Полтора года назад Киев лихорадило от открытой войны, которую Банковая объявила мэру Виталию Кличко. Сейчас между ними – осторожное перемирие, но ровно до тех пор, пока в Офисе президента не попытаются снова отобрать у Кличко полномочия главы КГГА.

Чтобы сохранить шаткий мир, небольшой фракции Слуга народа в новом Киевсовете дали непропорционально много преференций. Каким образом распределились сферы влияния после выборов, как Кличко умудряется держать баланс с ОП и удастся ли "прикрыть" схемы крупных застройщиков в этом созыве Киевсовета – в разборе LIGA.net.

СТОЛИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Кто с кем дружит в новом Киевсовете

Для создания шаткого большинства Кличко достаточно было объединить усилия с партией Порошенко – суммарно у них 60 депутатов (из 119), – и по ситуации привлекать к голосованиям маленькие фракции. Тем более что и на выборах Евросолидарность предлагала Кличко выступить единым фронтом, возглавив их список. Кличко тогда ответил резко: многие партии хотят, чтобы он со своим рейтингом стал их мэром, но УДАР пойдет на выборы самостоятельно – "мы не торгуемся".

"Двое предыдущих выборов мы шли общей командой. В этот раз Кличко пожелал отстраивать свою партию. Мы как партнеры с пониманием к этому отнеслись, никакой конкуренции ему не делали. В Киевсовете мы тоже скорее партнеры. У нас общие цели, и мы должны помогать друг другу", – сказал LIGA.net депутат от ЕС Владимир Прокопив. В прошлом созыве он был сопредседателем фракции УДАР-Солидарность и секретарем Киевсовета. В новом созыве – назначен замом Кличко от фракции Евросолидарность.

После выборов было много споров, с кем Кличко предпочтет объединиться в Киевсовете: с партией Порошенко, которая их по факту выиграла, или со Слугой народа – которая заняла только четвертое место (12 депутатов, как у Батькивщины с ОПЗЖ), но за ней стоит Офис президента. Кличко выкрутился очень своеобразно. Он разделил четыре кресла своих замом поровну: два – Евросолидарности, и два – СН. Остальные фракции – Еднисть (14 депутатов), Батькивщина, ОПЗЖ и Голос – не получили ничего.

Мы не голосовали ни за одно кадровое назначение Слуги народа. Это тоже признак: какая же мы коалиция? Никаких коалиций у ЕС с СН нет и в принципе быть не может, – депутат Сергей Таран

Распределение портфелей – один из маркеров, который указывает на возможное формирование большинства в местном совете. Мы подробно расписывали, какие коалиции сложились в облсоветах: в них нашлось место даже непримиримым (вроде бы) врагам (читайте об этом здесь).

"Фракция СН достаточно тесно сотрудничает с Кличко. Кроме замов, у них еще несколько глав постоянных комиссий. Евросолидарность тоже получила немало должностей и представлена в широком спектре комиссий", – подтвердил LIGA.net депутат от Голоса Василий Попатенко.

УДАР, ЕС и Слуга народа агрессивно отрицают большинство "на троих". Назначение замов от ЕС и СН совсем не равно коалиции, заявил LIGA.net приближенный к Кличко депутат от УДАРа: "Я, например, не исключаю, что в КГГА еще могут войти представители Батькивщины и Голоса".

"Такого, что мы голосуем исключительно с УДАРом, нет. Все зависит от вопросов, которые выносятся на рассмотрение", – заверила LIGA.net лидер фракции СН в Киевсовете Евгения Кулеба. Она говорит, что решения проходят несколько этапов обсуждения: на фракции, на президиуме Киевсовета – там собираются лидеры фракций и комиссий, на согласительных советах с участием Кличко. "И все равно в зале все голосуют в зале так, как считают нужным", – утверждает она.

В Евросолидарности напоминают, что не голосовали за бюджет (голоса дали СН, Батькивщина, Голос и ОПЗЖ) и назначение слуг замами Кличко. "Какая же мы тогда коалиция? Никаких коалиций у ЕС с СН нет и в принципе быть не может", – убеждает LIGA.net депутат Сергей Таран.

В целом кадровый перекос в сторону СН вызывает удивление в партии Порошенко, говорит Прокопив. Особенно с учетом того, что еще год назад Кличко находился в жестком клинче с Офисом президента. Точка давления на мэра Киева – спорная должность главы КГГА.

Фактически это может означать, что Кличко согласился ввести в КГГА контролеров Банковой. Новых замом Кличко от СН связывают с главой ОП Андреем Ермаком: Елена Говорова была его советником, Алексей Кулеба назначен по его рекомендации. В УДАРе офрек отрицают, что Кулеба "от Ермака": "Не совсем. Он реально спец по своим вопросам. Хотя от офиса президента тоже были рекомендации".

"Пока не будет решена коллизия, когда мэр - еще и глава КГГА, который назначается президентом, любой на месте Кличко будет вынужден оглядываться на ОП и партию Зеленского. Так не должно быть. Это проблема", – считает Прокопив из Евросолидарности.

ХЛЕБНЫЕ МЕСТА

Как СН и УДАР поделили комиссии

Основная власть и денежные потоки в Киевсовете сосредоточены в двух комиссиях – земельной и бюджетной, говорят два собеседника LIGA.net, знакомые с ситуацией в Киевсовете. Распределение мест в этих комиссиях в новом созыве может многое сказать об отношениях между СН и фракцией Виталия Кличко УДАР. Главные позиции в этих комиссиях поделили представители именно этих двух партий.

СПРАВКА. Бюджетная комиссия определяет доходную и расходную часть бюджета, распределяет финансы, которые в Киеве в 2021-м составят 57,8 млрд грн. Земельная комиссия готовит проекты решений Киевсовета по вопросам передачи земельных участков.



В прошлом созыве партия Кличко имела практически полный контроль в двух "хлебных" комиссиях. Это важно: перетасовкой вопросов в повестке и решениями о внезапном повторном выносе вопроса на комиссию занимаются именно глава и секретарь комиссии.



В новом созыве расстановка сил существенно изменилась. Ключевые позиции в двух основных комиссиях разделили между собой фракция УДАР и СН. На этот раз кворум не сложился, нет количественной диспропорции – все фракции имеют своих представителей, а их количество отражает распределение мандатов в совете. "Сейчас расклад интереснее. Теперь без договоренностей между фракциями земельный вопрос будет сложно протолкнуть. Все повязаны, но учитывая, что застройщики представлены везде – думаю, фракции благополучно договорятся", – рассказывает LIGA.net эксперт по градостроительству, столичный активист Георгий Могильный.

Кто эти ключевые персонажи?

Глава земкомиссии, депутат УДАРа Михаил Терентьев



С 2018 года Терентьев возглавляет столичное КП Инженерный центр, которое строило так называемый "стеклянный мост" Кличко.



Внефракционный народный депутат Гео Лерос в одном из своих видеоблогов утверждал, что Терентьев якобы значится на компьютере смотрящего за Киевом Дениса Комарницкого как директор КП "с особым статусом". После президентских выборов 2019 года именно Комарницкий начал играть первую скрипку на столичном рынке недвижимости.

Вторая ключевая позиция – секретаря комиссии – отошла депутату СН Юрию Федоренко. Он позиционирует себя как частный предприниматель, глава общественной организации Твердыня. По данным Лероса, Федоренко был включен в список СН по квоте первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Аутентичность "списка Лероса" подтвердили LIGA.net два собеседника в руководстве СН.

"Никто внутри фракции толком не понимает, откуда он. Им говорят: с ним все хорошо, это наш человек", – рассказывает собеседник LIGA.net.

Глава бюджетной комиссии, депутат СН Андрей Витренко

В бюджетной комиссии расклад сил сложился в точности наоборот: СН – глава комиссии, УДАР – ее секретарь. Комиссию возглавил Андрей Витренко, бывший замминистра образования и науки. До назначения в правительство три года работал замдекана экономического факультета КНУ им. Тараса Шевченко. По словам собеседника в руководстве СН, Витренко рекомендовал глава Офиса президента Ермак.

Не много известно и о секретаре бюджетной комиссии Владиславе Андронове (УДАР). В 2017-2019 годах работал госсекретарем Минагрополитики.

Шахматная расстановка из СН и УДАРа – не случайна, считают собеседники LIGA.net, и говорит об оттепели в отношениях. Но долго ли продлится оттепель? "Сейчас у Слуг и Кличко начался конфликт вокруг Гостиного двора, так что ситуация может поменяться", – рассказывает главный редактор Энциклопедии гражданского активиста, основатель общественной организации Культура против хамства Юлия Никитина.

Скандал вокруг Гостиного двора развернулся в феврале этого года. Кличко добивается передачи здания в центре Киева городу. У него это почти получилось. Но неожиданно Минкульт в лице Александра Ткаченко заблокировал передачу на заседании правительства. "Культурный хаб или очередной ТРЦ. За год КГГА, которая жаждала получить этот объект в коммунальную собственность, проект концепции так и не обнародовала", – написал Ткаченко в своем telegram-канале. Скандал набирает обороты, стороны не хотят идти на уступки.

Отношения Кличко и Ткаченко тяжело назвать простыми. Летом 2019-го, когда команда Зеленского хотела провести полную перезагрузку власти, Ткаченко был одним из основных претендентов в мэры Киева от СН.

КЛИЧКО-ЕРМАК. ТЯЖЕЛЫЙ МИР

После выборов 2019 года окружение Зеленского решило нахрапом зачистить "под себя" и Киев. Автором сценария по отставке Кличко из КГГА был прошлый глава ОП Андрей Богдан. Обсуждалась даже возможность провести досрочные выборы мэра Киева.

Как говорят собеседники LIGA.net в СН, именно Ермак отстоял Кличко перед Зеленским. Уже в начале прошлого года Кличко и Ермак обменивались комплиментами через СМИ, как будто никакого клинча с Банковой и не было.

Ермак подает это как личное достижение, рассказал LIGA.net источник в руководстве СН в парламенте: "Андрей говорит, что проявил большое мужество и смекалку. Пули свистели над головой, но он договорился, что Кличко будет с нами, а ближе к выборам – разберемся, в какой конфигурации". Но дальше договоренности якобы посыпались: "смотрящий" за Киевом Комарницкий начал вести самостоятельную игру, "охмурил наивного Тищенко" (без санкции Ермака) и уговорил его участвовать в выборах. Кличко обиделся, нанял Дубинского, и тот "замочил Колю через telegram-каналы". А следующий кандидат от слуг народа Ирина Верещук выборы мэра "не вытащила".

После этого отношения Ермака с Комарницким якобы пошатнулись, рассказывают в СН, а с Кличко у него – снова перемирие.

Да, сейчас отношения с Офисом президента немного лучше, чем были. Но это не означает, что все вопросы сняты. В случае попытки снять Кличко с поста главы КГГА – будет снова конфликт. И на этот конфликт офис сейчас не готов идти, хотя периодами вспоминают эту тему, – соратник Кличко

Оттепель с Банковой подтверждают и в окружении Кличко. "Отношения с офисом немного лучше, чем были, – говорят в УДАРе. – Но это не означает, что все вопросы сняты". По словам собеседника, если в ОП снова попытаются снять Кличко с поста главы КГГА – будет новый виток конфликта: "На этом этапе офис не готов идти на этот конфликт, хотя периодами вспоминают эту тему. Но я бы не говорил, что они прямо "помирились", поскольку Виталия Кличко воспринимают как возможного конкурента. Пока у них в меру напряженные, но рабочие отношения".

Депутаты от других фракций утверждают, что отголоски старого конфликта в зале Киевсвета не проявляются.

"Мне кажется, там есть тяжелый мир, – рассказывает LIGA.net лидер фракции Голос в Киевсовете Макс Нефьодов. – Во всяком случае, не прослеживается на сессиях какой-то горячей войны. Появилась ли там крепкая любовь – в это тоже поверить достаточно сложно. С учетом политических амбиций Кличко и Ермака – вряд ли они станут близкими друзьями. Скорее это вежливое спокойное сотрудничество". По его словам, пока в зале Киевсовета вообще мало политики: большинство вопросов носит чисто прикладной хозяйственный характер.

В УДАРе утверждают, что Кличко регулярно встречается с руководством ОП, и не только как мэр, но и как глава Ассоциации городов.

"Виталий сейчас в такой позиции, что ему не с руки сильно ссориться с властью. Так что баланс есть. Ермак его не контролирует, а Кличко сильно не нарывается. Но тут есть Кирилл (замглавы ОП Тимошенко), который хочет провернуть свою определенную игру по Виталию. Он хочет его выкинуть из руководства Ассоциации городов. А это бюджет, огромные гранты. И Виталик это знает", – отметил источник в ЕС.

Эта точка давления будет оставаться до тех пор, пока не решится вопрос разграничения должностей главы КГГА и мэра Киева. Для этого нужно принять новый закон о столице. Пока он на паузе. "Насколько я знаю, этот вопрос обсуждается: с новым секретарем Киевсовета, представителями фракций. Я не могу сказать, что это активная фаза. Но это не заброшенный вопрос", – говорит Евгения Кулеба.

Виталик в такой позиции, что ему не с руки сильно ссориться с властью. Так что баланс есть. Ермак его не контролирует, а Кличко сильно не нарывается, – источник в СН

"Ничего нового в Киеве не происходит, – говорит источник в СН. – Комарницкий и Столар воюют. Ермак думает, что управляет Кличко – а он не управляет. Депутаты голосуют, как надо Кличко. Большинство есть, бюджет приняли. Обычная киевская возня".

ТЕНЕВАЯ ГРУППА

За годы мэрства Кличко в Киеве появилась теневая группа, установившая контроль над строительным рынком. Большое расследование связей летом прошлого года сделал проект Bihus.info. Журналисты утверждают, что главную роль в схемах сначала исполнял столичный застройщик и нардеп Вадим Столар (сейчас ОПЗЖ), якобы ставленник Игоря Кононенко. По информации журналистов Наші гроші, он причастен к ряду коррупционных строительных схем в столице.

После выборов 2019 года первую скрипку стал играть Денис Комарницкий, который в середине 2000-х был соглавой фракции Блока Черновецкого в Киевсовете. Такой вывод расследователи сделали после анализа документов, которые якобы находились на компьютере в офисе Комарницкого и были изъяты СБУ в ходе обыска в октябре 2019 года. На переданных нардепом Гео Леросом аудиозаписях якобы Комарницкий обсуждает схемы на строительном рынке столицы – Лерос утверждает, что их покрывают Ермак и Зеленский. По информации нардепа, Комарницкий вместе с депутатом Киевсовета Аллой Шлапак руководили избирательным штабом Тищенко в 2019 году.

Депутат от ЕС Сергей Таран выложил в Facebook фото Николая Тищенко в Киевсовете в разгар бюджетного голосования – он делает селфи между рядами Слуги народа и УДАРа. В подписи к фото Таран напоминает, что Тищенко называют "смотрящим" от ОП по Киеву

Среди найденных журналистами документов – список из 38 компаний, якобы контролируемых Комарницким. Записаны они на подставных лиц, которые сгруппированы в эксель-документе под общим названием "наши". Эти компании выигрывали тендеры на самые дорогостоящие проекты в столице с 2017 года. Комарницкий якобы финансировал реализацию схем для получения разрешений на строительство, а Столар отвечал за проведение решений через КГГА.

Читайте об этом: Строительная мафия Киева, новый "смотрящий" и схемы. Главное из расследования Bihus.Info

Экс-глава корпорации Укрбуд и бывший нардеп Максим Микитась в недавнем интервью Цензор.net рассказал, что партия Слуга народа в ходе предвыборной кампании 2019 года получала деньги, выделенные на строительство Подольско-Воскресенского моста. Деньги давала компания Эко-Буд-Трейд Комарницкого. "Фактически все деньги, все, что финансировалось у Слуг народа от штаба Комарницкого — это шло с Подольского моста", – сказал Микитась.

Чтобы оценить реальные масштабы строительного лобби, должно пройти не одно заседание Киевсовета. То, как будут делиться голоса по щепетильным земельным и строительным вопросам, как будут работать депутаты вместе – и определит картину.

Но уже сейчас ясно, что крупные застройщики имеют своих представителей в Киевсовете. Среди них – Stolitsa Group, Киевгорстрой, КАН Девелопмент, UDP. Биография некоторых депутатов косвенно связана с тройкой Столар-Комарницкий-Микитась.

Ниже представлен список депутатов, которые связаны или были связаны деловыми отношениями/родством со столичным застройщиками.

Интересы застройщиков в Киевсовете широко представлены. Это политически неизбежно. Застройщики — самая организованная группа по интересам, им есть что терять и выигрывать, – Максим Нефьодов (фракция Голос)

ОПЗЖ – косвенная связь установлена со Столаром, Вагифом Алиевым, Игорем Никоновым (КАН Девелопмент), Василием Хмельницким (Ukrainian Development Partners), Игорем Кушниром (Киевгорстрой).

Елена Букало руководит двумя компаниями, которые занимаются строительством и недвижимостью: Инвестбудгарант (формальный собственник ТРЦ Blockbuster Mall Вагифа Алиева) и К.А.Н.. Со-собственником КАН – бизнесмен и бывший зам Кличко Игорь Никонов.

Юлия Уласик – помощница нардепа Столара. В шестом и седьмом созывах ВР была помощницей экс-нардепа Хмельницького. Хмельницкий – мажоритарный акционер управляющей компании Ukrainian Development Partners, консолидирующей активы и операции в сфере недвижимости.

Мария Марк – ведущий специалист в одной из крупнейших компаний застройщиков Киевгорстрой. Председателем правления и президентом ХК с 2012 года является Кушнир. В июле 2016-го журналистам удалось зафиксировать, как Кушнир летал чартером со Столаром.

Михаил Наконечный – работает руководителем секретариата ОПЗЖ, возглавляет благотворительный фонд Столара.

Владимир Яловой (входит в бюджетную комиссию) – в начале 2000-х был секретарем Киевсовета под председательством Александра Омельченко. Яловой – сват бизнесмена Виктора Пилипишина. Дочка Пилипишина – бизнес-партнер Никонова из КАН Девелопмент.

Владимир Кравец (земельная комиссия) – сын экс-главы Госуправления делами Андрея Кравца, известного как "завхоз Януковича". Семья фигурировала в скандалах, связанных недвижимостью: приватизацией Гостиного двора, застройкой Почтовой площади.

Депутаты Батькивщины – косвенная связь установлена с Владиславой Молчановой (Stolitsa Group), Комарницким, Кушниром (Киевгорстрой).

Виталий Нестор - руководитель киевской организации Батькивщины. Журналисты связывают его с одной из основательниц строительной компании Stolitsa Group Владиславой Молчановой. По данным журналистов-расследователей, окружение Нестора также связано общими проектами с Комарницким. С Комарницким якобы сотрудничала и сама Молчанова, следует из расследования Bihus.Info.

Денис Москаль – бизнес-партнер Молчановой, по данным Наші гроші.

Алла Шлапак (бюджетная комиссия) – экс-советник бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, в 2006 и 2008 годах сопредседатель его фракции. По информации нардепа Гео Лероса, Шлапак регулярно встречается со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким в штабе Батькивщины. Раньше Шлапак совместно с Комарницким руководили избирательным штабом нардепа от Слуги народа Николая Тищенко.

Владимир Слончак (бюджетная комиссия) – бывший замглавы КГГА. С 2015 года – глава набсовета Киевгостроя.

УДАР – косвенная связь установлена с Денисом Комарницким.

Михаил Терентьев (глава земельной комиссии) – руководит коммунальным предприятием "Инженерный центр", который занимался строительством "стеклянного моста Кличка". По словам нардепа Гео Лероса, КП Терентьєва подконтрольно Комарницкому.

Андрей Странников (бюджетная комиссия) – связывают с Тельбін Іва, фигурировавшей в скандале с застройкой сквера на Березняках.

Вячеслав Непоп – замглавы КГГА. В прошлом году СБУ подозревала его в схемах с перепродажей квартир, которые строились коммунальными предприятиями Киева – Житлоинвестбуд-УКБ и Спецжилфонд.

Депутаты Евросолидарности – косвенная связь установлена с Игорем Никоновым (KAN Development), Вадимом Столаром, Валерием Кодецким (City One Development), Максимом Микитасем.

Ирина Никорак – ее муж Соловьев работал помощником Столара и гендиректором в компании KAN Development Никонова.

Наталия Пастухова (земельная комиссия) – замдиректор компании управления активами City Asset Management. Фирма входит в строительную группу компаний бизнесмена Валерия Кодецкого – City One Development. Кодецкий – бывший партнер Хмельницкого по компании Ukrainian Development Partners. Сейчас один из проектов Кодецкого – соинвестор жилого квартала бизнес-класса Новопечерские липки.

Александр Мищенко (земельная комиссия) – глава земельной комиссии прошлого созыва. Под председательством Мищенко, пишут Наші гроші, комиссия возобновила аренду участка для ЖК экс-президента Укрбуда Максима Микитася, который передали без права капитальной застройки.

"Понятно, что интересы застройщиков в Киевсовете и сейчас достаточно широко представлены. К сожалению, это выглядит политически неизбежным. Застройщики — самая организованная группа по интересам, им есть что терять и выигрывать", – говорит Нефьодов.

По его словам, пока у застройщиков не было возможности проявить себя в Киевсовете. Такие истории можно проследить в коммерческих голосованиях, а их было не больше десятка и большинство – по индивидуальной приватизации: "В будущем можно будет гораздо больше понять, какое влияние на Киевсовет у групп девелоперов и застройщиков, от Комарницкого и Stolitsa Group до КАН Девелопмент и UDP".

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