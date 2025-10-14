14 жовтня Служба безпеки України підтвердила: мера Одеси Геннадія Труханова позбавили громадянства України. Позбавлення громадянства означає, що він більше не може обіймати посаду міського голови.

"Я дивлюсь, як сьогодні в місті деякі відкорковують шампанське вже в прямому сенсі, – каже LIGA.net головний редактор одеського незалежного медіа "Інтент" Валерій Болган. – Я навіть не думав, що настільки багато людей його ненавидить".

Однак законність цього рішення і мотиви викликають сумніви. Тим паче усунення мера Одеси саме зараз – не означає, що управління містом покращиться.

Із цього тексту ви дізнаєтесь:

чому СБУ лише зараз помітила російське громадянство Труханова;

що стоїть за цим рішенням;

до чого тут Чернігів та чи буде Одеса під управлінням військової адміністрації.