Ультраправа Альтернатива для Німеччини (АдН) прийшла першою на виборах у східних німецьких землях у Тюрингії та другою у Саксонії. А крайній лівий Союз Сари Вагенкнехт (ССВ), що відколовся від посткомуністичної Лівої партії, посів третє місце.

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Обидві закликають Берлін припинити допомогу Україні та зняти санкції з Росії. Чи встоять партії урядової коаліції, що здобули менше ніж 15% в обидвох землях?

Це катастрофа для коаліції соціал-демократів, зелених і лібералів, та й для самого канцлера Олафа Шольца, каже LIGA.net засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштейн. Чи означає це кінець коаліції, стане зрозуміло після третіх "східних" виборів у Бранденбурзі 22 вересня, де СДП може отримати більше портфелів.

Проблеми можуть спіткати й уряд, адже партії коаліції отримали геть мізерну підтримку. Натомість у місцеві парламенти пройшли не просто опозиційні, а антисистемні партії, пояснює LIGA.net аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи, німецький політолог Андреас Умланд.

Що наслідки цих виборів означають для майбутньої допомоги Україні – коротко.

Ультраправі проти підтримки України

Вперше з часів Другої світової правоекстремістська партія АдН перемогла на земельних виборах у Німеччині – першу реакцію Заходу на це ми зібрали тут.

Виборців не збентежило, що в обох землях АдН визнали правими екстремістами, пише Deutsche Welle. Голову АдН у Тюрингії, 52-річного Бйорна Гьоке, перед виборами навіть оштрафували за публічне використання забороненої нацистської фрази.