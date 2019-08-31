ВластьЭтоМы. Аванс для Зеленского. От чего зависит эффективность Верховной Рады

Новый состав Верховной Рады почти на 7,5 лет моложе своих предшественников. Теперь средний возраст народного депутата - 41 год. Большинство из них в политике - новички (больше деталей здесь: #ВластьЭтоМы. Зеленский сорвал джекпот: какой будет новая Рада). Как это может повлиять на КПД нового парламента, от чего зависит эффективность народных депутатов и кто был полезнее в Раде восьмого созыва - в трех графиках.

Коэффициент (бес)полезного действия

По подсчетам сети ОПОРА, в Верховной Раде предыдущего созыва было принято 922 закона. На одного депутата пришлось порядка 22 200 голосований. На сенсорную кнопку депутаты восьмого созыва нажимали, возможно, реже, чем на кнопку микрофона. Если суммировать все их выступления за четыре с половиной года, то они говорили без остановки 41 сутки 8 часов 19 минут 23 секунды. За это время, например, можно было 21 раз посмотреть все сезоны сериала Игра престолов.

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Молодые депутаты в прошлой Раде оказались в меньшинстве: только каждому десятому было до 35 лет. Но именно молодежь, как выяснила LIGA.net, работала эффективнее. редний КПД самых молодых депутатов прошлого созыва (до 35 лет) составил 59,7%, второй возрастной группы (до 50 лет) - 55,2%, а в категории 50+ упал до 48,4%. Вот как это выглядит:

Как мы считали. Для анализа мы использовали базу нормативных проектов iMoPe (индекс мониторинга реформ). С 2015 года каждые две недели все вступившие в силу законы оцениваются независимыми экспертами - всего в iMoPe их около 40. Они ставят законам оценки: от -5 до +5 в зависимости от того, насколько принятый документ меняет отрасль. Соответственно, у нас есть данные с позитивными и негативными реформами. Потом мы суммировали для каждого депутата количество голосований за позитивные законы. И рассчитали средний балл для возрастных групп.

В тройке депутатов прошлого созыва, которые реже всего голосовали за позитивые законы, - беглый Сергей Клюев и два ярких представителя ОПЗЖ: Вадим Рабинович и Сергей Левочкин. Александр Гулак из Радикальной партии Ляшко голосовал только за четыре таких закона. Пять баллов набрал внефракционный Дмитрий Ярош, но он вообще не жаловал Раду визитами: пропустил больше 500 заседаний пропустил по неизвестным причинам.

В прошлом созыве были четверо депутатов от 80 лет. Их КПД выглядел так: Ефим Звягильский (86 лет) - 9 баллов; Юрий Шухевич (86 лет) - 130 баллов, Петр Ванат (81 год) - 144 балла, Вячеслав Богуслаев (80 лет) - 9 баллов. Старейший депутат новой Верховной Рады Юрий Иоффе (78 лет) в предыдущем созыве был не очень эффективным: 35 баллов.

Аванс для Зеленского: от чего зависит эффективность новой Рады

От эффективности работы новой Верховной Рады во многом зависит рейтинг президента Владимира Зеленского, который завел туда монопольное большинство (читайте об этом здесь: Слуга народа получила в Раде 250+ депутатов. Что они могут).

Последняя социология КМИС и фонда Деминициативы удивила даже самих социологов. Через 100 дней после победы Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины - это наивысший результат за все время среди всех украинских президентов.

"Социологи считали, что его рейтинг будет снижаться, - объяснил LIGA.net директор КМИС Владимир Паниотто. - Но этого не произошло. Возможно, это связано с тем, что люди ждали, когда заработает новая Верховная Рада и Кабмин, без которых президент ничего не может сделать. А потому прощали ему какие-то несоответствия и заявления".

Теперь, говорит Паниотто, эта отговорка не работает - президент и правительство с большинством в Верховной Раде могут делать практически все, что захотят: "Кто бы что не говорил, в четверг мы увидели, что голосования идут на уровне большинства, достаточного даже для изменения Конституции. Так что у них уникальные возможности".

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Как новой Верховной Раде не растерять эти возможности - LIGA.net рассказал аналитик сети ОПОРА Александр Неберикут.

"Один из признаков эффективности депутатов - это качество законодательной работы", - считает он. На практике основными законодателями являются президент и правительство. Из того, что предлагают депутаты, в сессионном зале принимается только 15-20%. Поэтому очень важно для депутатов сохранять связь с избирателями и работать в их интересах.

Даже те документы, которые вносятся правительством и президентом, депутаты должны подробно анализировать на предмет того, насколько они корректны для национальных интересов и интересов избирателей. "Эта функция была слабо представлена в предыдущих составах парламента. Большинство депутатов даже не читали законопроекты. По объективным причинам - потому что их много, по субъективным - они в этом не разбирались", - отметил Неберикут.

И тут есть такой риск. Монобольшинство в Верховной Раде может расслаблять депутатов: "У них не будет мотива совершенствоваться, вникать в тему, работать над проектами. Сама конфигурация не будет содействовать тому, чтобы депутаты учились на ходу. Многие, мне кажется, со временем почувствуют себя статистами".

Сейчас Зеленский хочет очень быстро провести ряд законов. А это значит, что у депутатов не будет времени качественно прокоммуницировать эти законопроекты со своими избирателями и провести их анализ.

Но есть и хорошие новости. Верховная Рада стала моложе, и это позитивный сигнал, считает Неберикут. Раньше в стенах парламента было слишком мало эффективных дискуссий, обсуждение проектов превращалось в игру на камеру. Во многом это - результат того опыта, который получили старые политические элиты в парламенте и за его пределами.

"Этого опыта нет у молодых депутатов, - говорит он. - С одной стороны это недостаток, а с другой - как минимум год или два мы можем надеться, что дискуссии в Раде будут менее политизированы. Как минимум, со стороны молодых политиков. Другие силы вроде ОПЗЖ и Батькивщины, как видно уже по первому дню, все еще играют по старому сценарию".

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

