Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

До 19 квітня висадка інопланетян на базу стратегічної російської авіації була більш вірогідною, ніж збиття Ту-22М3, каже LIGA.net військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. "Що наші зенітники зможуть в польоті дістати ці літаки – росіяни навіть у страшному сні не припускали", – наголошує він.

Унікальна операція тривала тиждень, підтверджує LIGA.net представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Готувалися до неї довше, і результат став абсолютною несподіванкою для країни-агресора.

Як Силам оборони України вдалося відкрити нову сторінку воєнної історії та які ще рекорди вони встановили – коротко.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

ЩО СТАЛОСЬ. У ніч проти 19 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників, заявили у Повітряних силах.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

14 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

Росіяни вперше завдали по Україні масштабного удару ракетами Х-59/Х-69, наголошує LIGA.net речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Вони запустили 12 ракет Х-59/Х-69, з них 11 ми збили. Також застосували шість крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Дві ми збили. Дві, на жаль, – ні. Ще дві – зникли з локатора", – каже Євлаш.

І вперше зенітні ракетні підрозділи ПС у взаємодії з розвідкою знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носія крилатих ракет Х-22, повідомив командувач ПС Микола Олещук.

Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки і оборони зазначив, що Ту-22МЗ атакували на відстані 300 км від України.

Міноборони РФ заявило, що Ту-22М3 ВКС Росії зазнав аварії в Ставропольському краї після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування. Попередньо, причиною аварії назвали технічну несправність. Три члени екіпажу нібито евакуювалися, "триває пошук одного льотчика".

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Збиття Ту-22М3 в повітрі – це дуже яскраве досягнення, наголошує аналітик Defense Express Киричевський:

"З повною масою близько 180 тонн він абсолютно неманеврений. Просто рівненько долетів до точки, відстрілявся і полетів назад. Дорогою не мало б трапитися жодних сюрпризів, типу "технічної несправності" у вигляді української ракети. Але тут от такий фантастичний сюрприз стався".

Сюрприз дійсно вийшов несподіваним, підтверджує LIGA.net Юсов: "Ані екіпаж, ані всі служби підтримки та забезпечення російських Повітряних сил не розраховували, що на відстані 300 км від кордону по стратегічному бомбардувальнику можна нанести ураження".

Екіпажі таких літаків беруться за роботу з розрахунку, що їх ніколи ніхто не зіб’є, додає Киричевський. Можна припустити, що російське командування зараз почувається дуже некомфортно.

Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки і оборони розповів, що засобом ураження був зенітний ракетний комплекс дальнього радіуса дії С-200. Експерт Defense Express переконаний: з огляду на відстань удару, йдеться не про С-200 у паспортній дальності 280 км (принаймні, у класичній модифікації) та не про Patriot.

"Ймовірно, ідеться про певну українську "вундерваффе" з поштучним і дороговартісним виробництвом, – вважає Киричевський. – У США є зенітна ракета SM-6, яка могла б поцілити на таку дальність. Вона дуже дорога – на експорт її вартість може складати понад $5 млн за одиницю. У нас для таких ракет немає пускових установок. І, дивлячись на ці всі фокуси в Конгресі, ніхто б нам її не дав".

ЩО ДАЛІ. Очікувати, що такі складні операції стануть регулярними, найближчим часом не варто, застерігає Євлаш.

"Операція блискуча, але унікальна, – пояснює речник Повітряних сил ЗСУ. – Потрібно було звести низку факторів для її реалізації: час, місце, погодні умови, рельєф, ефект несподіванки".

Такі операції мають штучний характер і потребують тривалої підготовки, підтверджує ГУР. Інформація щодо того, скільки боєздатних бомбардувальників залишилось у РФ, уточнюється. Але виготовлення нових Ту-22М3 для Росії є фактично неможливим.

"Звичайно, після цього ворог переглядатиме тактику застосування подібних літаків, а також їхнього прикриття — як з повітря, так і наземними силами", – каже представник ГУР.

Українські спроможності щодо ураження сил противника, схоже, поступово ростуть, наголошує Іван Киричевський:

"Треба віддати належне зенітникам. Збиті одразу дві ракети Х-22, які до цього не збивались, – значне досягнення. Плюс – одразу 11 ракет Х-59/Х-69. Вони підступні, і збити їх – важка робота. Раніше в таких кількостях це не вдавалося".

Зона ураження точно розширена, уточнює Юсов: "І такі операції для ворога тепер будуть постійним фактором додаткової небезпеки".

Читайте також: "Влучно, але обмежено. Поки що". Трипільську ТЕС зруйнували ракетами Х-69 – чому це погано