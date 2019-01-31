Судьям веры нет. Как топ-кандидаты обещают исправить суды Украины

В 2016-2017 году Верховная Рада проголосовала за судебную реформу Петра Порошенко. По мнению президента, принятые законы изменят отношение украинцев к судам, а доверие к судьям вырастет. Тем не менее, если верить социологическим опросам, почти половина украинцев считает судебную реформу провальной и возлагают ответственность за это на Порошенко.

Оппоненты президента на ближайших выборах имеют свое видение судебной реформы. Один предлагает избрание судей на выборах, другой – суд присяжных или Палату чести. LIGA.net проанализировала предложения топ-кандидатов и предлагает читателю коротко ознакомится с основными новеллами.

Реклама

Этот текст продолжает цикл материалов, посвященных предложениям топ-кандидатов в президенты (самым рейтинговым согласно опросам) по ключевым темам. Предыдущие - читайте здесь как они вернут Донбасс и как они вернут Крым. Размещение кандидатов - по алфавиту.

Юрий Бойко. Голосовал за судебную реформу Порошенко

Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В 2016 году фракция Оппозиционный блок, сопредседателем которой был Бойко, полным составом поддержала президентский законопроект об изменениях в Конституцию в части правосудия.

Принятый закон отменил 5-летний срок назначения судей, теперь они назначаются исключительно бессрочно. При этом они фактически потеряли неприкосновенность, и могут быть задержаны по подозрению в совершении тяжелых или особо тяжелых преступлений. Право создавать суды было передано от президента парламенту. Кроме того, закон повысил с 25 до 30 лет минимальный возраст для занятия должности судьи и ввел конкурсный отбор судей. Также были ликвидированы высшие специализированные суда и создан новый Верховный Суд как единая кассационная инстанция.

Спустя год, в октябре 2017 года, половина Оппоблока, в том числе и Бойко, проголосовали за еще один президентский законопроект, который был призван имплементировать изменения в Основной закон. Именно благодаря этому закону все узнали о скандальной «поправке Лозового», которая сокращала сроки досудебного расследования.

В декабре 2018 года Бойко признался, что и сегодня бы проголосовал за судебную реформу образца 2016-2017 годов.

Реклама

«Раньше в течение полутора часов назначали 100-200 судей и 5-6 снимали. Что это за кадровая политика? Поэтому я был абсолютно согласен, что нам нужна судебная реформа…Надо менять систему назначения, систему подготовки судей», - заявил Бойко.

По его словам, реорганизованный Высший совет правосудия, несмотря на его формирование по квотам президента, Рады и адвокатуры, все равно лучше, чем было раньше.

Анатолий Гриценко. Увеличить ответственность судей за нарушения

Анатолий Гриценко

По мнению лидера партии Гражданская позиция, судебная реформа Порошенко не дала результата.

«Если создали стимулы (высокие зарплаты), то должны быть для баланса и наказания. Есть законопроект №4109, зарегистрированный на портале парламента. Это копия законопроекта, который я вносил еще в 2009 году. Его в зал не вносят. Он бы позволил решить вопрос балансировки судебной системы. Он предусматривает для судьи, который взял взятку и принял неправосудное решение, тюрьму без права амнистии или помилования, и конфискацию всего имущества семьи», - заявил Гриценко в мае 2018 года.

Он подчеркивает, что после введения наказаний судебная реформа будет завершена.

Владимир Зеленский. Народные судьи и суд присяжных

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

После подачи документов в Центральную избирательную комиссию Зеленский раздал журналистам наработки своей предвыборной программы. В ней нашлось место и вопросу судебной реформы.

"Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа", - говорится в его программе.

Также руководитель студии Квартал 95 обещает внести в парламент законопроект «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей».

По мнению Зеленского, для эффективной борьбы с коррупцией необходимо создать одинаковые правила для всех. «Поставим правила, пусть живут по правилам. Попросим Великобританию, поставим Высший английский суд как в Казахстане», - отметил кандидат в президенты.

Скорее всего, Зеленский имеет в виду специальный суд при Международном финансовом центре «Астана», где все судьи – британские подданные. Суд начал работу летом 2018 года и пока не рассмотрел ни одного дела.

Олег Ляшко. Народ должен избирать судей

Олег Ляшко и Игорь Мосийчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Радикальная партия не голосовала ни за изменения в Конституцию, ни за имплементационный законопроект. Но при этом именно нардеп из этой фракции Андрей Лозовой прославил судебную реформу больше остальных.

Кроме того, Ляшко и его «железная команда» не голосовали за создание Высшего антикоррупционного суда. По мнению политика, все суды в стране должны быть антикоррупционными.

«Я предлагаю украинцам отдать право избирать судей. Потому что сегодня фактически судебной реформы не произошло, и люди видят, что справедливости как не было, так и нет. Я предлагаю, чтобы украинцы напрямую - так, как депутатов, так как президентов - выбирали судей», - заявил Ляшко.

Петр Порошенко. Продолжить воплощение судебной реформы

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент инициировал принятие судебной реформы, описанной выше. Перечислим еще не озвученные пункты. В частности, президент, парламент и съезд судей лишились права увольнять судей Конституционного Суда - судья сможет быть освобожден только по решению не менее 2/3 состава КС.

В Украине защищать граждан в суде могут только адвокаты. Эта норма начнет действовать с 1 января 2020 года. Кроме того, в Конституции будет закреплена возможность признания Украиной юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, однако это положение вступит в силу 30 июня 2019 года.

Законом предусмотрено существенное увеличение окладов судей, создание Службы судебной охраны и Единой судебной информационной (автоматизированной) системы.

Юлия Тимошенко. Выборность судей и Палата чести

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Батькивщины предлагает провести новую судебную реформу. Ключевое положение предложений Тимошенко - выборность судей первой инстанции и мировых судей. Кроме того, предлагается учредить Палату чести, которая будет контролировать законность принятых решений.

"Новая Конституция даст такое право людям: избирать судей, которые их будут судить. Нам нужно, чтобы сами судьи были ответственны за то, что они принимают неправосудные решения. И поэтому мы предлагаем в новой Конституции учредить такой институт, который называется Палата чести. Это как суд над судьями", - заявила Тимошенко.

Палата чести, по задумке лидера президентских рейтингов, должна формироваться, как суд присяжных - из людей с юридическим образованием. Они будут избираться путем жеребьевки на несколько месяцев и будут наделены правом увольнять судей, выносящих коррупционные и предвзятые решения.

Читайте также:

Вернуть Донбасс. Как это обещают сделать топ-кандидаты



Вернуть Крым. Как это обещают сделать топ-кандидаты