Украинец-2023. Как изменился национальный портрет за последние 10 лет

За 10 лет украинцы укрепили веру в независимость и демократию. Мы верим в победу в войне против России, стремимся вступить в ЕС и НАТО и на рекордном уровне гордимся своей страной.

Мы взрослеем. Мы цементируем нацию. Мы хотим свободы больше всего.

Вместе с ведущими социологами LIGA.net составила новый портрет украинца-2023 и сравнила с нами, но образца 2013 года. Кто мы теперь?

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КАКИЕ НАШИ ЦЕННОСТИ

Абсолютное большинство украинцев (94%) гордится своим гражданством, говорится в августовском опросе Центра Разумкова. Это гораздо больше, чем в 2000 и 2010 годах – около 22%, а также в 2015 – 29%.

Несмотря на потери, война стала первым крупным международным успехом Украины, говорит LIGA.net директор соцслужбы Центра Разумкова Андрей Быченко.

"Это не только героическое, но и успешное сопротивление противнику, который намного сильнее нас, – объясняет Быченко. – Думаю, мы осознали, на какие великие дела способна Украина. И начали больше гордиться собой".

За последние 10 лет также возросла важность демократии для украинцев. Сейчас 73% считают ее самой желанной формой устройства (в 2010 году – 52%), 75% предпочтут свободу вместо равенства, 84% не хотят советских порядков и 73% выступают за европейскую модель развития.

Две трети (64%) видят будущую Украину как высокоразвитую, демократическую и европейскую влиятельную страну.

"Формируется политическая нация. Демократические ценности и ценности свободы – среди приоритетов и черт, которые нас идентифицируют", – объясняет Быченко.

КАК МЫ ВИДИМ ПОБЕДУ

В победе уверены 93% украинцев, говорится в июньском опросе фонда Деминициативы. 31% верят в победу до конца 2023 года, 32% – в течение одного-двух лет, 12% – трех-пяти лет.

Вера в победу – очень стабильная, рассказывает LIGA.net старший аналитик Деминициатив Сергей Шаповалов. Показатель более 90% не меняется почти полтора года. "Люди понимают мотив россиян: полностью уничтожить Украину и нас как независимый народ, – объясняет Шаповалов. – У нас нет другого выхода, кроме победы. Иначе – нас не будет".

В то же время 30% хотели бы, чтобы война закончилась в ближайшее время любой ценой. Это – об определенной эмоциональной усталости от войны, говорит Шаповалов.

Но когда людей спрашивают о конкретных уступках России, то ситуация иная: 85% считают неприемлемым признание российскими оккупированных территорий, 72% – отказ от НАТО, 73% – от ЕС.

"Когда мы говорим о конкретике, то люди не готовы уступать государственные интересы. Даже несмотря на эмоциональную усталость, – объясняет аналитик. – Даже большинство тех, кто хочет прекращения войны любой ценой, считают неприемлемыми территориальные уступки".

КОМУ МЫ ВЕРИМ И КОГО ХОТИМ ВИДЕТЬ В ПОЛИТИКЕ

Наилучший баланс доверия/недоверия имеют ВСУ (87%), добробаты (78%) и волонтеры (72%). Рядом с ними – ГСЧС (68%), Нацгвардия (67%), пограничники (62%), говорится в июльском опросе Центра Разумкова.

Хуже всего с доверием – у политических партий (-51%), судов (-51%), чиновничьего госаппарата (-44%) и прокуроров (-33%),

"ВСУ всегда были среди лидеров доверия. С начала войны украинцы возложили на ВСУ основные надежды, – напоминает Быченко. – И ВСУ показали, что способны очень качественно делать свою работу".

Президент занимает пятое место с 65% доверия. Минобороны, несмотря на коррупционные скандалы, имеет 56%. Далее – СБУ (42%). Негативные показатели имеют Верховная Рада (-20%) и правительство (-13%).

"Мне кажется, основная причина высокого уровня доверия к президенту – это восприятие его как верховного главнокомандующего. Всем институтам, связанным с обороной, доверяют, – объясняет Быченко. – В то же время правительство и Рада не связываются гражданами непосредственно с обороной".

После войны украинцы могли бы доверять политической силе из среды военных – 51%, существующих партий – 26%, волонтеров – 24%.

Потенциально запрос на военно-волонтерские силы есть, говорит Быченко: "Но учитывая предыдущий опыт, я предполагаю, что действующие политические силы в первые части списков будут просто приглашать военных или волонтеров. Хотя я не исключаю, что может быть и отдельная партия".

КУДА МЫ ХОТИМ

Украинцы хотят в Европу, говорится в июльском опросе группы Рейтинг. Вступление в ЕС и НАТО поддерживают более 83% граждан.

До 2014 года путь в ЕС поддерживали до половины населения, говорит LIGA.net директор Рейтинга Любомир Мысив. С 2014-го по 2022-й поддержка колебалась от 52% до 68%, против были 20–30%.

"Проевропейское направление росло эволюционно: увеличивалось количество молодежи, которое традиционно за движение в Европу. Была и безальтернативность на фоне агрессии РФ, – объясняет социолог. – В 2022-м произошли дополнительные изменения: пророссийская часть либо оказалась в оккупации, либо переосмыслила после преступлений россиян".

По отношению к НАТО прогресс еще более наглядный. На стыке 2013-2014 годов поддержка вступления в НАТО была всего 15-20%, напоминает исполнительный директор КМИС LIGA.net Антон Грушецкий.

В 2014-21 годах вступление в Альянс поддерживали уже от 40 до 60% украинцев, против были до 39%. Сейчас поддержка в различных опросах достигает 83-89%, а количество противников падает до статистической погрешности.

"Мы пытаемся доносить важный тезис до Запада. Что это не стремление Украины вступить в НАТО спровоцировало Россию напасть. А именно желание вступать в НАТО является следствием российского вторжения", – объясняет Грушецкий.

До февраля 2022 также сохранялись выразительные региональные различия, говорит социолог. На Западе вступление в Альянс поддерживало абсолютное большинство, в центральной части – относительное, на Юге и Востоке большинство было против.

"Сейчас мы имеем абсолютное большинство в каждом регионе. Утратил актуальность вопрос, который мог драматически раскалывать общество по региональным линиям", – говорит Грушецкий.

С КЕМ МЫ ДРУЖИМ

Главными друзьями украинцы считают Польшу – 94%, Великобританию – 91%, страны Балтии – 90-91%, Канаду – 90%, США и Чехию – 88%.

Положительную динамику с начала войны демонстрирует Германия, говорится в опросе Рейтинга. 57% считали ее дружеской в марте 2022-го, и 80% – в июне 2023-го.

Германия является уникальным примером, говорит Мысив. В 2021-м на тот момент канцлер Ангела Меркель была самым популярным зарубежным политиком среди украинцев. В начале вторжения у руля был еще не известный канцлер Олаф Шольц со слабой позицией по оружию.

"Помните мем о поставках касок? Все начало меняться летом 2022-го, – объясняет социолог. – Была информационная политика, что не только каски дает Германия. Затем – поставки другого оружия, танков. Отношение к Германии в конце концов изменилось – как к надежному партнеру".

Напротив, ухудшается отношение к Китаю и Турции.

До войны украинцам была малоизвестная позиция КНР, говорит Мысив. Сейчас они видят якобы нейтральные заявления Пекина и публикации в медиа о возможной помощи Китая россиянам.

"Новости формируют мнение как в отношении Китая, так и других стран", – объясняет социолог.

С Турцией были связаны положительные новости – от "Байрактаров" до освобождения азовцев, объясняет Мысив. Но Анкара занимает особую позицию, старается быть между сторонами и очевидно заботится о своем интересе – поэтому некоторые заявления Турции воспринимаются негативно украинским обществом.

А с Россией украинцы больше не хотят иметь ничего общего, говорится в опросе КМИС. До полномасштабной войны почти половина считала, что Украина и РФ должны быть независимыми, но дружественными. Теперь таких только 10%, а 79% хотят закрытых границ, виз и таможен.

Это разрушает тезисы пропаганды о якобы русофобии как причине вторжения, говорит Грушецкий: "Почти у 80% людей есть хотя бы один близкий друг или родственник, раненый или погибший в результате агрессии РФ. Это мощный клубок эмоций, после которых нормализация отношений с Россией – неприемлема".

КОРРУПЦИЯ СТРАШНЕЕ ЯДЕРНОЙ БОМБЫ: КАК МЫ ВИДИМ БУДУЩЕЕ

Будущее Украины чаще всего вызывает смешанные чувства, говорится в опросе Деминициатив. В большинстве своем это – надежда (59%), тревога (42%), оптимизм (33%), уверенность (24%) и страх (23%).

Такой микс отображает эмоциональные качели украинцев, говорит Шаповалов. В течение одного дня можно обрадоваться ударам по Крымскому мосту, а затем расстроиться из-за смерти знакомого или обстрелов.

Но ситуация стабильнее, чем в первые недели войны.

"Тогда под вопросом было, выстоит ли вообще государство. После 1,5 лет сопротивления и западной поддержки выросло чувство стабильности, – объясняет аналитик. – Неизвестно, что будет завтра – обстрел или еще что-то. Но у людей уже не стоит под сомнением существование нас как государства".

78% находящихся в Украине планируют строить здесь свое будущее. Уехать за границу для воссоединения с семьей хотят 6%.

Данные были бы более корректными, если бы опрашивали еще и находящихся за рубежом украинцев, говорит Шаповалов. Но этот результат указывает: если сейчас открыть границы, то массового выезда, скорее всего, не будет.

У украинцев также есть видение, что должна делать власть после войны. Основные приоритеты – борьба с коррупцией (41%) и привлечение инвестиций (40%). За ними – восстановление инфраструктуры (39%) и другие аспекты восстановления.

Коррупция и в 2014-21 годах конкурировала с экономикой и войной за первенство в списке проблем, говорит Шаповалов. Во время войны это не исчезло.

Главный риск – коррупция может разрушать доверие и единство народа с военно-политическим руководством, предупреждает аналитик.

"Мы спрашивали у украинцев, какие угрозы безопасности они считают самыми большими. Ядерный удар назвали 24%. Коррупцию – 34%, – подытоживает Шаповалов. – Выходит, что коррупции мы боимся больше, чем ядерного оружия (улыбается. – Ред.). Возможно, Буданов успокоил, что ядерный удар крайне маловероятен. А о коррупции он такого не говорил".

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