Главное управление разведки во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

До 19 апреля высадка инопланетян на базу стратегической российской авиации была более вероятной, чем сбитый Ту-22М3, говорит LIGA.net военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. "То, что наши зенитчики смогут в полете достать эти самолеты – россияне даже в страшном сне не представляли", – подчеркивает он.

Уникальная операция длилась неделю, подтверждает LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Готовились к ней дольше, и результат стал абсолютной неожиданностью для страны-агрессора.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В ночь на 19 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине – 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников, заявили в Воздушных силах.

В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

14 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

2 крылатые ракеты Х-22.

Россияне впервые нанесли по Украине масштабный удар ракетами Х-59/Х-69, отмечает LIGA.net представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

"Они запустили 12 ракет Х-59/Х-69, из них 11 мы сбили. Также применили шесть крылатых ракет Х-22 с дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Две мы сбили, две, к сожалению, – нет. Еще две – исчезли с локатора", – говорит Евлаш.

И впервые зенитные ракетные подразделения ПС во взаимодействии с разведкой уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носителя крылатых ракет Х-22, сообщил командующий ПС Николай Олещук.

Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны отметил, что Ту-22МЗ атаковали на расстоянии 300 километров от Украины.

Минобороны РФ заявило, что ТУ-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевого задания при возвращении на аэродром базирования. Предварительно причиной аварии назвали техническую неисправность. Три члена экипажа якобы эвакуировались, "длится поиск одного летчика".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Сбитие ТУ-22М3 в воздухе – это очень яркое достижение, отмечает аналитик Defense Express Киричевский:

"С полной массой около 180 тонн он абсолютно неманевренный. Просто ровненько долетел до точки, отстрелялся, и улетел назад. По дороге не должно было случится никаких сюрпризов, типа "технической неисправности" в виде украинской ракеты. Но тут вот такой фантастический сюрприз произошел".

Сюрприз действительно получился неожиданным, подтверждает LIGA.net Юсов: "Ни экипаж, ни все службы поддержки и обеспечения российских воздушных сил не рассчитывали, что в 300 км от границы стратегический бомбардировщик можно поразить".

Экипажи таких самолетов берутся за работу из расчета, что их никогда никто не собьет, добавляет Киричевский. Можно предположить, что российское командование сейчас чувствует себя очень некомфортно.

Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны рассказал, что средством поражения являлся зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия С-200. Эксперт Defense Express убежден: учитывая расстояние удара, речь идет не о С-200 в паспортной дальности 280 километров (по крайней мере, в классической модификации) и не о Patriot.

"Вероятно, речь идет об определенной украинской "вундерваффе" с поштучным и дорогостоящим производством, – считает Киричевский. – В США есть зенитная ракета SM-6, которая могла бы попасть на такую дальность. Она очень дорогая – на экспорт ее стоимость может составлять более $5 млн за единицу. У нас для таких ракет нет пусковых установок. И, глядя на эти все фокусы в Конгрессе, никто бы нам ее не дал".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Ожидать, что столь сложные операции станут регулярными, в ближайшее время не стоит, предостерегает Евлаш.

"Операция блестящая, но уникальная, – объясняет пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ. – Нужно было свести ряд факторов для ее реализации: время, место, погодные условия, рельеф, эффект неожиданности".

Такие операции носят искусственный характер и нуждаются в длительной подготовке, подтверждает ГУР. Информация о том, сколько боеспособных бомбардировщиков осталось в РФ, уточняется. Но изготовление новых Ту-22М3 для России фактически невозможно.

"Конечно, после этого враг будет пересматривать тактику применения подобных самолетов, а также их прикрытие как с воздуха, так и наземными силами", – говорит представитель ГУР.

Украинские возможности по поражению сил противника, похоже, постепенно растут, отмечает Иван Киричевский:

"Надо отдать должное зенитчикам. Сбиты сразу две ракеты Х-22, которые до этого не сбивались – значительное достижение. Плюс – сразу 11 ракет Х-59/Х-69. Они коварны, и сбить их – тяжелая работа. Раньше в таких количествах это не удавалось".

Зона поражения точно расширена, уточняет Юсов: "И такие операции для врага теперь будут являться постоянным фактором дополнительной опасности".

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