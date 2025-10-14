Розбір
Труханов – не громадянин України. Що це означає для Одеси
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Маріам Оганнисян
спеціальна кореспондентка LIGA.net
14 жовтня Служба безпеки України підтвердила: мера Одеси Геннадія Труханова позбавили громадянства України. Позбавлення громадянства означає, що він більше не може обіймати посаду міського голови.
"Я дивлюсь, як сьогодні в місті деякі відкорковують шампанське вже в прямому сенсі, – каже LIGA.net головний редактор одеського незалежного медіа "Інтент" Валерій Болган. – Я навіть не думав, що настільки багато людей його ненавидить".
Однак законність цього рішення і мотиви викликають сумніви. Тим паче усунення мера Одеси саме зараз – не означає, що управління містом покращиться.
Із цього тексту ви дізнаєтесь:
- чому СБУ лише зараз помітила російське громадянство Труханова;
- що стоїть за цим рішенням;
- до чого тут Чернігів та чи буде Одеса під управлінням військової адміністрації.
