Украина хочет удивить "Сапсанами". Что это за ракетный комплекс и почему его боится Россия

У защитников Украины в этом году есть "очень реалистичный шанс" удивить российских оккупантов ракетными комплексами "Сапсан", заявил в интервью LIGA.net министр обороны Алексей Резников.

"Я бы его назвал планом, – уточняет министр. – Я лично недавно был на производстве и смотрел на отдельные элементы этой программы, поэтому оптимистично смотрю и на реализацию плана".

Над проектом начали работать еще при каденции президента Виктора Ющенко. С тех пор он успел стать долгостроем, предполагаемым оружием для ударов по Крыму и целью для российских шпионов.

Что известно о "Сапсанах" и как они могут повлиять на ход войны России против Украины – коротко объясняет LIGA.net.

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РОССИЯНЕ БОЯТСЯ И ВСТАВЛЯЛИ ПАЛКИ В КОЛЕСА

В медиа "Сапсаны" (экспортное название "Гром-2") иногда сравнивают с российскими "Искандерами" или американскими ATAСMS. Разработка началась еще в 2006-м, это должен был быть оперативно-тактический комплекс с баллистическими ракетами и дальностью от 280 до 500 км.

Такие возможности значительно превосходят 120-км радиус ОТРК "Точка-У" – наиболее дальнобойного оружия, которое официально стоит на вооружении украинской армии. Например, "Сапсан" на юге Украины позволил бы покрывать всю территорию Крыма и аэродромную сеть.

Готовность "Сапсана" планировалась к 2012 году, однако при каденции президента-беглеца Виктора Януковича финансирование сократилось. О сворачивании проекта в 2013 году заявил на тот момент министр обороны Павел Лебедев, который сейчас находится в розыске и, вероятно, скрывается на оккупированном полуострове.

"Россия впихивала все возможные палки в колеса, чтобы это оружие не появилось. Оно нам нужно было еще до 2014 года, – говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – На мой взгляд, если бы в Украине было соответствующее количество этих комплексов и ракет, то Крым не был бы оккупирован Россией".

После начала российской агрессии проект снова на слуху.

"Сапсан", в частности, готовился для экспорта на Ближний Восток, отмечает Катков. В 2018-м были испытаны четыре типа головок самонаведения для ракет. А на параде в Киеве на 30-летие Независимости была показана пусковая установка.

В 2021 году на тот момент министр обороны Андрей Таран сообщил, что разрабатываемый КБ "Южное" комплекс готов на 80% – и остается последний шаг, чтобы сделать первый образец. Точная судьба проекта после полномасштабного вторжения РФ неизвестна, но в Укроборонпроме без деталей заверяли LIGA.net: он развивается.

ПОСЛЕ 24 ФЕВРАЛЯ: ЦЕЛЬ ШПИОНОВ И ВОЗМОЖНЫЙ ДЕБЮТ В КРЫМУ

С начала полномасштабной войны "Сапсан" упоминался минимум дважды. В августе его рассматривали как один из возможных вариантов оружия, которым ВСУ ударили по авиабазам в Крыму.

Тогда источники The New York Times сообщали, что Украина нанесла удар своими силами. А главком ВСУ Валерий Залужный и генерал Михаил Забродский уточняли, что это были ракетные атаки.

"Возможно, это было так, – говорит Катков. – Если украинской оборонной промышленности удалось реализовать эту программу – прекрасно. Но тогда по этой ситуации должна быть полная информационная тишина".

А в середине сентября проект "Сапсан" попал в центр шпионского скандала. По данным BBC News, на КБ "Южное" задержали инженера Резеду Перькову, которую подозревают в работе на ФСБ РФ.

В переписке из материалов дела она якобы еще в начале июня 2022-го рассказывала куратору, что работы над проектом возобновлены в ускоренном режиме – и летные испытания требуются раньше наземных.

Она также якобы раскрыла, что "Сапсан" имеет два типа ракет: калибром 900 мм (на 500 км) и калибром 600 мм (на 280 км).

БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ И БОЛЬШАЯ НАДЕЖДА

"Сапсан" – это наибольшая потеря с точки зрения потребностей Украины в большой войне, говорит LIGA.net директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Комплекс мог стать стратегическим оружием для Украины.

Катков уверен, что размещение комплексов "Сапсан" даже в 100 км от линии фронта не только поставило бы под угрозу российские склады, базы и командные пункты в глубоком тылу, но также очень затруднило бы работу российской фронтовой авиации. Например, штурмовиков Су-25, которые могут летать из Крыма в район Угледара.

"Представим, что у ВСУ есть большое количество пусковых и запасов ракет. В радиус 500 км попадают множество авиабаз, – отмечает Катков. – Авиация не сможет безнаказанно размещаться на расстоянии 200 км. А целесообразность использования с более дальнего расстояния – очень спорная. Не факт, что у тех же Су-25 хватит боевого радиуса".

Потребность в подобных комплексах также подсветила осень-зима 2022-23 годов. Когда Россия начала ракетный террор против украинской инфраструктуры, то западные партнеры начали формировать "ракетный щит" над Украиной – поставлять системы ПВО. Но не "ракетный меч", которым украинцы могли бы ответить оккупантам.

"Меч" нужен, чтобы сократить диспропорции в дальнобойности оружия. Сейчас у России есть преимущество примерно в 20 раз.

"Крайне важно переносить войну вглубь России", – соглашается Катков.

Однако пока сложно ответить, сможет ли "Сапсан" стать серийной историей и помочь с этой задачей, отмечает эксперт.

Во-первых, в Украине такое производство будет целью для российской разведки, а затем – и ракет. Во-вторых, нужна мощная химическая промышленность для производства твердого топлива.

"Но есть близкие союзники, которые также заинтересованы получить такой вид вооружения, – говорит Катков. – Единственная стратегия – производство вооружения совместно с другими странами на их территории. А уже после победы – перенос мощностей в Украину".

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