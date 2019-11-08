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08.11.2019, 22:47

Москва проиграла. Преступления Кремля на Донбассе и в Крыму оценит суд ООН

Москва проиграла. Преступления Кремля на Донбассе и в Крыму оценит суд ООН - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

Международный суд ООН отклонил все возражения России о юрисдикции в иске по финансированию терроризма на Донбассе и нарушению прав человека в Крыму

Сегодня Международный суд ООН в Гааге вынес решение, согласно которому он обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины против России о нарушениях международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Теперь суд сможет рассмотреть иск по существу. Что это значит, почему это важно и что будет дальше - коротко объясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В январе 2017 года Украина подала против России иск в Международный суд. В нем утверждается, что Россия содержит и финансирует террористические организации ДНР и ЛНР, что, в частности, привело к гибели рейса MH17, обстрелам жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожению гражданского пассажирского автобуса около Волновахи и взрыву во время мирного собрания в Харькове. Также Украина обвиняет Россию в кампании по дискриминации украинцев и крымских татар на территории оккупированного Крыма. Украина требует обязать Россию заплатить за потери, которые страна и народ понесли в следствие нарушений со стороны РФ. Москва пыталась оспорить юрисдикцию Международного суда. Мол, и прав рассматривать у суда нет, и обвинения Украины - выдумка. Сегодня суд эти претензии РФ - отклонил, чем дал понять: юрисдикция - правильная.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В 2008 году Грузия обращалась в Международный суд после агрессии РФ в Южной Осетии, но тогда суд согласился с доводами РФ об отсутствии юрисдикции. Москва смогла избежать ответственности. Украине же удалось добиться рассмотрения иска по существу. Бывший глава МИД Павел Климкин назвал сегодняшнее решение суда "мировым прецедентом".

Важно, что в иске Украины речь идет в том числе и о гибели рейса MH17, поскольку создание специального трибунала по расследованию этого дела было заблокировано Россией в Совете безопасности ООН.

ЧТО ДАЛЬШЕ.  Замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что теперь суд проведет анализ, сколько времени нужно дать Москве для подготовки своей позиции по всем пунктам обвинения. После этого начнутся судебные слушания.

В соответствии с уставом ООН, решения Международного суда обязательны для исполнения по тому делу, в котором страна страна-член ООН является стороной, окончательны и не подлежат обжалованию. В случае, если сторона не выполнит возложенных на нее обязательств, другая сторона может обратиться в Совет безопасности.

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Совет безопасности, если сочтет это необходимым, может сделать рекомендации или принять меры для приведения решения суда в исполнение. Разумеется, Россия имеет право вето на решения Совбеза, так что обязать ее к чему-то Совбез вряд ли сможет.

Но, возможно, это и не нужно. Если объективный международный суд официально признает Россию спонсором терроризма и агрессором по Донбассу и Крыму - это уже будет абсолютная и достаточная победа. Она также усилит позиции Украины в других судах - например, в Лондоне - где официальный Киев выставляет огромные материальные претензии, по которым уже арестовывают активы РФ по всему миру.

Итог дня подвела замминистра Зеркаль, возглавляющая дипломатов и юристов украинской команды. По ее мнению, решение суда - это "безоговорочная победа Украины на одной из самых влиятельных судебных площадок мира". "Это - победа основных норм и принципов международного права. Победа права над силой", - резюмировала Зеркаль.

Лана Зеркаль (в центре) и другие украинские дипломаты после первой победы в Суде ООН (фото - пресс-служба МИД Украины)

Читайте также: Зеркаль пояснила, "зачем все эти затяжные суды ООН" против России


Журналист LIGA.net
Денис Юдин
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Теги: иск против России, Донбасс, права человека, суд оон, финансирование терроризма
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