Вооруженный поход боевиков Группы Вагнера на Москву за сутки завершился заявлением Кремля, что главарь вагнеровцев Евгений Пригожин и его группировка уедут в Беларусь. Появляются сообщения, специально для вагнеровцев в Беларуси создают тренировочные базы.

"Украинская разведка, в том числе – разведка Государственной пограничной службы, внимательно следит за развитием событий", – отмечает в комментарии LIGA.net представитель ГНС Украины Андрей Демченко.

"Вагнер, не вагнер, какая разница? Мы к этому готовы, – уверяют LIGA.net в Минобороны. – У нас там подготовлена соответствующая линия обороны".

Создает ли возможная миграция вагнеровцев в Беларусь дополнительные угрозы для Украины и ее границ – коротко на LIGA.net .

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ОСЫПОВИЧИ. 200 КМ ОТ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ

Вечером 24 июня Пригожин и подконтрольные ему боевики группы Вагнера уехали из Ростова-на-Дону. Ранее в тот же день группировка за считанные часы захватила главные военные объекты и в Ростове, и в Воронеже.

Но через 200 км Пригожин неожиданно заявил, что останавливает поход на Москву и возвращает вагнеровцев "в полевые лагеря согласно плану".

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В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что прекращение восстания является полностью его заслугой. Он якобы провел переговоры с Пригожиным и убедил его "остановить движение по территории России" в обмен на "гарантии безопасности" для его боевиков.

В Кремле говорят, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в "тыловые лагеря", а сам он поедет в Беларусь.

Боевики Группы Вагнера, согласно заявлениям Кремля, смогут либо присоединиться к кадровым подразделениям российской армии, либо вернуться домой, либо отправиться за Пригожиным в Беларусь.

26 июня российские оппозиционные издания сообщили, что в Беларуси начали строительство тренировочных лагерей для наемников из группы Вагнер в Осиповичах. Это – в 200 км от границы с Украиной.

По данным изданий, площадь лагеря будет предварительно составлять 24 тысячи квадратных метров, и он будет рассчитан на 8000 бойцов.

"СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ"

Заявления о миграции группировок российских наемников Вагнера в Беларусь стали поводом для беспокойства – не будут ли они представлять дополнительную угрозу для Украины или ее союзников. Особенно после того, как бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат заявил, что из Беларуси "вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев.

Для Украины они не будут представлять угрозы, говорит LIGA.net офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Использовать вагнеровцев для того, чтобы растянуть Силы обороны Украины на два фронта, они вряд ли смогут, считает он.

В Силах обороны Украины также не считают это возможным.

"Ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой", – подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

К тому же, с начала 2023 года инженерно-саперные подразделения на этом направлении продолжают минировать танкодоступные участки и пути вероятного выдвижения противника. Чтобы помешать быстрому вклинению окупантов в боевые порядки украинских подразделений, в Киевской области, в частности, заминированы и дороги, и лесополосы, и линии электропередач, говорит генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Странам Балтии тоже не стоит беспокоиться, считает министр обороны Германии Борис Писториус. Пребывание Пригожина в Беларуси "не обязательно означало бы угрозу, но могло бы иметь и другое объяснение".

Убрать боевиков Вагнера с российской территории выгодно, в первую очередь, для россиян, они испугались, добавляет LIGA.net собеседник в МО.

Кроме того, начало строительства лагерей для наемников не фиксируется ни в украинской разведке, ни в белорусских мониторинговых группах.

Пригожин, по данным Telegram-канала "Белорусский Гаюн", действительно мог прибыть в Беларусь. Его бизнесджет якобы совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40.

Лукашенко подтвердил , что Пригожин уже в Беларуси и все гарантии безопасности, которые пообещал Путин, ему предоставили.

Колонны "вагнеровцев" в сторону Беларуси пока никто не зафиксировал.

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ЧЕГО СТРЕМИТ КРАСИВ И ЗАДАЧА УКРАИНЫ

Главный план Пригожина – сохранить свою жизнь. Такой вывод можно сделать из заявления главы комитета по разведке Сената США Марка Уорнера: сейчас Пригожин находится в минской гостинице в номере без окон. Он предполагает, что это должно оградить террориста от попыток убийства.

Не лишнее предостережение, учитывая, что Беларусь не самая безопасная для вагнеровцев страна. Перебазирование туда боевиков может стать ловушкой для них, поскольку белорусский диктатор однажды уже отдал Путину террористов Вагнера, напоминает американский Институт изучения войны.

Нет никаких причин не сделать так еще раз.

Путин прямо заявил, что считает всех участников мятежа предателями.

Задача Украины – иметь крепкую линию обороны и быть готовой к отпору.

"Исключать чего-либо нельзя, мы хорошо понимаем коварство России, – говорит Демченко. – Наша основная задача – иметь прочную оборону как по линии границы, так и в пограничных районах, чтобы дать отпор любым действиям врага. Что успешно сейчас делается" .

Пока ситуация на границе с Беларусью остается напряженной, но контролируемой, добавляет он. Достаточного количества вагнеровских сил для повторного вторжения в Украину там пока не фиксируют.

"На территории Беларуси сейчас находятся до 2000 российских военнослужащих, которые вовлечены в учения и подготовку. Такое количество – значительно меньше, чем, скажем, в начале 2023 года, когда там было 10 000 – 11 000 российских военных", – говорит Демченко.

Силы обороны готовы к любым действиям противника на территории Беларуси, добавляет LIGA.net собеседник в Министерстве обороны: "Просто напомню, что линия фронта у нас от Бреста. Вагнер, не Вагнер, какая разница? У нас там подготовлена соответствующая линия обороны. Мы к этому готовы".

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