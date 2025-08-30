Во Львове застрелили Андрея Парубия. Подозревают российский след
Примерно в полдень 30 августа на улице Академика Ефремова во Львове застрелили действующего народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Украины VIII созыва Андрея Парубия. Политик проживал неподалеку. Факт убийства официально подтвердили Национальная полиция, народные депутаты и президент Владимир Зеленский.
Друзья и коллеги Парубия убеждают LIGA.net, что убийство имеет российский след. Правоохранители говорят, что помимо этой версии они также рассматривают множество других.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)