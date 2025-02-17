Це друга частина статті Володимира Горбуліна та Валентина Бадрака про сучасні тренди безпілотної війни у контексті перспектив 2025 року. Першу, про те, як бойові дрони перетворюють війну на полювання, читайте за посиланням.

У більшості випадків тактика наступу РФ у 2024 році виглядала однотипною, досить прогнозованою. Спочатку потужна повітряна атака, зокрема скидання КАБ і ФАБ, що руйнують укріплення ЗСУ, потім масовані удари артилерії, а вже далі малі групи піхоти росіян стрімко намагаються наблизитися до українських позицій і захопити їх. Причому вони нерідко використовують доволі специфічні та навіть екзотичні засоби пересування – мотоцикли, мопеди, машинки-багі та навіть самокати.

Вже на початку минулого року ЗС РФ вирішили проблему з нестачею тепловізорів і дронів та зі зв'язком – це значно підвищило ефективність підготовленої піхоти у бою.

Перевага подекуди 9:1. Тактика армії РФ

Влітку 2024 року угруповання РФ удосконалили тактику наступу, відмовившись від широкомасштабних штурмів. Дії противника полягали в ешелонуванні наявних сил на вузькій ділянці з метою великої концентрації своїх сил та засобів. Одна дивізія наступала силами чотирьох-п’яти полків на ділянці три-чотири кілометри. Кожен полк діяв силами одної штурмової роти чисельністю 80-100 осіб.

Завдання на день – оволодіти одною-двома позиціями. Якщо воно виконане, наступного дня вводиться свіжа штурмова рота вже іншого полку. Якщо не виконано, то завдання не знімається до повного "стирання" роти. "Назад ніхто не повертається".