилось два важных события. Во-первых, действующий президент Петр Порошенко "доукомплектовал" Верховный суд и пропустил туда "недобропорядочных судей". Во-вторых, Высший антикоррупционный суд избрал себе руководство, главой стала Елена Тарасевич, в ее декларации более двух дестяков земельных участков. Что все это означает для страны - коротко объясняем.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Приняли присягу 75 судей Верховного суда, назначенных указом Порошенко (теперь их 193 из 196). Но при этом 15 из 75 получили негативные выводы общественного совета добропорядочности. А в целом проблемы с добропорядочностью у 44 судей из 193.

Реклама

Например, среди новых 75 есть Игорь Бенедисюк, Наталия Волковицкая и Татьяна Малашенкова. Двое последних, по информации Совета добропорядочности, выносили решения против участников Революции достоинства. Компанию им составил Сергей Могил – племянник скандально известного нардепа Сергея Кивалова. Еще один "судья Майдана" Максим Титов в свое время засудил участников протестной поездки в резиденцию Януковича.

Читайте также: Избрана глава Антикоррупционного суда. Ее зовут Елена Танасевич

Также избрано руководство Высшего антикорсуда. Главой суда стала Елена Танасевич, согласно декларации - обладательница более чем двух десятков земельных участков. Во время конкурса в ВАС она набрала самый высокий бал. До этого работала судьей в Харьковской области. Ее заместителем будет Евгений Крук – выходец из адвокатской среды.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Верховный суд – суд последней кассационной инстанции, который может отменить либо поддержать любое решение. В свете последнего "тайфуна" резонансных решений Окружного административного суда Киева (ОАКС) роль Верховного суда выходит на новый уровень. Именно здесь будет решатся судьба национализации Приватбанка, парламентской коалиции (читай - досрочных выборов) и ключевых решений правительства.

Читайте также
Порошенко "укомплектовал" Верховный суд и упомянул Зеленского 07.05.2019Порошенко о судреформе: Не хватило каденции, чтобы завершить 07.05.2019На Порошенко подали в суд 23.04.2019

Не меньшая роль будет у ВАС. Именно Высший антикорсуд будет рассматривать дела топ-коррупционеров (здесь и мэр Одессы Геннадий Труханов, и экс-глава ГФС Роман Насиров), а также всю возможную коррупцию бывших и нынешних топ-чиновников. Кроме того, будут рассматриваться ходатайства НАБУ и САП о проведение негласных следственных действий. Учитывая отсутствие реформы судов первой инстанции, это должно помочь новым антикоррупционным органам расследовать топ-коррупцию.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Действующий президент заносит судебную реформу себе в актив, утверждая, что осталось перезагрузить лишь суды первой и апелляционной инстанций. В тоже время эксперты сомневаются в успешности реформы Верховного суда.

Во-первых, проект указа был готов еще до выборов. Почему назначили только сейчас? Представитель совета добропорядочности и глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков объясняет это низким доверием общества к судам. "Назначать "зашкваренных" судей электорально не выгодно, поэтому он их назначил после выборов", - отметил он в комментарии LIGA.net. И добавил: рассчитывать, что суд будет независимым и прогрессивным, не надо. "Им управляют старые судебные боссы", - говорит Жернаков.

Происходящее с ВС - план уходящей власти, считает эксперт. "Верховный суд пересматривает решения Антикоррупционного суда. В Кассационный криминальный суд входят судьи, которые в свое время засудили Юрия Луценко, поэтому с ними всегда можно договориться. Это был план Б для этой власти, чтобы с этими судьями потом договориться и не переживать за свое светлое будущее", – отметил Жернаков.

Реклама

Директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко считает, что новый состав ВС качественнее предыдущего, но все равно имеются вопросы по ряду судей. Правда, говорит он, не стоит уповать только на ВС - нужно реформировать первую и апелляционнную инстанции. "Очень большое количество дел пересматриваются в кассационном порядке. Так не должно быть. Из-за этого большая нагрузка на Верховный суд", - объясняет Шевченко.

С Высшим антикорсудом ситуация немного иная. Совет международных экспертов отсеял сомнительных кандидатов на пути к мантиям. Но нет гарантий, что все назначенные судьи - политически независимы. Сами судьи говорят - будут честными. Судья ВАС Маркиян Галабала заверил LIGA.net, что пока не испытывал какого-либо политического влияния, не было "звонков сверху" во время назначения главы суда.

Как все на самом деле - покажет работа. Суд возьмется за дела не ранее сентября. Первые решения, по оценкам экспертов - начало 2020 года.

Читайте также: Власть над властью: как полсотни судей берут в заложники Украину


специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, верховный суд, Высший антикорсуд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Очень доверенные лица. Кто помогал Зеленскому выиграть выборы
Политика Очень доверенные лица. Кто помогал Зеленскому выиграть выборы
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 