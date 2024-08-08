Вперше з часів Другої світової війни армія іншої суверенної держави заходить на територію Росії. Глибока операція України у Курській області, яка триває вже третю добу, застала російських військових зненацька, пише Bloomberg.

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І хоча офіційно українське командування підкреслено мовчить про Курську область, успішний прорив кордону та укріплень, на які РФ витратила 15 млрд рублів, здійснили Сили оборони України, каже LIGA.net ексречник Генштабу Владислав Селезньов.

Це нагадування Росії, що у будь-яку гру можна грати вдвох, каже LIGA.net військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко: "У гру зі знищення енергетичної системи та паливної інфраструктури. Із завданням ударів по тилових зонах. І у гру зі створення санітарних зон – безумовно, також".

Яке значення мають бойові дії у Курській області та чого очікувати далі – коротко.

Що відомо про події у Курській області

6 серпня Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України прорвали кордон із Курською областю в районі невеличкого міста Суджа. Місцеві пабліки повідомляли про просування танків ЗСУ з піхотою в напрямку сіл Курилівка і Гончарівка. Влада області стверджувала, що "прорив ЗСУ" зупинили.

Однак повідомлення пропагандистів неслися далі: що ЗСУ беруть під контроль нові населені пункти у Курській області. Тон повідомлень був доволі нервовим.

До вечора 7 серпня вони просунулися вглиб території, обходячи Суджу з двох напрямків — північно-східного і південно-східного.

Карта бойових дій у Курській області від ISW

Станом на 8 серпня глибина просування, за різними повідомленнями, становить від 14 до 25 кілометрів. Десятки російських військових здались у полон. Всі описують ситуацію як вкрай динамічну.

Українське командування ці повідомлення ніяк не коментує – Курська область у режимі абсолютної тиші. Головне управління розвідки, оперативне командування Північ та інші структури сил оборони відмовилися коментувати ситуацію LIGA.net.

Формально досі немає жодного підтвердження, що у Курській області присутні Сили оборони України і вони взагалі дотичні до подій, зауважує LIGA.net військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Виходить, що зараз вже близько 400 квадратних кілометрів в Курській області контролюються якимись невідомими трьохстами спартанцями", – іронізує він.

Попри мовчання, очевидно, йдеться саме про Сили оборони України, а не РДК чи Легіон Свободи, каже LIGA.net ексречник Генштабу Владислав Селезньов. Припускає, що це – задум головнокомандувача Олександра Сирського, бо "саме він є архітектором найбільш вдалої контрнаступальної кампанії України у 2022 році".

Коли розголошення інформації про цю операцію не становитиме загрози для життя військовослужбовців – от тоді її й розголосять, пояснює він.

Російське командування, здається, не розуміє, як це коментувати: бойові дії на території Курської області, які тривають вже третю добу, досі називає "провокацією".

7 серпня російський диктатор Володимир Путін провів наради щодо ситуації в регіоні. Начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів Путіну, що російські війська нібито "зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку", й пообіцяв вийти на державний кордон РФ.

Неможливо дізнатись напевне, що відбувається зараз у Суджанському районі Курської області. Інформацію можна отримати переважно від російських пропагандистів, і надані ними дані можуть суттєво відрізнятися від реальності на місці подій.

Фактів, які можна перевірити насправді, не так багато: бої тривають, російські військові здаються у полон, прикордонні залізничні станції у Курській області припинили свою роботу, Україна контролює газову станцію "Суджа".

Яке значення має просування вглиб території Росії

Те, що зараз відбувається на території Курської області, – це суто і виключно асиметричні дії українських Сил оборони, каже LIGA.net Селезньов.

Український Генштаб зміг переграти ворога та нав’язати йому свою ініціативу – тепер росіяни змушені реагувати на кроки української армії, підкреслює він. Якими будуть їхні подальші дії – невідомо. Та й реакція відбувається із затримкою.

"Вони лише через півтори доби після того, як почалися бойові дії в Курській області, нарешті проголосили там надзвичайну ситуацію", – нагадує ексречник Генштабу.

Ворог, намагаючись максимально використати вікно можливостей, яке йому "подарував" американський Конгрес зволіканням з постачанням зброї та військової техніки Україні, кинув у пекло війни все, що має, пояснює він:

"Резервів, щоб зупинити українське просування у Курській області, РФ фізично не має. Значить, зараз ворог змушений знімати з деяких ділянок фронту свої ресурси для переміщення їх під Курськ для блокування дій української армії".

Просування дійсно відбувається дуже швидко, наголошує Коваленко: "Росіяни три місяці тому почали "харківський перформанс", маючи угруповання майже 50 000 особового складу. Просунулись за перші два тижні на 6-8 кілометрів і застрягли. Тут – лише третя доба і більше ніж 400 квадратних кілометрів. Глибина заходження та контролю від 14 до 20-25 кілометрів по фронту в 35 кілометрів".

Перенаправлення резервів у Курську область займе певний проміжок часу, продовжує Селезньов. Від тижня до двох, зважаючи на зволікання російських генералів у прийнятті рішень. Під час пересування деякі колони російської армії можуть бути підсвічені українською розвідкою та опинитись під ударом українських сил.

"Чи є шанси у них вціліти – питання", – зауважує Селезньов.

Скоріше за все, ворог буде змушений перекидати ресурси з інших ділянок фронту, і ця інформація стане відомою українській розвідці, додає ексречник Генштабу.

"Далі, ймовірно, будуть вживатися заходи українського контрнаступу з метою звільнення наших територій, – не виключає він. – Якщо ми знаємо, що на якійсь ділянці фронту ворог ослабив свою військову присутність, варто спробувати ці території звільнити. Тому думаю, що попереду у ворога темні часи".

Чим все може закінчитися

Противник перекине резерви у Курську область, підтверджує LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Але прогнозувати, що буде далі, враховуючи відсутність інформації про поточний стан, неможливо: "Вийде суцільна угадайка".

"Ми не знаємо ані кінцевої мети, ані масштабів цієї операції, ані точної кількості задіяних ресурсів. І ніхто зараз не може гарантувати Росії спокійне життя на інших ділянках прикордоння РФ з Україною", – погоджується Селезньов.

Можна сказати, що зараз формується санітарна зона, і під це використовуються особливості рельєфу та ландшафту кількох районів Курської області, додає Коваленко.

"Можливо, є інша мета, і йдеться про реалізацію якихось тактичних, оперативно-тактичних, не виключаю – навіть стратегічного значення планів".

Важливо, що російська армія вимушена рефлексувати на ці процеси, каже Селезньов. Росіяни були абсолютно переконані, що саме вони задають тон війні, темп ведення бойових дій, визначають, де і коли вони будуть відбуватись.

"Вони вірили, що законсервували бойові дії в кордонах України. А війна, виявляється, може вирувати і на території Російської Федерації, – каже він. – Зараз у Курській області наші закопуються в землю і зводять фортифікації. Це – надовго".