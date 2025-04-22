Политические и экономические шаги президента США Дональда Трампа все больше выглядят как сумасшедшие качели. Хозяин Белого дома пытается держать в осаде целый мир, однако находится в плену собственных иллюзий. Тарифная война с Китаем, порождение несомненного недоверия со стороны союзников не только из Европы, а из Японии и Южной Кореи – это начало. Пока что Трамп достиг лишь сближения Китая с Россией и распространения в мире антиамериканской риторики. А показательная демонстрация "сброса" Японией ценных бумаг США может рассматриваться как предвестник тайфуна.

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Не исключено, что Трамп – на пороге печальных для США событий. В частности, Евросоюз уже согласился на проведение в Пекине саммита ЕС – КНР в июле. На фоне просчетов в плоскости безопасности администрация Трампа приближается к фундаментальному провалу, ярким признаком которого стало появление в Украине китайских военных.

Трамп же, обвинив в своем стиле Южно-Африканскую Республику (там "убивают белых фермеров"), отказался от участия в заседании G20 в ЮАР в ноябре. Нет сомнения, что Китай "правильно" воспользуется международной трибуной.

Очевидная слабость американской дипломатии отталкивает союзников от США и стимулирует искать другие пути обеспечения безопасности. И вот каким образом.