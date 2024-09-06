Альтернатива для Германии (АдГ) пришла первой на выборах в восточных немецких землях в Тюрингии и второй в Саксонии. А крайний левый Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), отколовшийся от посткоммунистической Левой партии, занял третье место.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Обе призывают Берлин приостановить помощь Украине и снять санкции с России. Устоят ли партии правительственной коалиции, получившие менее 15% в обеих землях?

Это катастрофа для коалиции социал-демократов, зеленых и либералов, и для самого канцлера Олафа Шольца, говорит LIGA.net основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштейн. Значит ли это конец коалиции, будет ясно после третьих "восточных" выборов в Бранденбурге 22 сентября, где СДП может получить больше портфелей.

Проблемы могут постигнуть и правительство, ведь партии коалиции получили ничтожную поддержку. Вместо этого в местные парламенты прошли не просто оппозиционные, а антисистемные партии, объясняет LIGA.net аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы, немецкий политолог Андреас Умланд.

Что последствия этих выборов означают для будущей помощи Украине – коротко.

Ультраправые против поддержки Украины

Впервые со времен Второй мировой правоэкстремистская партия АдГ победила на земельных выборах в Германии – первую реакцию Запада на это мы собрали здесь.

Избирателей не смутило, что в обеих землях АдГ признали правыми экстремистами, пишет Deutsche Welle. Главу АдГ в Тюрингии, 52-летнего Бьорна Гёке, перед выборами даже оштрафовали за публичное использование запретной нацистской фразы.

Один из лидеров АдГ Бьорн Гёке голосует на выборах (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

АдГ победила, акцентируя на противодействии миграции и преступности, требуя резко ограничить правила для беженцев и мигрантов. Несмотря на высокий результат, шансов сформировать земельное правительство у нее практически нет – все партии отказались идти с ней в коалицию.

Успеха достигла и новая (ей нет и года) левая партия ССВ. Она с нуля обошла многие другие силы, получив в Тюрингии более 15%, а в Саксонии – более 11%.

Одна из победительниц выборов Сара Вагенкнехт (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

Оба победителя, АдГ и ССВ, против поставок Украине немецкого оружия и за снятие санкций Евросоюза с России. Они считают, что подпитка оружием создает риски прямой войны с Россией, а финансовые ограничения вредят экономике Германии.

ССВ сделала центральной темой своей кампании прекращение войны в Украине путем дипломатии – представляет себя избирателям как "партия мира". 55-летняя Сара Вагенкнехт говорит, что "дипломатия" в отношении Киева – условие участия ее партии в земельной правительственной коалиции.

Несмотря на отказ других партий, ССВ еще может стать владельцем "золотой акции". В Тюрингии без нее не получится сформировать правительство, в Саксонии это также не исключается.

Премьер Саксонии от ХДС голосует на выборах в столице земли – Дрездене (Фото: EPA-EFE/Filip Singer)

Поєтому в обеих землях будут сложные переговоры. Правительства, по-видимому, возглавят ХДС. Консерваторам придется идти на болезненные компромиссы с ССВ и, возможно, с Левой партией – наследниками коммунистов из ГДР, пишет Deutsche Welle.

Читайте также Катастрофа для Шольца. Как друзья Путина прорвались к власти на землях бывшей ГДР

Результатом выборов стала большая критика политики правительства в отношении миграции, изменениям климата и поддержке Украины, говорит аналитик Роналд Фройденштейн.

"Но развал коалиции в Берлине на этом этапе означал бы огромные потери для трех партий на внеочередных выборах. Поэтому, вероятно, правительство будет работать до запланированных национальных выборов 28 сентября 2025 года", – говорит Фройденштейн.

Еще один маловероятный вариант – если либералы и зеленые сейчас покинут Шольца, чтобы стать младшими партнерами лидера ХДС Фридриха Мерца. Хотя в 2025 году у Мерца есть все шансы стать канцлером – и это даже улучшит ситуацию для Украины.

Почему Путин может радоваться "ультра" и "крайним" в восточной Германии

Локальные, казалось бы, выборы могут хоть и не сразу, но все же изменить уровень военной поддержки Берлином Киева, считает Фройденштейн. Сейчас военная помощь вторая по величине после США и составляет 10,24 млрд евро.

Эти выборы пока прямо не влияют на внешнюю политику Германии, уверен Умланд. Такое влияние возможно только после выборов в Бундестаг, если крайние силы получат большую поддержку. Но сейчас он этого не прогнозирует.

Тюрингия и Саксония, напоминает Умланд, – маленькие регионы по численности населения, потому что немцы из более бедных восточных земель после объединения страны сбежали в более богатые западные (в Тюрингии живут 2,1 млн человек, в Саксонии – 4 млн, а во всей Германии 84,7 млн. – Ред.).

Но в 2024-ом уже возникали проблемы с сохранением военной помощи от ФРГ. И эти выборы окажут негативное влияние на публичный дискурс, считает Фройденштейн.

Это также важный срез общественных настроений в Германии перед большими выборами.

"Успех правых и левых популистов и националистов является по меньшей мере атмосферным успехом для Путина", – говорит Фройдштейн.

Как экстремисты шагают по странам ЕС. И что с этим делать

Успехи крайне правых на выборах в Европарламент в июне, июльская попытка получить власть со стороны Национального объединения Марин Ле Пен на досрочных выборах во Франции, победа Партии свободы в Нидерландах и формирование правительства Герта Уилдерса – этим летом ультраправые празднуют в разных странах ЕС.

Экстремисты побеждают во многих странах Евросоюза, потому что настроения против элит усилились после пандемии COVID, социально-экономического кризиса, ощутимого во многих государствах, миграционных проблем, влияния социальных медиа с их искаженной информацией и "пузырями мнений", убежден Фройдштейн.

Центристским партиям придется добиваться экономического роста и контроля за иммиграцией, чтобы исправить ситуацию, считает аналитик Brussels Freedom Hub.

Гражданам стран ЕС недостаточно все списывать на кремлевскую пропаганду и дезинформацию России, продолжает Фройдштейн. Демократические лидеры должны давать лучшие аргументы в пользу усиления НАТО, противостояния Путину и помощи Киеву, указывая насколько большой катастрофой для всех будет поражение Украины.

Рост крайних сил в Европе, по его мнению, усложнит вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Но существенно не помешает интеграции в эти институты.

Главный фактор полярности крайних в ЕС – изменения в обществах и миграция, говорит Умланд. Самые большие протесты у европейцев – из-за мигрантов из мусульманских стран.

И это не связано с Украиной. Украинцы хорошо интегрируются в европейские общества.

"Крайние партии, как правило, против интеграций в ЕС и НАТО, – констатирует Умланд. – Не очень проукраинские. Правые радикалы преимущественно – против поддержки Киева. Может, не все пропутинские, но не поддерживают помощь Украине".

Исключение, по его словам, – разве что Братство Италии премьера Джорджии Мэлони.

Пока евроинтеграция Украины будет продолжаться, убежден аналитик Стокгольмского центра. Процесс очень забюрократизирован, но Киев уже стал частью этой бюрократии, и все больше скорость будет зависеть от украинских действий.