Содержание:
  1. Преимущество местами 9:1. Тактика армии РФ
  2. Дроны-разведчики глубоко в тылу. Проблемы Сил обороны
  3. Панорама поля боя: ключевые эпизоды 2024 года
  4. Какой должна быть роль государства? Выводы

Это вторая часть аналитической статьи Владимира Горбулина и Валентина Бадрака о современных трендах беспилотной войны в контексте перспектив 2025 года. Первую, о том, как боевые дроны превращают войну в охоту, читайте по ссылке.

В большинстве случаев тактика наступления РФ в 2024 году выглядела однотипной, прогнозируемой. Сначала мощная воздушная атака, в том числе сбросы КАБ и ФАБ, разрушающие укрепления ВСУ, затем массированные удары артиллерии, а уже дальше малые группы пехоты россиян стремительно пытаются приблизиться к украинским позициям и захватить их. Причем они часто используют довольно специфические и даже экзотические средства передвижения – мотоциклы, мопеды, машинки-багги и даже самокаты.

Уже в начале прошлого года ВС РФ решили проблему с нехваткой тепловизоров и дронов и со связью – это значительно повысило эффективность подготовленной пехоты в бою.

Преимущество местами 9:1. Тактика армии РФ

Летом 2024 года группировка РФ усовершенствовала тактику наступления, отказавшись от широкомасштабных штурмов. Действия противника заключались в эшелонировании имеющихся сил на узком участке с целью большой концентрации своих сил и средств. Одна дивизия наступала силами четырех-пяти полков на участке три-четыре километра. Каждый полк действовал силами одной штурмовой роты численностью 80-100 человек.

Задача на день – овладеть одной-двумя позициями. Если она выполнена, на следующий день вводится свежая штурмовая рота уже другого полка. Если не выполнена, то задача не снимается до полного "стирания" роты. "Назад никто не возвращается".

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