Політичні та економічні кроки президента США Дональда Трампа дедалі більше виглядають як божевільна гойдалка. Господар Білого дому намагається тримати в облозі цілий світ, проте є у полоні власних ілюзій. Тарифна війна з Китаєм, породження безперечної недовіри з боку союзників не тільки з Європи, а з Японії та Південної Кореї – це початок. Поки що Трамп досяг лише зближення Китаю з Росією та поширення у світі антиамериканської риторики. А показова демонстрація "скидання" Японією цінних паперів США може розглядатися як передвісник тайфуну.

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Не виключено, що Трамп – на порозі сумних для США подій. Зокрема, Євросоюз вже погодився на проведення у Пекіні саміту ЄС — КНР у липні. На тлі прорахунків у безпековій площині адміністрація Трампа наближається до фундаментального провалу, яскравою ознакою якого стала поява в Україні китайських військових.

Натомість Трамп, звинувативши у своєму стилі Південно-Африканську Республіку (там "вбивають білих фермерів"), відмовився від участі в засіданні G20 у ПАР у листопаді. Немає сумніву, що Китай "правильно" скористається міжнародною трибуною.

Очевидна слабкість американської дипломатії відштовхує союзників від США – та стимулює шукати інші шляхи забезпечення безпеки. І ось яким чином.