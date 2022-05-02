Тяжелая артиллерия Запада даст Украине победу, РФ без экспорта нефти. Обзор западных медиа

Артиллерия Запада может не только остановить российское наступление на Донбассе, но и дать Украине ключ к победе над оккупантами; Москва теряет статус нефтегазовой сверхдержавы из-за агрессии в Украине; почему советские танки с оторванной башней стали символом войны.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины: обзор LIGA.net .

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The Telegraph: Как западная тяжелая артиллерия поможет Украине выиграть на Донбассе

С того момента, как военные действия переместились из Киева на Донбасс, артиллерия стала самым главным фактором второй фазы российско-украинской войны. Также важную роль начали играть танки и боевые машины пехоты, которые способны быстро двигаться по тамошним огромным территориям, пишет The Telegraph.

Противотанковое оружие пригодится, однако скорость передвижения и возможность вести прицельный огонь почти без защиты будут ограниченными. Поэтому артиллерия будет иметь решающее значение.

Военный аналитик, бывший офицер британской армии Николас Драммонд развенчивает миф о том, что больше всего танков РФ в Украине были уничтожены западными NLAW и Javelin. Главную роль сыграла артиллерия. Это подтверждают и слова генерала Валерия Залужного.

Артиллерия пугает и разбивает боевые формирования врага. Одноствольная артиллерия может бить на расстояние до 40 км. А РСЗО — до 150 км. Термин "тяжелая артиллерия" касается самоходных орудий, которые могут не отставать от танков и БМП. Обычно они стреляют 155-мм снарядами, почти идентичными 152-мм снарядам, которыми пользуются украинцы.

155-мм снаряд ударивший в танк или около полностью уничтожает его. На расстоянии 10 метров — гусеницы и пушка, вероятно, будут повреждены, а оптика и другие датчики станут недееспособными. Экипаж, может быть, выживет. Менее защищенные транспортные средства еще более "хрупкими".

США уже пообещали Украине $165 млн на "нестандартные" боеприпасы, такие как 152-мм артиллерийские снаряды. Британия отправляет в Украину контрбатарейный радар MAMBA. Ожидается, что это позволит украинцам находить и уничтожать российскую артиллерию.

По мнению Драммонда, сочетания американской артиллерии и британских радаров позволят "полностью уничтожить" россиян. Их самоходная артиллерия — БМ-21 ГРАД или ТОС-1 — недисциплинированная и двигается очень медленно, считая, что украинцы не могут ответить.

Украина просила у США гаубицы M777, самоходное оружие M109 Paladin, реактивные системы залпового огня и дроны-камикадзе Switchblade 600.

Системы M777, которые впервые были использованы в боях в Афганистане, и более старые M109 — это 155-мм пушки, способные поражать цели на расстоянии до 30 км. РСЗО более сложны и дороги, но имеют большую дальность стрельбы.

Франция пообещала поставить десяток артиллерийских систем Caesar — 155-мм пушку, установленную на колесном грузовике. Caesar имеет запас хода 40 км, а грузовик может преодолеть до 600 км перед дозаправкой, что делает его универсальным на поле боя.

Беспилотник Switchblade 600 может оставаться в воздухе до 40 минут, максимальная дальность действия — около 40 км. Все это оружие может не только позволить украинцам удержаться на Донбассе, но и победить.

Politico: Война Путина будет стоить России статуса энергетической сверхдержавы

Российский диктатор Путин лично делает все возможное, чтобы саботировать единственный сектор экономики, дающий Москве реальный статус сверхдержавы и финансирующий войну против Украины — нефть и газ, пишет Politico.

Уже сейчас вторжение России ставит этот сектор экономики под удар. Санкции ограничивают доступ Москвы к западным технологиям и финансам, необходимым для добычи нефти из удаленных и труднодоступных месторождений Сибири и Арктики. Выход из бизнеса западных компаний подрывает способность производить сверхдоходный сжиженный газ в ближайшее десятилетие.

Страны Европейского Союза на этой неделе обсуждают отказ от российской нефти в шестом пакете санкций, а в будущем намерены полностью покончить с зависимостью от российских энергоносителей.

Это проблема для Путина, который уже заявил, что России необходимо искать новые рынки сбыта энергоносителей. Пока неясно, как это сделать. Большинство трубопроводов и СПГ-терминалов — на европейском направлении. На востоке их очень мало, а строить новые Россия финансово не может. Более того, Китай просто не может потреблять столько же энергии, сколько Европа. Да и Пекин заинтересован в диверсификации поставщиков.

Выход западных энергокомпаний занимает первые страницы газет. Самое важное — это сервисные компании по обслуживанию, вроде Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. Нефтяные месторождения Западной Сибири приходят в упадок, а новейшие, прогрессивные технологии — которые сейчас используют в Техасе и помогают добраться до самой отдаленной нефти на большой глубине — недоступны Москве из-за санкций.

По данным Rystad Energy, добыча нефти в РФ упадет на 4-7% в год.

Несколько сложнее с газом. ЕС еще не готов от него отказаться, в частности, из-за позиции Германии и Венгрии, но и Путину трудно найти новые рынки, ведь российская стратегия была нацелена на строительство дорогостоящих газопроводов — Blue Stream, Yamal Europe, Turk Stream, Nord Stream и недавно замороженный Nord Stream- 2. Вместо этого можно было сосредоточиться на технологии транспортировки сжиженного газа судами.

Из России в Китай построен только один газопровод. Этого точно не хватит, чтобы полностью перейти на азиатское направление. А новые газопроводы будут нуждаться в деньгах и еще семь-восемь лет на строительство.

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The Washington Post: Как советский недостаток в башне танка становится роковым для российских войск

Оторванная башня российского танка — привычный символ этой войны. Все из-за проблемы в конструкции танков и способе транспортировки боеприпасов, пишет The Washington Post.

В основном россияне используют в войне против Украины советскую разработку Т-72 . В ней снаряды расположены кольцом внутри башни. Когда вражеский снаряд попадает в нужное место, кольцо боеприпасов быстро сваривается, и возникает цепная реакция, которая отрывает башню от танка. При таком попадании весь экипаж погибает мгновенно.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на этой неделе подсчитал, что Россия потеряла по меньшей мере 530 танков — уничтоженных или захваченных — с момента большого вторжения в Украину в феврале.

Сэмюэль Бендетт, советник Центра военно-морских анализов, говорит: украинцы знают этот недостаток и активно им пользуются.

По словам аналитиков, этот недостаток — еще одно свидетельство существенной разницы между западными и российскими армиями. На Западе конструкторы танков в первую очередь беспокоились о том, чтобы спасти экипаж в случае взрыва танка. Советские конструкторы таким не интересовались, ведь традиционно для россиян "экипаж стоит не больше машины", говорит Роберт Э. Гамильтон, профессор Военного колледжа армии США.

Боеприпасы в большинстве западных танков можно держать под башней в отсеке, защищенном тяжелым корпусом или в задней части башни. Даже ранние версии американских M1 Abrams в 1980-х годах были оснащены дверцей, отделявших экипаж от боеприпасов. Они были разработаны так, чтобы быть крепче, чем броня башни. Если боеприпасы взрывались, волна устремлялась вверх, а не в отсек для экипажа.

Российские танки обычно более легкие, более простые и имеют более слабую броню, чем западные аналоги. В 2015 году российские разработчики презентовали новейшую разработку — танк Армата, который должен был "изменить игру на поле боя".

Но пока за пределами парадов толку от этих танков не было.

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