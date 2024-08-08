Впервые со времен Второй мировой войны армия другого суверенного государства заходит на территорию России. Глубокая операция Украины в Курской области, которая продолжается уже третьи сутки, застала российских военных врасплох, пишет Bloomberg.

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И хотя официально украинское командование подчеркнуто молчит о Курской области, успешный прорыв границы и укреплений, на которые РФ потратила 15 млрд рублей, совершили Силы обороны Украины, говорит LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Это напоминание России, что в любую игру можно играть вдвоем, говорит LIGA.net военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко: "В игру по уничтожению энергетической системы и топливной инфраструктуры. И в игру создания санитарных зон – безусловно, тоже".

Какое значение имеют боевые действия в Курской области и чего ждать дальше – коротко.

Что известно о событиях в Курской области

6 августа Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины прорвали границу с Курской областью в районе небольшого города Суджа. Местные паблики сообщали о продвижении танков ВСУ с пехотой в направлении сел Куриловка и Гончаровка. Власти области утверждали, что "прорыв ВСУ" был остановлен.

Однако сообщения пропагандистов неслись дальше: ВСУ берут под контроль новые населенные пункты в Курской области. Тон сообщений был довольно нервным.

К вечеру 7 августа они продвинулись вглубь территории, обходя Суджу по двум направлениям – северо-восточному и юго-восточному.

Карта боевых действий в Курской области от ISW

По состоянию на 8 августа глубина продвижения, по разным сообщениям, составляет от 14 до 25 километров. Десятки российских военных сдались в плен. Все описывают ситуацию как крайне динамичную.

Украинское командование эти сообщения никак не комментирует – Курская область находится в режиме абсолютной тишины. Главное управление разведки, оперативное командование Север и другие структуры сил обороны отказались комментировать ситуацию LIGA.net.

Формально до сих пор нет подтверждения, что в Курской области присутствуют Силы обороны Украины и что они вообще причастны к событиям, отмечает LIGA.net военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Получается, что сейчас уже около 400 квадратных километров в Курской области контролируются какими-то неизвестными трехстами спартанцами", – иронизирует он.

Несмотря на молчание, очевидно, речь идет именно о Силах обороны Украины, а не РДК или Легионе Свободы, говорит LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. Он предполагает, что это замысел главнокомандующего Александра Сырского, потому что "именно он является архитектором наиболее удачной контрнаступательной кампании Украины в 2022 году".

Когда разглашение информации об этой операции не будет представлять угрозы жизни военнослужащих – вот тогда ее и разгласят, объясняет он.

Российское командование, кажется, не понимает, как это комментировать: продолжающиеся уже третьи сутки боевые действия на территории Курской области до сих пор называет "провокацией".

7 августа российский диктатор Владимир Путин провел совещания по ситуации в регионе. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска якобы "остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении", и пообещал выйти на государственную границу РФ.

Невозможно узнать, что происходит сейчас в Суджанском районе Курской области. Информацию можно получить преимущественно от российских пропагандистов, и эти данные могут существенно отличаться от реальности на месте событий.

Фактов, которые можно проверить, не так много: бои продолжаются, российские военные сдаются в плен, пограничные железнодорожные станции в Курской области прекратили свою работу, Украина контролирует газовую станцию "Суджа".

Какое значение имеет продвижение вглубь территории России

То, что сейчас происходит на территории Курской области, – это сугубо и исключительно асимметричные действия украинских Сил обороны, говорит LIGA.net Селезнев.

Украинский Генштаб смог переиграть врага и навязать ему свою инициативу – теперь россияне вынуждены реагировать на шаги украинской армии, подчеркивает он. Какими будут их дальнейшие действия – неизвестно. Да и реакция происходит с задержкой.

"Они только через полтора суток после того, как начались боевые действия в Курской области, наконец-то объявили там чрезвычайную ситуацию", – напоминает экс-спикер Генштаба.

Враг, пытаясь максимально использовать окно возможностей, которое ему "подарил" американский Конгресс затягиванием поставок вооружений и военной техники Украине, бросил в ад войны все, что имеет, объясняет он.

"Резервов, чтобы остановить украинское продвижение в Курской области, у РФ физически нет. Значит, сейчас враг вынужден снимать с некоторых участков фронта свои ресурсы для перемещения их под Курск для блокирования действий украинской армии".

Продвижение действительно происходит очень быстро, отмечает Коваленко: "Россияне три месяца назад начали "харьковский перформанс", имея группировку почти 50 000 личного состава. Продвинулись за первые две недели на 6-8 километров и застряли. Здесь – только третьи сутки и более 400 квадратных километров. Глубина захождения и контроля от 14 до 20-25 километров по фронту в 35 километров.

Перенаправление резервов в Курскую область займет определенный промежуток времени, продолжает Селезнев. От недели до двух, учитывая промедление российских генералов в принятии решений. При передвижении некоторые колонны российской армии могут быть подсвечены украинской разведкой и оказаться под ударом украинских сил.

"Есть ли шансы у них уцелеть – вопрос", – отмечает Селезнев.

Скорее всего, враг будет вынужден перекидывать ресурсы с других участков фронта, и эта информация станет известна украинской разведке, добавляет экс-спикер Генштаба.

"Дальше, вероятно, будут приниматься меры украинского контрнаступления с целью освобождения наших территорий, – не исключает он. – Если мы знаем, что на каком-то участке фронта враг ослабил свое военное присутствие, стоит попытаться эти территории освободить. Поэтому думаю, что впереди у врага темные времена".

Чем все может закончиться

Противник перекинет резервы в Курскую область, подтверждает LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Но прогнозировать, что будет дальше, учитывая отсутствие информации о текущем состоянии, невозможно: "Получится сплошная угадайка".

"Мы не знаем ни конечной цели, ни масштабов этой операции, ни точного количества задействованных ресурсов. И никто сейчас не может гарантировать России спокойную жизнь на других участках приграничья РФ с Украиной", – соглашается Селезнев.

Можно сказать, что сейчас формируется санитарная зона, и для этого используются особенности рельефа и ландшафта нескольких районов Курской области, добавляет Коваленко.

"Возможно, есть другая цель, и речь идет о реализации каких-то тактических, оперативно-тактических, не исключаю – даже стратегического значения планов".

Важно, что российская армия вынуждена рефлексировать на эти процессы, говорит Селезнев. Россияне были абсолютно убеждены, что именно они задают тон войне, темп введения боевых действий, определяют, где и когда они будут происходить.

"Они верили, что законсервировали боевые действия в границах Украины. А война, оказывается, может проходить и на территории Российской Федерации, – говорит он. – Сейчас в Курской области наши закапываются в землю и возводят фортификации. Это – надолго".