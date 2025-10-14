Разбор
Труханов – не гражданин Украины. Что это означает для Одессы
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Мариам Оганнисян
специальный корреспондент LIGA.net
14 октября Служба безопасности Украины подтвердила: мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины. Лишение гражданства означает, что он больше не может занимать должность городского головы.
"Я смотрю, как сегодня в городе некоторые откупоривают шампанское уже в прямом смысле, – говорит LIGA.net главный редактор одесского независимого медиа "Интент" Валерий Болган, – Я даже не думал, что настолько много людей его ненавидит".
Однако законность этого решения и мотивы вызывают сомнения. Тем более, что отстранение мэра Одессы именно сейчас – не означает, что управление городом улучшится.
Из этого текста вы узнаете:
- почему СБУ только сейчас заметила российское гражданство Труханова;
- что стоит за этим решением;
- при чем здесь Чернигов и будет ли Одесса под управлением военной администрации.
