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Турция продолжает похищать врагов, ковид и здравый смысл. Что надо знать утром

06.07.2021, 10:30
Турция продолжает похищать врагов, ковид и здравый смысл. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 6 июля. Температура от +18 до +26, курс доллара 27.31

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Спецслужба Турции провела спецоперацию в Кыргызстане: похищен соратник Гюлена

Турция продолжает похищать врагов Эрдогана по всему миру. На этот раз достала соратника Гюлена в Кыргызстане. Судя по всему, власти добровольно отдали мужчину спецслужбе Турции. 

Такая же история происходила в Украине. При прошлом президенте в Турцию вывезли минимум двух людей, при нынешнем – одного. Судя по всему, при содействии СБУ. Такова цена доверительных отношений и партнерства. Турция помогала получить Томос, поставляет Bayraktar и идет на конфронтацию с Россией ради Украины. 

Не очень демократично давать другой стране похищать людей на твоей территории и помогать ей вывозить их. Но так выглядит реальный мир. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. "Через ковід усі показилися". Ні, нам не здається. Чому так та як повернути здоровий глузд

Вам теж здається, що люди навколо трохи подуріли в ковідні часи, а десь – і зовсім втратили глузд? За прохання одягти маску в метро можуть навіть фізично напасти, а відсипати добірної лайки – це само собою. Виявляється, вся ця ситуація навколо – це нам дійсно не здається. Вірус SARS-CoV2 є нейротропним. Це означає, що потрапляння віріонів до носа призводить не лише до поширення вірусу в легені, а до його буквально перенесення до мозку. Що там далі відбувається, як і на чому позначається, і що з цим робити – пояснює біологиня Дарія Озерна. Деталі – за лінком.

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