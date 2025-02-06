Нет сомнений, что на протяжении почти трех лет широкомасштабной войны именно беспилотные системы (БС) больше всего повлияли на внешний вид поля боя и тактику действий войск. Это касается противостояния во всех сферах – на земле, в небе и на море.

Поскольку в январе 2025 года не появилось никаких оснований для завершения войны в ближайшие месяцы, следует сосредоточить внимание на возможностях ускорения развития тех технологий, которые могут напрямую повлиять на ситуацию на фронте.

Наиболее масштабные и драматические события новой большой войны на европейском континенте разворачиваются на земле, поэтому анализ следует начать именно с изменений поля боя на суше, с учетом неба над фронтовой полосой. Цель этого анализа – моделирование будущих боевых действий и смежных влияний на них.