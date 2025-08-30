Примерно в полдень 30 августа на улице Академика Ефремова во Львове застрелили действующего народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Украины VIII созыва Андрея Парубия. Политик проживал неподалеку. Факт убийства официально подтвердили Национальная полиция, народные депутаты и президент Владимир Зеленский.

Друзья и коллеги Парубия убеждают LIGA.net, что убийство имеет российский след. Правоохранители говорят, что помимо этой версии они также рассматривают множество других.