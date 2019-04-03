Третье поражение. Почему Юлия Тимошенко проиграла

Юлия Тимошенко выясняет причины поражения на выборах в первом туре. По информации одного из депутатов Батькивщины, ЮВ пригласила к себе домой давних соратников - технолога Александра Абдуллина, замглаву партии Ивана Кириленко, главного юриста Сергея Власенко, а также замглавы фракции Сергея Соболева. Нардепов младшего поколения не пригласили. О чем шла речь, что происходит в партии и кого обвиняют в потере 2,5% голосов – рассказывает LIGA.net.

Отрицание и принятие

Реклама

После закрытия избирательных участков три экзитпола показали, что Тимошенко не попадает во второй тур. Как рассказали несколько членов команды, Тимошенко не поверила цифрам. "Пока она не увидела партийных данных, она думала, что эти опросы - происки врагов," – говорит один из консультантов Туровской.

Около часу ночи Тимошенко собрала команду на шестом этаже галереи Д12 в одном помещении, где временно расположился штаб. "Она сказала: это поражение", - поделился с LIGA.net один из присутствующих на встрече. Комментируя 30% Зеленского, Тимошенко сказала: "Теперь, друзья, мы живем в новой реальности". Этот день выборов соратники ЮВ закончили публичным отрицанием результатов, после чего Тимошенко и члены Батькивщины замолчали на сутки. На партийном сайте, страницах в Facebook лидера партии и ее ближайших соратников – Власенко, Соболева, Крулько – не было ни одной реакции на данные подсчета ЦИК.

Это объясняется тем, что Тимошенко начала проводить первые встречи и анализировать ошибки избирательной кампании. Как сообщил источник в команде: началось обсуждение результатов. Кадровых решений внутри команды и по регионам с низкими результатами Тимошенко принимать пока не собирается, но они назрели, считает собеседник LIGA.net в команде Тимошенко.

Первым делом она пригласила к себе домой представителей старой гвардии – Абдуллина, Власенко и Соболева, рассказывает собеседник в штабе. В этот же день группа депутатов из молодого крыла Батькивщины Алену Шкрум, Алексея Рябчина, Игоря Луценко, Вадима Ивченко, Ивана Крулько заметили в другом месте – в одном из киевских ресторанов. Во вторник разговор продолжился всем составом фракции и командой консультантов в офисе партии.

ЮВ лишь на третий день после поражения вышла к прессе. Она заявила, что не будет подавать в суд: "Она карманная (судебная система) у каждого президента - мы просто потеряем время". Этим заявлением Тимошенко признала результаты выборов, добавив, что не собирается звать людей на уличные протесты.

Кто подвел Тимошенко

По данным ЦИК, Тимошенко проиграла действующему президенту Петру Порошенко 470000 голосов (2,5%). 98% проигранных голосов пришлись на Львов и область, а также Киев. "Львов и Львовская область вытащили Порошенко во второй тур. В половине областей по стране Тимошенко на втором месте после Зеленского", - говорит депутат Шкрум. Политолог Анатолий Октисюк считает, что еще 100000 голосов у Тимошенко оттянул технический кандидат - однофамилец Юрий Тимошенко.

У Батькивщины не сработала организационная структура – центральный офис ожидал большей отдачи от регионов, говорит медиаконсультант партии Алексей Мустафин. Политолог Октисюк расшифровывает слова Мустафина: "СБУ удалось деморализировать и нагнать страх на партийцев за счет допросов, а также изъятием денег для оплаты агитаторам", - сказал эксперт. Но, например, несмотря на полное поражение во Львове, в центре нет претензий к львовской ячейке. "Они работали на износ", - говорит Шкрум. О снятии руководителя киевской Батькивщины Владимира Бондаренко после выборов также никто из опрошенных членов команды не слышал.

Реклама

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

Плохие результаты в Галичине и столице депутат Батькивщины Шкрум объясняет тем, что президентскому штабу удалось создать информационную вилку для Тимошенко между западом и востоком страны, ограничив рост симпатий ЮВ на флангах. "На востоке мы были теми, кто поддержал санкции против каналов Медведчука и украинский язык, а на западе - агентами Кремля", - констатирует Шкрум.

Но, кроме проигранного медийного поля на западе и востоке, в партии признают также стратегические просчеты. Один из консультантов ЮВ поделился с LIGA.net штабной дилеммой. Команде ЮВ приходилось реагировать на повестку дня гаранта. Это означало постоянное смещение акцентов с "нового курса" на убеждение избирателей, что Тимошенко поддерживает членство в НАТО и она не пророссийский кандидат. "Мы в кампании шли вторым номером, как реакционеры. Порошенко обвинял - Тимошенко отвечала", - говорит один из внештатных консультантов.

За месяц до голосования технологи положили на стол перед Тимошенко сценарий, в котором она проигрывает несколько процентов действующему президенту, говорит собеседник в штабе Тимошенко. И это никак не повлияло на общепринятую стратегию. Часть молодых консультантов убеждала Тимошенко вести более агрессивную кампанию.

"Мы ей предлагали вместо образа берегини стать Жанной Дарк, но Абдуллин решил не горячится. Смелые идеи по интерактивности с избирателями в соцсетях, как это делал Зеленский, главным технологом Абдуллиным не воспринимались", - констатирует внештатный штабист Тимошенко. Несколько собеседников в партии уверили LIGA.net, что Тимошенко не винит Абдуллина.

Отшутил шесть процентов

Пока Тимошенко и Порошенко соперничали, активно рос рейтинг Зеленского. "ЮВ до последнего не верила, что у Зеленского настоящие рейтинги и его молодой избиратель не дойдет до участков", - говорит депутат Шкрум. И в одном Тимошенко оказалась права – за Зеленского проголосовали, в основном, люди среднего возраста, а не молодежь.

Штабные технологи фиксировали, что рейтинг Тимошенко после оглашения похода на выборы Зеленского начал снижаться. "Появление Зеленского ударило по всем кандидатам. У нас он откусил приблизительно шесть процентов", - говорит один из консультантов штаба Тимошенко. Он объясняет, что Зеленский удачно увязал Порошенко и Тимошенко, как старых политиков и сделал из нее второстепенного оппозиционера. "У нас был Новый курс, а у него – все старые политики - одинаковые", - говорит он.

Сама Тимошенко публично назвала другие причины поражения. По ее мнению, Порошенко купил себе место во втором туре выплатами одноразовой помощи малоимущим и монетизацией субсидий, а 39 зарегистрованных кандидатов помогли президенту распорошить результаты оппозиции.

Союз Тимошенко с Зеленским

Политического союз между Зеленским и Тимошенко не хотят в обеих политических силах. Во всяком случае - публично. Командам не удалось придерживаться нейтралитета на выборах. За последние несколько недель до выборов Тимошенко назвала "борщом из чебурашки" баллотирование Зеленского, а также скорее всего именно шоумену была адресована следующая фраза: "Хочу сказать, о чем мечтает Порошенко и старая прогнившая система. Они мечтают, чтобы на должность президента привели ручную манипулятивную болонку". Зеленский атаковал Тимошенко в квартале, высмеивая ее низкие рейтинги перед выборами.

Несмотря на давнюю вражду Тимошенко с Порошенко, она решила не поддерживать Зеленского во втором туре. По словам Тимошенко, она не может взять на себе ответственность - советовать избирателям, кого поддержать во втором туре.

На возможное премьерство ЮВ при президенте Зеленском в команде комика отшучиваются: "У нас другие планы, позже все увидите". По слухам партия Слуга народа, если попадет в парламент, может выдвинуть на должность премьер-министра Александра Данилюка. В "зеленом" штабе не спешат подтверждать эти данные, но и не отрицают кандидатуру Данилюка.

Политолог Октисюк говорит, что любой вариант в следующем созыве парламента может быть реализован - зависит от конфигурации после выборов. "Если победит Зеленский на президентских выборах, то это будет слабый президент по полномочиям и премьерская должность получит больше престижа. Тем более Украина в последнее время склоняется к парламентской республике, а президент Зеленский только ускорит этот переход", - уверен политолог.

Читайте также: Пять графиков, объясняющих первый тур выборов президента 2019