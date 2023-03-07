UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разбор | Украина хочет удивить "Сапсанами". Что это за ракетный комплекс и почему его боится Россия

Цей матеріал також доступний українською
Украина хочет удивить
Комплекс ''Сапсан'' (коллаж - Юлия Виноградская/LIGA.net)
07.03.2023, 17:15

Ракетный комплекс "Сапсан" был нужен Украине еще до войны с Россией. Кремль вставлял палки в колеса и теперь вербует шпионов, чтобы помешать проекту

У защитников Украины в этом году есть "очень реалистичный шанс" удивить российских оккупантов ракетными комплексами "Сапсан", заявил в интервью LIGA.net министр обороны Алексей Резников.

"Я бы его назвал планом, – уточняет министр. – Я лично недавно был на производстве и смотрел на отдельные элементы этой программы, поэтому оптимистично смотрю и на реализацию плана".

Над проектом начали работать еще при каденции президента Виктора Ющенко. С тех пор он успел стать долгостроем, предполагаемым оружием для ударов по Крыму и целью для российских шпионов.

Что известно о "Сапсанах" и как они могут повлиять на ход войны России против Украины – коротко объясняет LIGA.net.

РОССИЯНЕ БОЯТСЯ И ВСТАВЛЯЛИ ПАЛКИ В КОЛЕСА

В медиа "Сапсаны" (экспортное название "Гром-2") иногда сравнивают с российскими "Искандерами" или американскими ATAСMS. Разработка началась еще в 2006-м, это должен был быть оперативно-тактический комплекс с баллистическими ракетами и дальностью от 280 до 500 км.

Такие возможности значительно превосходят 120-км радиус ОТРК "Точка-У" – наиболее дальнобойного оружия, которое официально стоит на вооружении украинской армии. Например, "Сапсан" на юге Украины позволил бы покрывать всю территорию Крыма и аэродромную сеть.

Украина хочет удивить "Сапсанами". Что это за ракетный комплекс и почему его боится Россия

Готовность "Сапсана" планировалась к 2012 году, однако при каденции президента-беглеца Виктора Януковича финансирование сократилось. О сворачивании проекта в 2013 году заявил на тот момент министр обороны Павел Лебедев, который сейчас находится в розыске и, вероятно, скрывается на оккупированном полуострове.

"Россия впихивала все возможные палки в колеса, чтобы это оружие не появилось. Оно нам нужно было еще до 2014 года, – говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – На мой взгляд, если бы в Украине было соответствующее количество этих комплексов и ракет, то Крым не был бы оккупирован Россией".

После начала российской агрессии проект снова на слуху.

"Сапсан", в частности, готовился для экспорта на Ближний Восток, отмечает Катков. В 2018-м были испытаны четыре типа головок самонаведения для ракет. А на параде в Киеве на 30-летие Независимости была показана пусковая установка.

В 2021 году на тот момент министр обороны Андрей Таран сообщил, что разрабатываемый КБ "Южное" комплекс готов на 80% – и остается последний шаг, чтобы сделать первый образец. Точная судьба проекта после полномасштабного вторжения РФ неизвестна, но в Укроборонпроме без деталей заверяли LIGA.net: он развивается.

ПОСЛЕ 24 ФЕВРАЛЯ: ЦЕЛЬ ШПИОНОВ И ВОЗМОЖНЫЙ ДЕБЮТ В КРЫМУ

С начала полномасштабной войны "Сапсан" упоминался минимум дважды. В августе его рассматривали как один из возможных вариантов оружия, которым ВСУ ударили по авиабазам в Крыму.

Тогда источники The New York Times сообщали, что Украина нанесла удар своими силами. А главком ВСУ Валерий Залужный и генерал Михаил Забродский уточняли, что это были ракетные атаки.

"Возможно, это было так, – говорит Катков. – Если украинской оборонной промышленности удалось реализовать эту программу – прекрасно. Но тогда по этой ситуации должна быть полная информационная тишина".

А в середине сентября проект "Сапсан" попал в центр шпионского скандала. По данным BBC News, на КБ "Южное" задержали инженера Резеду Перькову, которую подозревают в работе на ФСБ РФ.

В переписке из материалов дела она якобы еще в начале июня 2022-го рассказывала куратору, что работы над проектом возобновлены в ускоренном режиме – и летные испытания требуются раньше наземных.

Она также якобы раскрыла, что "Сапсан" имеет два типа ракет: калибром 900 мм (на 500 км) и калибром 600 мм (на 280 км).   

БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ И БОЛЬШАЯ НАДЕЖДА

"Сапсан" – это наибольшая потеря с точки зрения потребностей Украины в большой войне, говорит LIGA.net директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Комплекс мог стать стратегическим оружием для Украины.

Катков уверен, что размещение комплексов "Сапсан" даже в 100 км от линии фронта не только поставило бы под угрозу российские склады, базы и командные пункты в глубоком тылу, но также очень затруднило бы работу российской фронтовой авиации. Например, штурмовиков Су-25, которые могут летать из Крыма в район Угледара.

"Представим, что у ВСУ есть большое количество пусковых и запасов ракет. В радиус 500 км попадают множество авиабаз, – отмечает Катков. – Авиация не сможет безнаказанно размещаться на расстоянии 200 км. А целесообразность использования с более дальнего расстояния – очень спорная. Не факт, что у тех же Су-25 хватит боевого радиуса".

Потребность в подобных комплексах также подсветила осень-зима 2022-23 годов. Когда Россия начала ракетный террор против украинской инфраструктуры, то западные партнеры начали формировать "ракетный щит" над Украиной – поставлять системы ПВО. Но не "ракетный меч", которым украинцы могли бы ответить оккупантам.

"Меч" нужен, чтобы сократить диспропорции в дальнобойности оружия. Сейчас у России есть преимущество примерно в 20 раз.

"Крайне важно переносить войну вглубь России", – соглашается Катков.

Однако пока сложно ответить, сможет ли "Сапсан" стать серийной историей и помочь с этой задачей, отмечает эксперт.

Во-первых, в Украине такое производство будет целью для российской разведки, а затем – и ракет. Во-вторых, нужна мощная химическая промышленность для производства твердого топлива.

"Но есть близкие союзники, которые также заинтересованы получить такой вид вооружения, – говорит Катков. – Единственная стратегия – производство вооружения совместно с другими странами на их территории. А уже после победы – перенос мощностей в Украину".

Читайте также: Интервью | Министр войны. Резников о Зеленском и стране: каждый c 18 лет должен учиться стрелять

Марк Сировой

Журналист LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война России против УкраиныАлексей РезниковоружиеракетыотркСапсан
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 