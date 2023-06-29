Украинские власти предупреждают, что Россия подготовилась к теракту на Запорожской АЭС. И видит пять шагов, как можно предотвратить катастрофу.

"Россия в состоянии аффекта, особенно после неудачного мятежа Пригожина. Это состояние только усилится, – говорит LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк. – РФ понимает, что у нее не остается инструментов, кроме террористических. И мы не должны ждать, пока она их использует".

Экспремьер Литвы, депутат Европарламента Андрюc Кубилюс уверен: изменить ситуацию может только введение международных сил на ЗАЭС. "Все остальное не остановит Кремль", – убеждает он LIGA.net.

Почему Украина активизировала заявления по поводу Запорожской АЭС, как пока (не) реагирует Запад и какой рецепт из пяти шагов для недопущения катастрофы предлагают в Офисе президента – разбиралась LIGA.net.

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НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ: ПОЧЕМУ УКРАИНА АКТИВНО ГОВОРИТ О ЗАЭС

Россия с первых дней войны использует Запорожскую АЭС как военную базу. После подрыва россиянами Каховской ГЭС риторика вокруг станции обострилась: сначала из-за угрозы обмеления пруда-охладителя, затем – из-за сообщений украинских властей о минировании АЭС.

Кроме минирования, есть несколько триггеров, которые активизируют заявления украинской власти по поводу оккупированной ЗАЭС, говорит LIGA.net Подоляк:

1. Отсутствие должной юридической реакции на подрыв россиянами ГЭС.

"Никаких последствий для России – дополнительных санкций, слушаний в ООН – не было… Нужны юридические действия в отношении России, вплоть до признания государством-террористом. Это резко уменьшало бы их маневр", – объясняет Подоляк.

Подрыв Каховской дамбы было чем-то вроде использования оружия массового уничтожения, говорит LIGA.net Андрюс Кубилюс, экс-премьер Литвы и депутат Европарламента (фракция ЕНП). По его словам, в международном праве есть нормы, как следует реагировать на использование оружия массового уничтожения, однако это не было сделано.

"Я вижу очень большую ошибку Запада, – говорит Кубилюс. – Если Кремль воспримет реакцию Запада за слабость, это может подтолкнуть его к еще более опасным шагам".

Отсутствие признания России страной-спонсором терроризма беспокоит и эксминистра иностранных дел Павла Климкина. Но он объясняет LIGA.net, что такой статус мгновенно оборвал бы даже теоретические каналы связи с РФ: "А США и европейцам важно разговаривать с Россией о, например, контроле над стратегическими вооружениями".

2. Постоянные ракетные обстрелы украинских городов.



По словам Подоляка, это свидетельствует о том, что РФ определилась: до конца войны она будет использовать террористические инструменты.

3. Шаткость российских властей, которую показал неудачный путч Пригожина. Непонятно, кто может принимать решения по ядерным арсеналам и подрыву крупных объектов в Украине или даже самой РФ, говорит Подоляк.

"После этого путча Пригожина совершенно очевидно, что Россия становится абсолютно непредсказуемой, – добавляет Кубилюс. – Страной, которая может пойти на абсолютную жестокость, теракты, взрывы на АЭС и т.д.".

На прошлой неделе глава ГУР Кирилл Буданов предупредил о дополнительном минировании АЭС, в частности, охладителя. Позже он добавил, что РФ завершила подготовку к теракту, а ситуация еще никогда не была столь серьезна: взрывчатка размещена возле четырех из шести энергоблоков.

О ситуации на ЗАЭС разведка докладывает и депутатам комитета по нацбезопасности, рассказывает LIGA.net секретарь комитета Роман Костенко (Голос): "О прогнозах возможного подрыва – это катастрофа... Последствия могут быть серьезными не только для Украины, но и для стран Европы" .

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что на станции есть мины, однако "не увидел" их у пруда. МВД уже развернуло штабы на случай аварии. Но точный сценарий потенциальной катастрофы неизвестен – подробнее о возможных последствиях и инструкциях, что делать гражданским, читайте здесь.

Серьезность ситуации пытается донести до партнеров президент Владимир Зеленский: он собирал для этого представителей G7, предупреждал о ЗАЭС премьера Канады Джастина Трюдо, президентов Польши Анджея Дуду и Литвы Гитанаса Науседу.

По словам украинского президента, партнеры должны не допустить катастрофы, но пока не уделяют достаточно внимания ЗАЭС.

КАК (НЕ) РЕАГИРУЕТ ЗАПАД

Полной картины реакции Запада мы не видим, говорит LIGA.net глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко (фракция Слуга народа). Возможно, часть коммуникации по поводу недопустимости теракта происходит непублично.

В публичной плоскости заявления о ЗАЭС звучат в основном на депутатском уровне. В резолюции ПАСЕ о поддержке мирного плана Зеленского отдельно признали намерение России взорвать ЗАЭС, что создаст угрозу всему континенту. "Эту поправку включили с голоса", – уточняет Мережко, член украинской делегации.

По ту сторону океана угрозы на ЗАЭС косвенно может касаться проект резолюции американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Они предлагают, чтобы любое применение ядерного оружия Россией или ее сателлитами считалось атакой на НАТО, которая требует применения статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне.

По мнению Мережко и Костенко, подобная логика должна распространяться и на потенциальный теракт на Запорожской АЭС.

"Это один из сигналов, который мы должны послать Кремлю, чтобы они знали, насколько высоки риски, – добавляет LIGA.net депутат Бундестага и Европарламента Виола фон Крамон (Зеленые). – Нам также нужно повышать осведомленность россиян о том, что радиоактивное облако и ветер не уважают государственные границы и могут быть легко перенесены в сторону России".

По словам Подоляка, Блюменталь и Грэм отлично понимают природу российско-украинской войны, но есть сомнения, что их инициатива выльется в законодательный акт. "Такой закон резко бы отрезвил РФ. Но я очень сомневаюсь, что такие по-хорошему радикальные инициативы будут утверждены, пока Украина не выиграет войну", – говорит советник главы ОП.

Со стороны западных лидеров ЗАЭС прокомментировал только премьер Польши Матеуш Моравецкий: заверил, что делает все для усиления давления на РФ.

От Белого дома реагировал координатор стратегических коммуникаций Джон Кирби, заявив, что США внимательно следят за ситуацией, но пока не видели признаков того, что угроза неизбежна.

Партнеры понимают, что россияне способны использовать минирование подобных объектов – ЗАЭС, "Крымский Титан" – для препятствования украинскому наступлению, говорит Подоляк. Но глобальные страны, как США, не прибегают к более жесткой риторике, чтобы оставлять хоть какое-нибудь окно для диалога.

"Наша риторика тоже ясна. Мы непосредственно находимся в зоне поражения. Наша разведка более интенсивно и глубоко отслеживает процессы вокруг Запорожской АЭС", – объясняет он.

ПЯТЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ: ЧЕГО УКРАИНА ХОЧЕТ ОТ ПАРТНЕРОВ

Непубличных контактов и заявлений депутатов мало, говорит Мережко: "Нужны превентивные меры – заявления стран ядерного клуба, срочное заседание Совбеза ООН, усиление санкций и изоляции РФ, реакция МАГАТЭ".

Власти пытаются донести до партнеров, что нужно не по факту реагировать на трагедию, а не допустить ее. И для этого есть пять составляющих:

1. Разработать санкции для Росатома.

Сейчас Росатом не исключен из глобального рынка, объясняет Подоляк. Росатом может строить АЭС, продавать сырье, закупать технологии и генерировать львиную долю внешнеэкономических доходов РФ.

"Было бы отлично, если бы мы уже сейчас получили от партнеров конкретную карту: что на Росатом сразу же наложат санкции, если будет активность на ЗАЭС", – объясняет он.

2. Провести саммит по ядерной безопасности.

На этом саммите страны, особенно ядерного клуба, должны заявить позицию и по тактическому ядерному оружию, и по использованию подрыва ЗАЭС для получения военной выгоды. "Саммит с публичной реакцией и резолюцией – это было бы неплохо", – объясняет чиновник из Банковой.

3. Слушания в ООН.

Да, сейчас РФ председательствует в Совбезе – и использует ООН как пропагандистскую площадку. Но, считает Подоляк, было бы целесообразным провести слушания в рамках ООН, чтобы зафиксировать невозможность использования ядерных технологий в войне и юридических последствий.

4. Неформальные контакты от ядерных стран, прежде всего Китая и Индии.

"Нам необходимо усилить коммуникацию с Китаем и Индией, чтобы оказывать дополнительное давление на Кремль во избежание ядерных провокаций, – добавляет фон Крамон. – Хотя Китай и Индия не осудили Россию за вторжение в Украину и частично зарабатывают на войне, они четко понимают: любая ядерная провокация экспоненциально снизит безопасность в мире".

По мнению Костенко, нужно работать и с другими государствами – Казахстаном, странами Центральной Азии, которых потенциальная катастрофа тоже может касаться. "Возможно, к ним Россия как-то тоже будет прислушиваться, боясь потерять хотя бы каких-то партнеров", – говорит нардеп.

5. Более широкое привлечение МАГАТЭ.

Расширение количества и качества международной миссии на ЗАЭС может сработать хотя бы частично, считает Климкин: "Создать зону безопасности и вывести российские войска из ЗАЭС. И оставить оперативное руководство над площадкой и зоной вокруг - за МАГАТЭ".

Подобный план украинская сторона уже предлагала директору МАГАТЭ Гросси, говорит Подоляк. С выводом российских войск и техники, созданием 30-км демилитаризованной зоны вокруг станции. "Но на МАГАТЭ надежд мало, эта организация в плачевном состоянии", – говорит он.

БОЛЕЕ РАДИКАЛЬНЫЕ ШАГИ

На самом деле гарантировать безопасность может только защита ЗАЭС международными войсками, убежден Кубилюс. Все остальное – Кремль не остановит.

"Неважно – что это: миротворческая миссия ООН, НАТО или еще что-то, – говорит евродепутат. – Что действительно может остановить Кремль от любых провокаций – так это установление совершенно иного контроля над ЗАЭС".

Кубилюс признает, что идея с миротворцами на ЗАЭС сейчас выглядит теоретической. Но чтобы добиться такого решения, западное сообщество должно осознать, с какой опасностью они и Украина столкнулись.

"Мы можем делать резкие заявления против политики Путина, но это не изменит ситуацию, – подытоживает Кубилюс. – Да, идея с миротворцами – теоретическая. Но мы должны об этом говорить громко, и я пользуюсь возможностью. Что может изменить ситуацию – так это устранение российского контроля над ЗАЭС".

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