14 октября Служба безопасности Украины подтвердила: мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины. Лишение гражданства означает, что он больше не может занимать должность городского головы.

"Я смотрю, как сегодня в городе некоторые откупоривают шампанское уже в прямом смысле, – говорит LIGA.net главный редактор одесского независимого медиа "Интент" Валерий Болган, – Я даже не думал, что настолько много людей его ненавидит".

Однако законность этого решения и мотивы вызывают сомнения. Тем более, что отстранение мэра Одессы именно сейчас – не означает, что управление городом улучшится.

Из этого текста вы узнаете:

почему СБУ только сейчас заметила российское гражданство Труханова;

что стоит за этим решением;

при чем здесь Чернигов и будет ли Одесса под управлением военной администрации.